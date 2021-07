Nathy Peluso lanza el temazo feminista del verano: una salsa que invita al empoderamiento

"¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas?" proclama la cantante Nathy Peluso en el adelanto de su nuevo tema Mafiosa. Era solo un pequeño avance de lo que se avecinaba, pero una vez que hemos podido conocer el tema al completo vemos que la Argentina ha vuelto a hacer una declaración de intenciones a través de la música.

No es la primera vez que Peluso opta por un lema feminista, ya que el empoderamiento femenino es parte de su esencia a la hora de componer. Hablar de su "celulitis" y su "fibra grosa" y gritar a los cuatro vientos su amor por el aguacate, la pasta o los "frijolitos con huevo y mayonesa" (como dice en su tema Natikillah) es ya parte de su seña de identidad dentro de la música urbana.

En Business Woman o en Corashe ya dejaba bien claro cuál es su opinión respecto a la desigualdad entre hombres y mujeres, y en muchas de sus canciones deja caer más de un "zasca" directo al patriarcado.

Nathy, la "mafiosa"

En esta ocasión, Nathy Peluso le canta a la actitud de los hombres en las relaciones amorosas, a aquellos que ponen excusas, a los que se arrepienten y a los que no se atreven con ella. Un himno de empoderamiento al ritmo de la salsa más refrescante y con una coreografía que demuestra de nuevo el talento de la artista en el terreno del baile.

"Se rumorea que hay dos clases de pendejos: el que habla por la espalda y el que se mira al espejo", canta la artista mientras rompe tirando al suelo varios platos con rabia.

La letra

No cualquiera se me acerca, yo lo sé

Dicen que hay que tener agallas pa' comerme

Que hay tener el cuerpo para aguantarme

¿Cómo es que uste' sabe tanto de mí?

Dale jura que jura

Si pongo mano' en el fuego por ti, me las quemo segura (Ah)

Se rumorea que hay dos clase' de pendejo'

El que habla por la espalda y el que se mira al espejo (Jaja)

Y yo le pregunto al cielo si algún día alguno se atreverá

Si tanto miedo me tienen, ahora témanme de verdad

Voy a ser mafiosa, la maravillosa

Que me teman los hombres malos

Cuando yo llego en mi carro

Los man se desesperan

Se asustan y aceleran (Wuh-uh-uh)

Si se le ocurre que está a la altura, pues uste' mándeme un email

¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer?

Tengo mis conviccione', no tengo amore', tampoco herencia'

Me la paso en avione', pero a la noche quiero calor

Llamo a los celulare' de eso' nenes arrepentidos (Oh, oh-oh, oh-oh)

Todos tienen excusas para pasar inadvertidos (Oh, oh-oh, oh-oh)

¿Acaso están asusta'os? Yo ya no me lo puedo creer

Al menos haría plata si diera miedo a los del poder

Voy a ser mafiosa, la maravillosa

Que me teman los hombres malos

Cuando yo llego en mi carro

Normal, se desesperan

Se asustan y aceleran (Wuh-uh-uh)

El tema viene acompañado de una ilustración del artista Genie Espinosa, que crea una figura enfundada en un traje de licra negro y cuchillo en mano que podría haberse inspirado en la figura de Nathy Peluso.

Ellas tienen Corashe

La Mala Rodríguez o la siempre recordada Gata Cattana son otras de las artistas del panorama urbano que optaron por inundar sus letras de mensajes feministas, de lemas basados en la sororidad y con los que dar una buena lección al machismo que impregna la industria.

Los conciertos del ‘Calambre Tour’ de la argentina, que comenzaron a finales de abril en el Palau de la Música Catalana, continuarán hasta el mes de octubre llevando por toda España su mezcla de hip hop, trap, soul y salsa así como sus éxitos Sana, Sana, Delito o Buenos Aires en otros muchos.