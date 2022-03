El Magatest de Carmen Serna, periodista de EL ESPAÑOL: "El abuso sexual te roba lo más preciado"

Carmen Serna es una periodista con una dilatada experiencia en los medios. Estuvo más de 15 años en El Mundo y en 2016 entró en EL ESPAÑOL. Actualmente es redactora jefe de Porfolio, aunque antes pasó por Mesa actualidad e internacional. Serna fue la precursora y líder de MagasIN durante casi dos años y ahora responde al Magatest por el segundo aniversario de la sección:

1. Tu ‘primera memoria’…

En la puerta de casa de mi abuela. Sentada en una silla pequeña cuando caía la tarde mientras la mujer que me llenó el alma, ella, me contaba historias que parecían muy lejanas… Historias de mujeres que sufrieron, de familias que se rompieron por la guerra, de hermanas que se fugaban para poder casarse, de su boda vestida de negro porque tenía que seguir el luto… Historias de mujeres valientes que me enseñaron todo.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

Al mar siempre. Pero no a cualquiera, a mí me gusta el Mediterráneo. Quizá por feo, por masificado, pero también por mágico, cálido y viejo.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

Estoy orgullosa de haber superado los prejuicios. Es difícil para una chica de pueblo, de esas que Ana Iris Simón reclama ahora como si no tuvieran su parte amarga, llegar a una gran ciudad donde la base de la felicidad es la libertad y la voluntad de poder escribir tu destino con las letras que quieras, con el color que quieras… e incluso permanecer en silencio y no escribir nada. Romper el texto que me venía dado, casi de nacimiento, y reescribirlo como me ha dado la gana, me llena de orgullo.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

La que te coge el teléfono cuando crees que te ahogas, no puedes respirar y nadie te entiende. Las copas, las fiestas, las comidas… están sobrevaloradas cuando hablamos de verdadera amistad.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

Se llevó parte de lo que siempre quise ser y nunca voy a llegar a ser para dejar lo que soy. Es bueno saber que cuando eliges abres y cierras puertas y olvidarte de los caminos que se cierran y centrarte en disfrutar los que se abren es un signo de inteligencia.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Sigo pensando que se puede cambiar la sociedad con un par de buenas razones, sin demagogia, con sentido común… A veces creo que las cosas son demasiado obvias para que el resto de la gente no las vea tan claras como yo. Y me equivoco.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

Leer que una mujer ha sido asesinada “a manos de su pareja”. La violencia en el hogar que te empequeñece aunque seas enorme. El abuso sexual que te roba lo más preciado que tenemos: nuestra libertad a decir que no. La violencia obstétrica que te mancha uno de los recuerdos más bonitos que puedes tener en la vida. El acoso en el trabajo que te rompe tus expectativas. Cualquier forma de machismo.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Uno en el que nadie le diga a nadie lo que tiene que hacer y sobre todo, uno en el que ser hombre o mujer no te condicione a la hora de desarrollarte personalmente, íntimamente, profesionalmente...

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

A los líderes de extrema derecha que vuelven a asumir que pueden decir qué está bien y qué está mal en base a un orden moral que muchas veces ni ellos mismos cumplen, pero que quieren imponer al resto por su propio beneficio.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Supone el miedo a perder lo que tienes, el saber que existe esa posibilidad y ser consciente de ello. Sería una idea ridícula pensar en dejar de hacer determinadas cosas, como leer o escribir…

11. ‘El amor más grande’…

Me asfixiaba siempre pensar que el amor por un hijo podría acabar llevándote a un punto de locura, oscuro, de no ser tú la que vives ese amor. Pero ahora que lo tengo es increíble cómo puede ser un amor tan divertido, vivo, suave, dulce, intenso, como un globo...

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

Para los fallos reconocidos. Si alguien pide perdón de corazón deberíamos poder olvidar, al menos, ese error.

13. Un ‘secreto a voces’.

El mundo es de las mujeres.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Nunca me ha gustado esconderme, soy muy dada a las confesiones en cualquier lugar y muy mala ocultando cosas.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

Nada es mi novela favorita porque aunque Carmen Laforet no fuera consciente, Nada es todo. Saber que la ‘nada’ también existe y acomodarla en tu todo es la mejor forma de aprender.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

Me pillará bailando, seguro.

