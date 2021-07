Lourdes Pastor: "Nos educan para cuidar de todos y de todo, menos de nosotras mismas"

Reinterpretar la herencia del flamenco con respeto y talento no es tarea fácil, aunque al escuchar a Lourdes Pastor Martínez (Puente Genil, 1981) lo parezca. La cantante, socióloga y activista feminista cordobesa se ha convertido en una figura fundamental de la industria musical española. Sus raíces la preceden, su abuela es la gran "Estrella de Córdoba” y su madre la activista feminista Rafaela Pastor. Dos pilares que han marcado su vida y que le han enseñado la importancia de la sororidad, los cuidados y la fortaleza.

Prueba de todo ello es su último single, Ahora me quiero yo, donde la artista fusiona la rítmica flamenca con la música cubana para narrar los sentimientos más profundos de una mujer que dice: "Ya está bien, ahora me toca quererme a mí". Un canto al amor propio, a la complicidad entre mujeres, a la libertad y un llamamiento a ocupar todos los espacios en lo público y en el ámbito privado.

El video que lo acompaña también refleja muy bien esa diversidad, con distintos rostros femeninos que cantan ese lema feminista que trae muy buena vibra y un sonido refrescante para el calor del verano.

¿Qué fue lo que te impulsó a componer Ahora me quiero yo?

La idea viene de la experiencia propia y la vida. De la necesidad que tenemos todas las mujeres en un momento dado de hacer esa declaración de intenciones y decir: "Ya esta bien, ahora me quiero yo". Nos educan para cuidar de todo y de todas las personas menos de nosotras mismas y siempre quedamos en el último lugar en la escala de cuidados y de amor.

Tu disco se llama "La revolución a la vuelta de la esquina", ¿es esa revolución el feminismo?

El nombre de "La revolución a la vuelta de la esquina" surge por el momento que venimos viviendo en los últimos años y en el que vemos revolución en muchos sentidos. Tenemos muy reciente nuestra propia transición democrática, que fue una gran revolición, y ahora no acabamos de verla porque siempre encontramos obstáculos para tener derechos y libertades. Por eso digo que está a la vuelta de la esquina y con este disco quiero darle un empujón, a ver si llegamos antes.

¿Puede la música cambiar el mundo?

La música tiene mucho poder. Cuando las canciones tienen un mensaje, ese mensaje llega directamente al corazón y eso es muy potente, te pude mover a cambiar tu comportamiento y tu percepción del mundo. De hecho, tenemos muchas canciones miticas en nuestro país de la época de la transición por ejemplo, de muchos cantautores y cantautoras en cuanto a política. La música igual que los olores tiene el poder de transportarte a un lugar concreto y desde luego tiene mucho poder de transformación social. No es lo mismo cantar "sin ti me muero" o "no puedo vivir sin tu amor" que decir "ya esta bien, ahora me quiero yo" o "voy a vivir mi propia vida que me lo merezco".

Al final el cambio es una cosa de todos...

Volviendo al tema de los cuidados, es verdad que las mujeres estamos empezando a querernos pero tengo que decir que es imprescindible que los hombres se incorporen a los cuidados. Porque lo que hemos estado haciendo las mujeres a lo largo de toda la historia de la humanidad hay que seguir haciéndolo, hay que cuidar de las personas, pero no solo nosotras.

Las mujeres seguimos luchando por más derechos y libertades, ¿cuáles crees que son las cosas que quedan por cambiar aún en la música?

Tenemos obstáculos dentro de la industria y en todos sitios. Es verdad que seguimos ocupando muchos más espacios pero aún nos quedan muchos espacios de poder por conquistar, que además nos pertenecen. Aunque seamos locutoras en radio o actrices o concejalas en los pueblos, pero luego los cargos directivos no los ocupamos. las mujeres tenemos el 1% de la riqueza mundial y somos poco más del 13% de mujeres catedráticas, por ejemplo. En la musica tanto las productoras, las directoras musicales, las propias personas que manejan los equipos directivos... Ahí tenemos las mujeres mucho que aportar y que nos corresponde.

¿En qué proyectos estás trabajando?

Me gustaría lanzar el disco completo a principios del año que viene porque hay algunas canciones que van a formar parte de proyectos importantes y bonitos, y espero presentarlo. Además, quedan muchas canciones que reivindican los derechos de las mujeres, los derechos humanos y que hacen un canto a la libertad, la justicia y la musica.







Sigue los temas que te interesan