1. Es una sección no sólo interesante porque aparezca información sobre la mujer, sino porque demuestra el poder de la mujer en el ámbito social, empresarial y como líderes de opinión. Claramente deja patente que EL ESPAÑOL es un medio de comunicación contemporáneo reconociendo el rol de la mujer en el ámbito profesional.

2. El papel de la mujer en muchos casos ha sido cuestionado y hay que darle normalidad cuando lo normal es que los hombres y las mujeres estemos en la misma balanza y mostremos a las nuevas generaciones que somos un equipo y podemos trabajar como tal. No somos diferentes, sino iguales, y como medio de comunicación tenéis una gran responsabilidad en este sentido.

3. Las mujeres no sólo tenemos que demostrar que podemos compaginar la vida personal y profesional. Somos capaces de defender nuestro trabajo y además debemos de ser líderes en nuestra vida familiar. Se nos exige más que nunca y no se nos permite fallar. Una mujer no puede dejar de ser madre, protectora y luchadora. Esto va en nuestro ADN y tras la pandemia nuestro trabajo se ha multiplicado y esto genera un nivel de estrés que cabe resaltar y valorar. Esta nueva situación que se llama 'teletrabajo' exige un trabajo en equipo y ahora más que nunca debemos de estar unidos. El salario para mantener a la familia no depende de un hombre o una mujer, depende de los dos y aquí no hay género que valga. Espero que esta pandemia deje claro que somos un equipo.