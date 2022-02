El Magatest de la cantante Lourdes Pastor: "La revolución está a la vuelta de la esquina"

La voz de Lourdes Pastor es considerada una de las voces españolas que reinterpretan la tradición del flamenco en sus letras. Creció arropada por una familia en la que el flamenco tuvo un papel protagonista durante generaciones y desde la adolescencia fue activista feminista, influida por el compromiso social de su madre, Rafaela Pastor. Estudió Sociología en la Universidad de Granada y se introdujo en el mundo de la música de la mano de su tío Juan Carlos Pastor.

Su activismo feminista lo traslada a las letras de sus canciones en un género marcado tradicionalmente por voces masculinas. Desde 2010 ha publicado tres álbumes: La mitad de la verdad (2010), ¿A quién le cantaré yo? (2014) y La revolución a la vuelta de la esquina (2021).

Ahora, la cantante responde al Magatest, en el que todas las preguntas son títulos de obras escritas por mujeres:

1. Tu ‘primera memoria’…

El patio de mi abuela, la luz del sol dándole a una maceta con unas trompetillas naranjas. Me recuerdo a mí en ese patio, muy rubia con el pelo muy rizado encima de la mesa en pañales en brazos de mi abuela, de mi madre, de mis tíos… A mi abuelo sentado con su gorra, mirándome con cara de complacencia.

El barrio de Santo Domingo en el que crecí, la pared blanca del poli deportivo… mis primas. Mucha calle, mucho jugar, cantar y bailar.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

A la montaña. Ver amanecer y atardecer desde la ventana es un regalo que todo el mundo debería poder disfrutar. Ver verde, árboles, espacio abierto, las estrellas, el sol, la luna. Se ha demostrado que es bueno para la salud ver naturaleza, aún más estar en contacto con ella. Es saludable que lo que veas desde tu ventana naturaleza y no una pared.

Sería estupendo que en este país nos rebelásemos por aquello que la tan nombrada Constitución recoge: “El derecho a una vivienda y un trabajo digno”, me parece urgente que lo hagamos, porque nuestra calidad de vida, a pesar de los avances tecnológicos, cada vez es peor. Los alimentos son peores, las viviendas cada vez más pequeñas y más rodeadas de asfalto y edificios, los niveles de estrés que desencadenan otras enfermedades, cada vez más altos… Paremos el mundo para exigir viviendas y trabajos dignos.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

4. ‘La amiga estupenda’ es…

La que saca de ti tu mejor versión, la que cree en ti, la que te apoya cuando la necesitas, la que aun estando lejos es tu amiga del alma, la que te hace reír, la que no te juzga, la que te quiere tal y como eres, en la que puedes confiar, con la que te puedes desahogar, con la que compartes alegrías y tragedias. Es una gran suerte tener unas cuantas amigas de esas estupendas. Cada vez valoro más la amistad.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

A personas muy queridas y con ellas a gran parte de lo que son mis raíces.

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Sí, sí queda. Aparece en el entusiasmo por nuevas ideas, nuevos proyectos. Aparece cuando me permito contemplar el mundo con la capacidad de asombro con la que nacemos y que a lo largo de los años nos van mutilando.

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

La falta de humanidad, que se fabriquen armas, se prostituya a mujeres, se las mutile genitalmente, se las embarace para luego “comprarles” a sus criaturas. Que pongan vayas con cristales y alambres en las fronteras, que se deje en el mar a quienes huyen del hambre, la guerra y la miseria.

"Que las cárceles estén llenas de personas que son carne de cañón del sistema desde que nacen"

Me deja el corazón helado que las cárceles estén llenas de personas que son carne de cañón del sistema desde que nacen, que no se atienda a los barrios excluidos. Que se asuma que la mitad de la humanidad, que somos las mujeres, debemos acatar las decisiones de la otra mitad, que son los varones y que a lo largo de toda la historia de la humanidad hayamos avanzado en muchos aspectos pero los derechos de las mujeres siguen siendo la última cuestión de la que ocuparse.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Uno en el que la justicia vaya de la mano de la equidad, de la paz, del amor y la bondad, en el que todas y todos tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas, viviendo dignamente y con la posibilidad de llevar a cabo nuestros proyectos de vida. Uno en el que nos enseñen a amar la vida, nuestra existencia y la de las y los demás.

En el que se fomente la cooperación en lugar de la competitividad. Uno en el que la Declaración de los Derechos Humanos fuera la más importante de las normas a cumplir. Un mundo en el que la vida humana y la salud del planeta estuvieran por encima de los intereses económicos de unas cuantas manos, que son las que manejan el mundo.

Un mundo en el que no existieran niñ@s con 7 u 8 años trabajando en vertederos o en minas de Koltan. Un mundo en el que no se explotara a las mujeres por el mero hecho de serlo, en el que las niñas y niños, las personas mayores… Tuvieran espacio, cabida, respeto. Un mundo en el que se racionalizaran las horas de trabajo y las personas tuvieran tiempo para vivir más allá de su ámbito laboral y del consumismo que nos dejan como opción para llenar el vacío de nuestra existencia.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? o por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

A nadie.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Ese título de Elvira Lindo me evoca recuerdos maravillosos. Lo leía en el tren que me llevaba y traía a Madrid a hacer el Curso de Teoría Feminista de la Universidad Complutense. Más que ridículo es muy triste saber que llega el día en el que no vuelves a ver a tus seres más queridos.

11. ‘El amor más grande’…

El que tienes a tu hij@, a tu madre (imagino que también al padre), a tu abuela… Creo que eso es lo más común, aunque entiendo que hay otros grandes amores, depende de la vida que hayas tenido. Hay quien lo ha encontrado en una pareja, en amig@s, en una sobrina…

El amor más grande es el que sientes por alguien que quieres que por encima de todo esté bien, sea feliz y viceversa, sentirte querida o amada desde la libertad de ser tu misma, sabiendo que esa persona está ahí y puedes contar con ella.

Está el amor a la profesión si es la pasión de tu vida, el amor al arte en el literal sentido de la palabra y cómo no, el amor a una misma, ese es muy importante, es ese amor el que me inspiró para componer mi último single Ahora me quiero yo.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

No he deseado nunca amnesia colectiva sino todo lo contrario, memoria para saber de dónde venimos y poder entender algo mejor por qué estamos como estamos, dándonos la posibilidad de ampliar nuestra capacidad de decidir hacia dónde queremos ir. Una buena parte de mi próximo disco La Revolución a la Vuelta de la Esquina, está inspirado justo en la idea y la reivindicación de la memoria como un valor.

13. Un ‘secreto a voces’.

El poder y la influencia del capital y quienes lo poseen, en todos los ámbitos.

14. ‘Un secreto inconfesable’.

No se me ocurre ninguno.

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

Lo imposible de imaginar y con ello, las limitaciones que tenemos los seres humanos para conocer el origen, la razón y el devenir del mundo y nuestra existencia.

16.'Cuando la revolución termine’…

La revolución está a la vuelta de la esquina. Es genial terminar con esta pregunta que evoca el título de mi próximo, esperado y deseado disco La Revolución a la Vuelta de la Esquina.

Título con el que pretendo hacer una llamada de atención, para que echemos la mirada a nuestro pasado más reciente, nos paremos a analizar en qué punto estamos y hagamos esa revolución que nos lleve a un mundo más humano, más equitativo, más justo, más pacífico, más bello, más creativo, más libre, más artístico, más reflexivo, más amable…

