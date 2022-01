La escritora Sol Aguirre en un abecedario: “El éxito es estar a gusto en tu piel”

Sol Aguirre (Barcelona, 1973) sabe cómo disfrutar lo máximo de la vida y tomarse todo con alegría. Quizá por eso su blog Las Claves de Sol, es una de las páginas de humor para mujeres más leídas en España. Aunque estudió Derecho y se sacó un MBA, desde hace años dedica su vida a escribir -es autora de libros como Algún día no es un día de la semana; Las primeras veces y otros artículos y Todas mis vidas-. También, como coach, ayuda a otros a desarrollarse personalmente con talleres y formaciones.

Para conocer lo máximo de esta mujer de energía arrolladora, MagasIN entrevista a Sol Aguirre de la A a la Z:

Anécdota

“A ver si puedo contarla sin ponerme a llorar….”, responde Sol Aguirre cuando se le pregunta por una anécdota que lo resuma todo. “Hace unos meses, pregunté a mis seguidores en Instagram cuál era la parte de mi primer libro que más les había gustado y una chica me habló de un párrafo de mi novela que es muy gracioso y me contó que llegó a esa parte en la sala de quimioterapia del Gregorio Marañón. Se ve que estaba leyéndolo y empezó a reírse a carcajadas y el resto de pacientes alrededor le dijeron ‘¿qué estás leyendo?, ¡compártelo!’. Y entonces ella les leyó ese trozo y me dijo ‘tenías a toda la sala de quimio partiéndose de risa’. Yo le mandé ese mensaje a un amigo mío que es escritor también y le dije: ‘¡Si alguna vez te digo que dejo de escribir, mándame esto’”.

Sol Aguirre durante su entrevista con MagasIN. Esteban Palazuelos

Blog

Sol Aguirre creó un blog -hace ahora más o menos diez años- “sin saber ni cómo hacerlo”. “Imagínate, crisis de los cuarenta: no quiero seguir haciendo lo que hago y un libro me pregunta qué era eso que hacías de pequeña, para lo que tenías talento y dejaste de hacer. Respondo sin dudar: escribir”. Para Aguirre, se trata de un proceso muy consciente. “Siempre lo digo: cuando no sabes adónde tirar, haz más de lo que sí te gusta, de lo que sí te hace feliz y empieza a minimizar esas cosas que no te hacen feliz. Pensé en qué era lo que me gustaba desde pequeña y muchas mujeres empezaron a contactarme diciéndome que estaban tomando decisiones a partir de lo que leían. Yo en ese momento escribía sobre todo textos de humor de cosas que nos ocupan y nos preocupan a las mujeres en esa edad. Y decidí que tenía que formarme”.

Coaching

“Me formé como coach, porque un proceso de coaching me había ayudado a mí a tener una visión del mundo más amplia. Ahí empecé a hacer sesiones, a crear los talleres grupales y se fue configurando poco a poco mi propuesta actual y creando esta comunidad”. Lo que tenía claro Aguirre es que “tenía que escuchar lo que mis lectoras me pedían”. Después de su éxito actual, con una comunidad de más de 100 mil followers en Instagram y legión de fans en otras redes, “sigo flipando [se ríe]”.

Dima y Vladik

Sobre su experiencia como madre, resume en una frase: “Nadie ni nada me ha enseñado tanto sobre mí como mis hijos” [ver letra M].

Escribir

Esta actividad vocacional es “una de las cosas que más me gusta hacer y, en cierto modo, me salvó la vida”. Su rutina para escribir sus libros es “levantarme a las seis, escribo en casa durante la mañana, luego voy a la oficina sobre las 12 y sigo con el resto de cosas que hago en la vida”. Por la noche lo deja todo listo como un ritual, “el ordenador, las notas, el iPad cargado, los libros que vaya a consultar y mi planta al lado o flores para escribir. Por la mañana me levanto, hago un termo enorme de té y me siento”.

