El Magatest de Sol Aguirre: "Estoy orgullosa de haberme reinventado pasados los cuarenta"

Aunque estudió Derecho y consiguió un MBA, Sol Aguirre encontró su pasión en la escritura. Es la creadora de Las claves de Sol, uno de los blogs de humor para mujeres más leídos de España. Pero no se queda ahí, es autora de libros como Algún día no es un día de la semana; Las primeras veces y otros artículos y Todas mis vidas, y, como coach, ayuda a otros a desarrollarse personalmente con talleres y formaciones.

Ahora responde al Magatest, en el que las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres.

1. Tu ‘primera memoria’…

El patio de mi colegio en Lloret de Mar, el pueblo de la Costa Brava donde crecí.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Los tejados de Madrid y al edificio Chrysler. Ya, son unas vistas imposibles, pero por soñar que no quede.

3. ¿‘Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Estoy orgullosa de haberme reinventado pasados los cuarenta y de ayudar a otras mujeres a que hagan lo mismo. Y precisamente el primer paso para lograrlo ha sido liberarme de los propios prejuicios. Cuando lo consigues, los de los demás te importan muy poquito.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

Cualquiera de las mías, tan leales, honestas, inteligentes y alegres.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

El viento se llevó muchas creencias que me contaban que no era capaz, que no me merecía, que era imposible. Menos mal. Hasta luegui.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

He de admitir que, durante un tiempo, abandoné a la niña de la Costa Brava, la vida se me tragó. Retomar la escritura me la devolvió. Recordar de dónde venimos nos ayuda a entender quiénes somos y escribir enciende la memoria al instante.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La crueldad, especialmente hacia los niños.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Este, incluso con sus mierdas. No conozco otro.

9. ¿A quién asesinarías ‘en el Orient Express’? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

A todos los que son inmunes al sufrimiento ajeno. A los malos, que los hay.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

A veces, un alivio muy grande, la verdad.

11. ‘El amor más grande’…

No creo en un amor más grande que otro, pero amar la vida como concepto gigantesco me gusta mucho.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Para nada. Recordar es información, la información nos proporciona perspectiva, algo imprescindible para tomar las decisiones correctas.

13. Un ‘secreto a voces’.

He ido a muchísimos conciertos de Luis Miguel. A muchísimos, insisto.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Me encantan las patatas fritas de bolsa mojadas en Cacaolat. Más que un secreto inconfesable es una guarrada, pero bueno, espero que valga.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

El vacío, la falta de ilusión, la inercia. Algo que me aterroriza.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

Sabremos qué es lo realmente importante.

