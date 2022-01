La revista 'Harper’s Bazaar' lanza su calendario solidario: “Hay que poner de moda ser buenas personas”

Harper's Bazaar se ha propuesto empezar el año sentando las bases de un futuro esperanzador y, junto a profesionales de la industria de la moda, la belleza y la cultura, se rinde al compromiso de ser mejor. Con este motivo han lanzado, junto a excepcionales aliados, el Calendario Bazaar. Un 2022 con sentido y mucha solidaridad, con sus 12 meses llenos de optimismo y solidaridad.

La directora de la revista, Inmaculada Jiménez, explica que la idea de lanzar el calendario surge del momento en el que empiezan a plantearse el número con el que abrirían el año. Querían lanzar un mensaje de optimismo, compromiso y esperanza desde la industria del lujo.

Entonces se plantearon hacer un reportaje, que cada página fuera un mes y cada mes una lucha. Surgió entonces la idea de hacer que trascendiera las páginas de la publicación y tuviera la función real de calendario.

Portada del calendario de Harper's Bazaar.

“La pregunta que nos hicimos era ‘¿qué le pides tú a 2022?’ porque lo tenemos todo. Entonces, que tenga sentido, que tenga sentido todo lo que hagamos. 2022 va a ser maravilloso porque todos vamos a poner nuestro granito de arena”, cuenta Jiménez.

La directora de la publicación asegura que desde Haper’s Bazaar tratan de proyectar que el lujo es más que inspirar cosas bonitas, que puede tener un rol fundamental en la sociedad. “Hay que poner de moda ser buenas personas”. Defiende que no es necesario montar una fundación o una ONG, que cada acción, cada granito de arena cuenta y tiene un impacto enorme y muy positivo en la sociedad.

Grandes aliados

En el calendario podemos encontrar a doce personajes que representan la heterogeneidad de la comunidad Bazaar y cada uno de ellos defiende una causa. “Descubrir a las personas más allá del personaje público es bellísimo. Gente espectacular por fuera, pero más por dentro”, asegura.

Jiménez explica también que querían que estuvieran presentes personajes del mundo de la moda, la belleza, la música o el cine, entre otros, que defendieran diferentes causas. “No tenemos que inspirar sólo con imágenes bonitas, tenemos que inspirar también a ser mejores como sociedad”, sentencia.

La directora va citando uno por uno todos los personajes que aparecen en el calendario, para quienes no tiene más que elogios y palabras de agradecimiento. Además, resalta la importancia de dar con personas no quieran hablar “solo de su libro”. “Son personajes que tenemos encasillados en su rol, que es maravilloso, pero es que por dentro son espectaculares”.

Enero: Isabel Gemio

La Fundación Isabel Gemio apoya la investigación de distrofias musculares y enfermedades raras. Como tantas madres con un hijo enfermo se preguntó un día: “¿Qué puedo hacer?”. La investigación es la única solución para las personas que padecen enfermedades raras, por lo que puso en marcha una fundación en 2008 que ya ha financiado ocho líneas de investigación.

Elvira Sastre y su pareja posan por el amor libre.

Febrero: Elvira Sastre y Miranda Maltagliati

La escritora y su pareja luchan por el amor libre. Entienden por amor libre el que no juzga, no prohíbe, no maltrata, no hiere y no calla. Para conseguirlo consideran que se necesita educación y cultura, para mayores y pequeños.

Marzo: Samantha Vallejo-Nágera

Lucha por la integración y la investigación del síndrome de Down. Para ella lo más importante es la normalización. Algo que se consigue contratando, por ejemplo a personas con esta discapacidad, que además aportan sonrisas diarias. También habla de acompañar a las familias cuando les dan la noticia que su bebé es Down.

Abril: el Padre Ángel

Con Mensajeros de la Paz lucha por los niños, mayores y personas con discapacidad en riesgo de exclusión. La ONG que libera comenzó protegiendo a niños en situaciones vulnerables, y ahora ya está en más de 60 países y no sólo atienden a la infancia. También se vuelca con personas sin hogar, mujeres vulnerables, personas con discapacidad, mayores… Para él, el amor es el motor que le lleva a realizar esta obra.

Mayo: Míriam Sánchez y Alba Delgado

La top model y su pareja luchan por la igualdad y el feminismo. Defiende que hay que dar libertad y educación para que las mujeres se sientan libres, fuertes e independientes, pero también hay que enseñar a los hombres a que pueden mostrar su lado sensible y vulnerable. Tanto Sánchez como Delgado tratan de dar ejemplo desde su vivencia, respetando las diferencias y promoviendo la igualdad.

Junio: Abril Zamora

La actriz, directora y guionista a favor de la causa LGTBIQA+ considera que, a través de la ficción, los creadores pueden romper clichés y estereotipos, y visibilizar realidades diversas. “Porque lo que no ves, no existe”.

Julio: Miguel Ángel Muñoz

El actor ayuda a visibilizar la importancia de cuidar a nuestros mayores. Con su película 100 días con la tata, Miguel Ángel Muñoz pone de relieve la necesidad de atender a nuestros mayores, algo que a veces olvidamos. En la cinta reflexionan sobre temas tan importantes como el miedo a la muerte, la soledad o el enganche emocional.

Agosto: Almudena Fernández

Es embajadora global de Oceana y fundó Kind Surf, una ONG que ayuda a niños en riesgo de exclusión social, utilizando el surf, el mar y la educación ambiental como herramientas terapéuticas. Su compromiso con el medio ambiente surgió por el respeto a la naturaleza que le inculcaron sus abuelos, y desde pequeña entendió que protegiéndola nos protegemos a nosotros mismos.

Septiembre: Moisés Nieto, Leandro Cano, Caterina Pañeda y Pau García de Oteyza

El panorama de la moda patria es esperanzador gracias a nombres como el de los cuatro creativos que llevan años luchando por desacelerar la producción y responsabilizar el consumo.

Octubre: Vanesa Martín

La cantante abandera la lucha contra el cáncer de mama con su canción Soy, con la que ha querido transmitir el proceso que se vive ante el desconcierto y el miedo, pero también la superación; el permitirse reír, pero también llorar.

Noviembre: Emilio Aragón

Pertenece a una de las familias de artistas más queridas y nos ha hecho reír a todos. Además, Emilio Aragón es vicepresidente de Acción contra el Hambre y miembro del patronato de la Fundación Dales la Palabra, que promueve la igualdad de las personas con discapacidad auditiva. Aunque no sólo eso: además forma parte del Consejo Asesor de Intermón Oxfam, preside la Fundación Árbol, y fundó y preside la Fundación Particella, Magistralia y Stanza. Como colofón, es presidente de honor de la Asociación Drogas No.

Diciembre: Rossy de Palma

Actualmente, hay 36,9 millones de personas infectadas de VIH. Cada año se incrementa el número. La parte positiva de este dato es que cada vez más personas tienen acceso a los tratamientos antirretrovirales, pero también es negativo porque la epidemia del sida se expande día a día. Por eso, la actriz busca visibilizar y concienciar sobre esta enfermedad.