Sol Aguirre: "Nadie nos ha enseñado lo realmente importante de la vida"

Falso

Se suele acusar a menudo con desconocimiento al sector del desarrollo personal de vender humo y al liderazgo femenino de individualista. Sol Aguirre responde contundente. “Lo he oído mogollón, que en mi ámbito hay mucha falsedad y también lo de que las mujeres nos ponemos la zancadilla y mi experiencia es totalmente la contraria. En el mundillo instagramero, en el ámbito del desarrollo personal, lo que me encuentro es sinergia, ayuda, colaboración, buen rollo y de hecho tengo muchas amigas que son lo que algunos podrían entender como 'competencia' porque se dedican a lo mismo que yo. Pero es que la competencia es con una misma y el amor no se divide, se multiplica”.

Gestión personal

Sol cree y defiende el trabajo personal para lograr una auténtica gestión de uno mismo como si de un entrenamiento físico se tratara. “Hay muchas cosas que no nos han contado, como, por ejemplo, que podemos elegir cómo tomarnos las cosas y que podemos decidir en qué pensar. Porque controlar los pensamientos es algo que se entrena”. Para Sol, “el éxito es que te pase lo que quieres que te pase, estar a gusto en tu piel”.

Hoy

En su Instagram, la frase que ha posteado hoy es [la lee de su iPhone]: “Reconocer, afrontar, decidir, aunque escueza, es siempre mejor que evitar, ignorar, andar a la deriva”. Todas las quotes que aparecen en su perfil son creadas por ella. Para ella, “hacernos la vida fácil pasa por convencernos de que nos la merecemos”.

Infancia y juventud

“Estudié Derecho en Barcelona, y los veranos los pasaba en Ibiza, donde vive parte de mi familia”.

Joder

Sol Aguirre reivindica que “la ordinariez y la vulgaridad no vienen dadas por las palabras que usas sino por tu actitud ante la vida. A mí me desahoga mucho decir palabrotas”.

Kirigiti, Kenia

“Colaboro en la ONG Thribune, que promueve la reintegración de jóvenes en conflicto con la ley en Kenia. Creo que es una responsabilidad de todos contribuir a causas en la medida de nuestras posibilidades”.

“El éxito es que te pase lo que quieres que te pase, estar a gusto en tu piel” Sol Aguirre, escritora

Libros, libros

Los dos libros que recopilan sus textos se titulan Las Primeras Veces y Todas mis vidas, éste último escrito en gran parte durante la pandemia. “Estos títulos son por cosas que son muy importantes para mí. Las primeras veces tiene que ver con que a mí me encanta hacer cosas por primera vez, lo cual es cada vez más difícil con la edad, pero ahí están las ganas por descubrir… La ilusión es lo que diferencia a los vivos de los supervivientes. Y Todas mis vidas está relacionado con que a mí me gustaría vivir muchas más vidas de las que es posible, pero con cada decisión uno deja de vivir o vive una vida más o menos”.

Moto/Maternidad

Para Aguirre, “nos han vendido la moto de que la maternidad es el culmen de la felicidad y la realización y habrá para gente que eso es así, pero en general no. Mucha gente se calla por miedo a que piensen que eres una mala madre y que no quieres a tus hijos, y yo pienso que la información es poder. Deberíamos tener ante nosotros ese abanico porque, en parte, la felicidad viene dada por saber mucho del mundo y mucho de ti. Si tuviéramos delante todo lo que es en realidad la maternidad y lo trenzamos con lo que es importante para mí, ahí podríamos tomar decisiones mucho más acertadas, ¿no crees?”.

NYC

Sin duda, una inspiración constante. “Había ido con mis padres cuando tenía 20 años unas Navidades. A los 24, mi mejor amiga se fue a vivir allí, así que fui varias veces en un año. Y luego he vuelto muchas veces hasta que tomé la decisión de irme a escribir allí. Me gusta tanto esa ciudad porque encuentras a tu alrededor información todo el tiempo sin buscarla, y puedes elegir entre la paz de no hacer nada o el mejor musical del mundo o la exposición más alucinante”.

Oportunidad

La oportunidad es para Sol Aguirre, “una mezcla de factores”. Cree que, en su caso, “mi pequeño éxito radica en que he sabido, sobre todo, escuchar”.

