Huawei celebrará la segunda edición de la Academia de Mujeres para la Innovación Rural en Croacia

Después de dos años, vuelve la Academia de Mujeres para la Innovación Rural con más fuerza que nunca. Esta iniciativa, impulsada por Huawei, abre nuevamente sus puertas a mujeres de zonas rurales europeas para empoderarlas en su desarrollo y liderazgo a través de la tecnología.

Tras el éxito de la primera edición en España, celebrada en 2022, en esta ocasión la sede será Croacia, donde se desarrollará del 17 al 21 de noviembre. ¿El objetivo? Abordar la doble brecha que afecta a las mujeres rurales: la de género y la urbano-rural.

En un contexto donde las mujeres aún enfrentan retos estructurales que dificultan su participación plena en la sociedad, la situación se agrava en las zonas rurales, donde las oportunidades habitúan a ser más limitadas.

[Grandes líderes del mañana o revolucionarias del ahora: las claves de la Academia de Liderazgo Europea de Huawei]

De este modo, Huawei, consciente de esta problemática, apuesta por ofrecer a estas profesionales las herramientas necesarias para que puedan liderar la transición digital en sus comunidades y fomentar el crecimiento económico local.

La segunda edición

En esta segunda convocatoria, la Academia contará con la participación de 20 mujeres procedentes de 37 países, incluyendo los 27 Estados miembros de la Unión Europea, los seis países de los Balcanes Occidentales y Ucrania. Además, como novedad, este año podrán postularse mujeres de Islandia, Suiza y Turquía, ampliando el alcance de la iniciativa.

Entre todas las solicitudes, las candidatas seleccionadas recibirán una beca completa que cubrirá todos los gastos asociados a su participación, garantizando así la igualdad de oportunidades para todas, independientemente de sus recursos económicos.

Imagen de la Academia Rural. null

Porque, tal como indicaba Berta Herrero, directora de Igualdad, Diversidad e Inclusión de Huawei Europa, en una entrevista para Magas sobre la Academia de verano, "no importa que sus padres no tengan dinero o que no hayan ido a universidad top. Si valen, queremos darles oportunidades".

Como en la edición anterior, el programa se centrará en la formación y el desarrollo de competencias clave para impulsar la innovación en las áreas rurales, con un enfoque particular en el espíritu empresarial y el uso de las nuevas tecnologías.

Las claves

Las participantes tendrán acceso a una amplia variedad de talleres prácticos y debates de alto nivel, que abordarán desde la digitalización de pequeñas y medianas empresas hasta las últimas innovaciones tecnológicas que pueden ser aplicadas en sus comunidades.

Se explorarán temas como el acceso a financiación y la sostenibilidad empresarial, cruciales para asegurar el futuro de los negocios en áreas rurales. Además, entre los puntos más destacados de esta jornada, destaca la participación de un panel de expertos internacionales que brindarán tutoría y acompañamiento a las participantes.

En ediciones anteriores, líderes como Mary Coughlan, exviceprimera ministra de Irlanda, y la eurodiputada Iratxe García han subrayado la importancia de iniciativas como esta para construir una Europa más igualitaria. "Espero que seáis conscientes de la oportunidad que tenéis aquí, que generará y construirá la pasión y el empoderamiento que es enormemente importante para las mujeres y, en particular, para las mujeres rurales", indicaba Coughlan.

Una nueva sede

Además, como es ya costumbre en Huawei, —teniendo en cuenta cada detalle—, la elección de Croacia como nueva sede no es casualidad. Este país cuenta con una fuerte economía rural que combina técnicas agrícolas tradicionales con enfoques innovadores, haciendo de este entorno un escenario ideal para que las mujeres participen y desarrollen nuevas ideas y proyectos.

Así, Marijo Karabaic, directora de Huawei Technologies en Croacia, expresaba su entusiasmo de acoger la Academia, destacando la importancia de unir la tradición con la innovación para impulsar la prosperidad en las zonas rurales.

Academia Rural de Huawei. null

Y es que, el éxito de la primera edición, celebrada en Candeleda (Ávila), dejó un legado inspirador para las futuras participantes. Durante esta experiencia, 15 mujeres de distintas regiones europeas se reunieron para aprender sobre el uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a sus áreas de interés, desde agricultura sostenible hasta ecoturismo.

Tanto fue así que una de ellas, Anastasia Verzytoglou, agricultora griega, llegó a describir su paso por la Academia como "inspirador, intenso, satisfactorio y transformador", destacando el impacto positivo que tuvo su visión sobre cómo integrar la tecnología en su comunidad.

Las novedades

En comparación con la primera edición, este año el evento amplía su capacidad de convocatoria y el número de participantes, pasando de 15 a 20 mujeres. Además, el aumento del número de países participantes refuerza el compromiso de Huawei por llegar a más mujeres rurales que enfrentan retos similares.

Otro aspecto que destaca es el énfasis en la importancia de la deep tech o tecnologías avanzadas. Durante los talleres, se hará hincapié en cómo estas innovaciones pueden ayudar a transformar los negocios rurales y contribuir a un futuro más sostenible.

Las candidaturas para participar en esta experiencia ya están abiertas hasta el 30 de septiembre. ¿Los requisitos? Vivir en una zona rural y tener el deseo de generar un impacto positivo en su comunidad a través del uso de tecnologías digitales, porque, como bien dice Herrero, "en cada pueblo hay una emprendedora, una innovadora y una líder cuyo potencial aún está por explotar".