El Magatest de Cruz Sánchez de Lara: "Quien quiera rivalizar conmigo no me encontrará"

Cruz Sánchez de Lara es abogada, ha dedicado la mayor parte de su vida a la defensa de lo derechos humanos, y actualmente es vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de ENCLAVE ODS y MagasIN. Acaba de publicar su primera novela de ficción Cazar leones en Escocia (Planeta), en la que narra la historia de tres mujeres fuertes y sensibles de tres generaciones diferentes que se atrevieron a sentir contra viento y marea en un tiempo y un lugar lleno de prohibiciones y etiquetas.

Ahora, responde al Magatest en el que todas las preguntas son títulos de libros escritos por mujeres como Virginia Wolf, Ana María Matute, Jane Austen, Almudena Grandes, Carmen Laforet, Alice Munro o Elena Ferrante.

1. Tu ‘primera memoria’…

El tacto del barrote de mi cuna. No sé si será un recuerdo de cuando aún dormía yo en ella o de cuando lo hacía mi hermano pequeño.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Una gran ciudad. Me confieso urbanita.

3. ¿‘Orgullo y prejuicio(s)’ sobre…?

Llevo toda mi vida adulta luchando contra tener prejuicios y por eso, cuando identifico alguno, procuro racionalizarlo y ser dura conmigo misma para no volver a caer en él. Los prejuicios son creencias limitantes que bloquean. El orgullo no creo que sea uno de mis pecados, sin embargo, mi tenacidad y mi tesón tienen mucho que ver con mi amor propio, aunque no tengo claro si eso es orgullo.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

La cómplice, la que no tiene que estar todos los días, ni siquiera tener una presencia frecuente, pero es la aparece cuando la necesitas, la que dice la verdad, la que no falla, la que apoya sin juzgar, la que abraza y te sientes en casa. Presumo de mis amigas porque son todas extraordinarias, cada una en su estilo. En eso se nota que procuro liberarme de los prejuicios como decía en mi respuesta anterior. Son distintas a mí, diferentes entre sí y cada una de ellas un regalo de mi vida.

"El alma sigue siendo inocente y por eso tropezamos y nos equivocamos"

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

El viento se llevó todo lo que no aportaba nada. Lo importante permanece como parte de nosotros. La memoria selectiva de lo positivo te hace vivir en paz con el pasado (sin rencor ni frustraciones), disfrutar el presente y soñar con el futuro.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

El alma sigue siendo inocente y por eso tropezamos y nos equivocamos. Si vivimos seguimos cometiendo los mismos errores escritos con distinta tinta y en diferentes papeles, pero el alma no se educa. Otra cosa es que el aprendizaje nos dé control sobre los actos propios y ajenos.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

El sufrimiento ajeno. Es superior a mis fuerzas. La empatía es mi mayor defecto y también mi mayor virtud.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

De todos los que conozco, me quedo con este.

9. ¿A quién asesinarías ‘en el Orient Express’? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

No asesinaría a nadie. No me gusta ese verbo ni en sentido metafórico. Viajes sin retorno a mi vida a quien pretenda que yo compita por algo. Yo trabajo por un objetivo, nunca en contra de nadie o por rivalidad. Quien pretenda rivalizar conmigo no me encontrará. No pierdo energías en eso.

"Ojalá se descodificaran todos los cerebros para los deseos que vuelven a las personas destructivas"

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

El miedo a perder a las personas a las que quiero. Esa es mi debilidad. Quiero mucho y muy intensamente.

11. ‘El amor más grande’…

No creo que el amor tenga medida ni peso. Cuando es AMOR, así con mayúscula, se expresa de formas distintas pero siempre es enorme. El único baremo que conozco es si es o no amor.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Para la avaricia. Ojalá se descodificaran todos los cerebros para los deseos que vuelven a las personas destructivas. Ojalá Putin supiera bajarse del tigre al que se subió. Ojalá los talibán se volvieran generosos. Ojalá olvidáramos todo lo que nos impide vivir en paz. Y no digo olvidar porque mirásemos para otro lado, sino porque dejara de existir.

13. Un ‘secreto a voces’.

Mi historia de amor.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Pues eso, inconfesable.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

La muerte.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

Seguiremos re-evolucionando.