Planes 2022

Este año, “mi primer libro sobre autoconocimiento, para verano. Voy a crear una membresía. Y simplemente, el otro día lo hablábamos en el podcast con Leire, seguir potenciando lo que va bien, las charlas para grupos y para empresas, los talleres, y vivir cada vez más tranquila, ojo, que tranquila no es quieta. El uno de enero posteé ‘que en este 2022 des muchos primeros pasos’”.

Esteban Palazuelos

Quién te inspira

Le inspiran historias de mujeres inteligentes como Oprah Winfrey, teniendo todo en contra, ha logrado todo lo que ha logrado. Inteligente y solidaria. Y mujeres normales que se atreven a hacer realidad “su sueño a pesar de las dificultades, como Paula Babiano, de Tartas Balbisiana o Laura Riñón de Librería Amapolas en octubre”.

Relajación

“Caminar me relaja la mente, es como meditar pero en movimiento. Me gusta hacerlo junto al mar, como saben mis seguidores, pero muchísimo también en las ciudades, con muchísimos estímulos y descubrir cosas nuevas”.

Superpoderes

“Jajaja. Uno, creo que genero confianza. Y me alegro mucho de ello. Dos, he llegado a un punto en el que tengo bastante claro lo que es importante para mí y lo que no lo es. Y eso se transmite. Y supongo, en tercer lugar, que se me da bien ayudar a la gente a tener perspectiva o contar las cosas poniéndome en el lugar del de enfrente, pero dándole un buen resumen de lo que me está contando en realidad. Mis amigas del cole me lo dicen constantemente, ‘es que te íbamos a contar nuestras cosas y tú nos dabas consejo’”.

Terapia psicológica

“La terapia en la consulta de la psicóloga ha sido mi piedra angular para poder ser quien soy. Siempre recomiendo a mis seguidores que participen de ella con un profesional cualificado, eso sí”.

Urgencia

Para Sol Aguirre, “lo único verdaderamente urgente es vivir”, como dijo Pau Donés.

Vida

“Ante cada hecho de la vida, preguntémonos si la actitud que tomamos es la que más nos beneficia. Estar hoy aquí es un privilegio que deberíamos honrar aprendiendo y tomando las riendas”.

Wifi

[Sonríe]. “Pues mira, la conectividad, las redes sociales, son como un coche. Un coche tú lo pones a doscientos en un cambio de rasante sin visibilidad y es muy peligroso, pero es una herramienta maravillosa. Volvemos a que para mí la información es felicidad porque genera opciones. Ahí está tu capacidad para generar un criterio para decidir las horas que dedicas, lo que ves y no ves, lo que te aporta y lo que no. Todo en la vida tiene que ver con esta pregunta: tal amigo o, en este caso, tal herramienta, ¿me impulsa o me frena? Yo no estaría aquí sin las redes sociales, que permiten democratizar muchas cosas, algunas negativas y muchas positivas”.

X

Con equis, “podría ser México, un sitio de esos que en cuanto lo pisé por primera vez (hace más de veinte años), noté una conexión que no sé de dónde viene, pero me encanta la música, la gente, la comida… Ahora mi mejor amigo vive allí, así que lo visito a menudo. Yo creo que es un sitio donde hay tantísima gente pensando cosas buenas, tiene que haber vibraciones. Esta cultura brutal, la gente es muy cálida, siempre tengo cenas, planes, chapulines… Es fácil llegar y hacerte con una familia elegida”.

Esteban Palazuelos

Yo

El hashtag #1000cosasquemegustan es una buena manera de conocerme. Empecé con este reto hace más o menos un año, a principios de 2021, y según voy avanzando descubro muchas más. Hay muchas seguidoras que lo hacen también, se ha convertido en un reto. Aunque lo que más me gusta del mundo son mis amigos”, sentencia.

Zambullirse

“Yo creo que esa palabra está bien para terminar. Soy Piscis, nada me gusta más que bañarme. Si hay un poquito de agua, yo me lanzo. Buena metáfora de la pasión. Yo no hago nada que no me entusiasme: hacer por hacer, estar por estar, eso no existe [ríe]”.

