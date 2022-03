Inmaculada Jiménez es la directora de la revista Harper's Bazaar desde 2019 y la directora creativa del grupo Hearst desde el pasado año. Sin duda, una de las profesionales más relevantes en el mundo de la moda y la comunicación. Comenzó su carrera en ELLE hace veinte años y desde 2012 ocupó el cargo de directora creativa y de moda de la publicación.

Ahora, Inmaculada Jiménez responde al Magatest, en el que todas las preguntas son títulos de obras escritas por mujeres:

1. Tu ‘primera memoria’…

Las manos de mi madre, tan cálidas, tan hermosas y tan generosas… Es el recuerdo casi mágico al que siempre recurro, y nunca me defrauda. Sentir esas manos que te aúpan, te acarician y te recogen con solo cerrar los ojos y respirar, es un salvavidas.

2. ‘Una habitación con vistas’ a…

¡Al mundo!

En el norte, mis raíces de Lorca, para no perderme nunca. En el sur, la apasionante Tánger, tan cerca y tan lejos, tan efervescente y tan diferente. Al este, esa Europa que tanto sufre y a la que no podemos olvidar. Y al oeste, las siempre apasionantes Américas, con sus luces y sus sombras.

3. ¿'Orgullo y prejuicio(s)' sobre…?

La humanidad.

Arturo Pérez-Reverte recordaba en una ocasión como sus días de reportero de guerra le habían dotado de la certeza de que todos los seres humanos somos ángeles y diablos al mismo tiempo, solo depende de las circunstancias.

4. ‘La amiga estupenda’ es…

Como la poesía y la música, te entiende y nunca sentencia, solo acompaña.

5. ¿Qué fue ‘lo que el viento se llevó’?

La necesidad de querer gustar a todos, los complejos y las inseguridades… Aunque no del todo, ¡a Dios gracias!

6. ¿Queda algo de ‘la edad de la inocencia’?

Muchísimo. Y espero no perderlo nunca. La inocencia es falta de malicia. Con los años se convierte en picardía, pero de ahí que no pase…

7. ¿Qué te deja ‘el corazón helado’?

Demasiado hielo

El sufrimiento: las madres que se separan de sus hijos en estaciones de tren entre bombas, la sala de espera de Oncología en un hospital y todas sus lecciones de superación, las desigualdades cada vez más frecuentes, la marea verde de un Mar Menor agonizante… Demasiado hielo en estos tiempos.

8. ¿‘El mejor de los mundos posibles’?

Uno en el que constantemente seamos capaces de ponernos en la piel del otro. Uno en el que la generosidad, la humildad y las ganas de tender una mano sean prioritarios. Uno en el que el respeto reine y no nos autoproclamemos portadores de más derechos que nadie. Sí, suena a ciencia ficción cursi, pero me quedo con la esperanza.

9. ¿A quién asesinarías 'en el Orient Express'? O, por si la metáfora no se entiende como tal, ¿a quién regalarías ‘un viaje sin retorno’?

A la ignorancia, la mala fe, la envidia y la avaricia.

10. ¿Qué supone ‘la ridícula idea de no volver a verte’?

Suponen las bellas palabras que tanto me acompañaron cuando mi corazón se hizo mil pedazos y tuve que aprender a vivir sin mi mitad. Es increíble como la llamada ‘literatura de duelo’ es un bálsamo para el dolor, y la vida. Rosa Montero materializó con pluma la fuerza salvadora de la prosa.

11. ‘El amor más grande’…

Es plural.

"La maternidad te cambia, te revoluciona y te pone a prueba cada segundo"

Se llaman Juana y Antonia. La maternidad te cambia, te revoluciona y te pone a prueba cada segundo. Cuando estaba a punto de tener a mi segunda hija, Juana, sorprendentemente sentía una pena inmensa por la mayor, Antonia. Pensaba en lo injusto que me iba a resultar tener que dividir mi corazón en dos. En cuanto tuve a Juana entre mis brazos, lo vi claro al instante: ser madre consigue que el amor se multiplique.

12. ¿Para qué pedirías ‘amnesia colectiva’?

No me gustaría que olvidáramos. Absolutamente todo nos ayuda. Lo bueno, a inspirarnos y seguir su ejemplo. Lo malo, a aprender de sus consecuencias y a no volver a repetirlas. Recordar es necesario.

13. Un ‘secreto a voces’.

¡No soy nada fashion!

14. ‘Un secreto inconfesable’.

Se debería mantener en secreto, ¿no?

Pero como las normas, en ocasiones están para romperlas…, pues eso mismo, hay momentos en los que me gusta saltarme las reglas…

15. ¿Qué es para ti ‘nada’?

Difícil de entender. Vamos, que para mí no existe.

16. ‘Cuando la revolución termine’…

Aprendamos, empaticemos, respetemos… ¡y vivamos! Vivir es un regalo increíble.

