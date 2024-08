Grandes líderes del mañana o revolucionarias del ahora: las claves de la Academia de Liderazgo Europea de Huawei

Fue caminando por la playa de Famara, en Lanzarote, donde Berta Herrero, directora de Igualdad, Diversidad e Inclusión de Huawei Europa, tuvo la idea. Y qué idea. Así se creó la Academia de Liderazgo Europea de la compañía tecnológica. Desde entonces, con esta, suman ya cinco ediciones a sus espaldas en donde empoderar el talento femenino y dotar a las jóvenes de las habilidades necesarias para emprender una vida dirigida al éxito, son el centro del programa.

Cuando Herrero estaba en el instituto era, como dice ella, "la típica nerd que sacaba un 10 en todo, hasta en Religión y Educación Física". Y aunque podría haber ido a Medicina o Ingeniería, terminó haciendo Periodismo, pero, asegura, "me hubiera gustado que alguien me hubiera dicho que podría hacer algo incluso más increíble".

Y es que, desde que vive en Bruselas, se ha dado cuenta de que "en esta vida muchas cosas van por conexiones, por quien conoces". Pero aunque Herrero está en contra de esta dinámica, confiesa no poder "cambiar el mundo sola". Por eso, con la Academia de Liderazgo Europeo en la Era Digital, la premisa es clara: "No importa que sus padres no tengan dinero, que no hayan ido a una universidad top. Si valen, queremos darles oportunidades".

De esta manera, un día durante la pandemia, surgió la idea. ¿El objetivo? Poder ayudar a jóvenes con gran potencial para que sean conscientes de que "hoy hay otros mundos posibles". Y cuando Herrero presentó el proyecto a Huawei, las 'buenas nuevas' no tardaron en llegar: "Me dijeron —recuerda—: deja todo lo que estés haciendo y ponte a ello. Es el futuro".

Futuro con nombre de mujer

La marca, líder en el mercado en telecomunicaciones y servicios de red, no busca solo el éxito empresarial, sino dejar huella en la sociedad. Lo hace a través de los diferentes programas que organizan, como el 'Seed for the Future Program', en donde buscan mejorar los conocimientos en ciberseguridad de quienes ya se mueven en el mundo tecnológico.

Sin embargo, aunque aquel programa está enfocado en hombres y mujeres, Herrero asegura que "existe una brecha de género en muchas cosas, pero en este caso, en torno a un 20-30% del sector son mujeres". Cifras que se traducen en que "hay mucho talento femenino que no se está utilizando". Y con esa base, Huawei busca que "las mujeres tengan una oportunidad para liderar la revolución digital", y lo hacen a través de proyectos como la Academia de Liderazgo Europeo en la Era Digital.

Berta Herrero, durante la gala de cierre. European Leadership Academy

Pero, ¿qué ve Herrero en estas chicas? Lo tiene claro: "Van a ser todas presidentas del gobierno, van a ser líderes de compañías globales, pero lo más importante, van a tener impacto en sus comunidades y van a mejorar la vida de los demás". Y nos lo demuestra: "Tenemos una alumna, que vino el año pasado, y ahora es la diputada más joven de Estonia".

También recuerda a otra joven, la estudiante croata del año pasado, quien "tiene una enfermedad muy severa y lucha cada día por levantarse. Estudia biotecnología en Londres y quiere mejorar el sistema de salud en su país y en Europa". Porque para Herrero el talento de una mujer no tiene fin y su afán de superación tampoco: "Hay víctimas de violencia de género en nuestra escuela, pero se han levantado y han venido aquí para cambiar su vida y mejorar este mundo".

Varsovia, cumbre de éxito

Con ediciones celebradas en Lisboa, Niza, Praga y Valencia, este año la Academia de Liderazgo Europeo se traslada hasta Varsovia para seguir formando a más jóvenes. "Decían que Varsovia era una ciudad gris, pero es un país muy bonito y que ha resistido mucho en la historia. Ha sufrido y se ha levantado", confiesa Herrero.

Una de las actividades realizadas durante el programa. European Leadership Academy

Pero para Magas, la elección de esta ciudad no es casualidad, porque, como las chicas del programa, "aun habiendo tenido trágicas situaciones, se levantan y siguen —como hizo Varsovia tras la Segunda Guerra Mundial—".

Una experiencia que para Cassandra Sowa Candela, estudiante de Computer Science por la UNED y, este año, representante de España en la Academia, ha superado sus expectativas. "No podía esperar ni imaginarme que, en un día, tuviese tanto impacto en mí", confesaba la joven tras el primer día de sesiones.

Para ella, todo fue fruto de un anuncio en Instagram que le apareció a su hermana y, tras algún que otro impulso familiar, Sowa se lanzó a la aventura. Aunque ahora ya terminada la semana inmersiva en Polonia, la joven nos aseguraba que "consiguieron abrir algo en mí que no se había abierto en mucho tiempo". Porque, matiza: "Las personas de aquí saben lo que están haciendo y cada día estoy notando la diferencia".

Porque, al igual que para Herrero, para Sowa las nuevas generaciones también tienen mucho que ofrecer para un futuro mejor: "Muchas veces, llegaremos a un sitio y nos dirán "así no se hacen las cosas", y para eso están las nuevas generaciones. Tenemos que decir: sabemos que así no se hacen las cosas y, por eso, tenemos que dejar de hacerlas de esta manera, porque hay mejores formas".

Líderes del mañana

Así, con el objetivo de identificar y formar futuras líderes que puedan contribuir a la recuperación económica y social de Europa, con un enfoque particular en la transición digital, cada año, la Academia reúne a 29 jóvenes mujeres —una de cada estado miembro de la UE, los Balcanes Occidentales y Ucrania—.

En esta ocasión, celebrado entre el 21 y el 26 de julio, las chicas pudieron asistir a todo tipo de paneles de discusión, talleres, mesas redondas y masterclasses impartidas por voces reconocidas de todo mundo. Porque para Herrero el significado de liderazgo es claro, "no es tener poder ni mandar sobre otro, sino inspirar".

Las jóvenes de la Academia de Liderazgo Europeo en su primer día en Varsovia (la tercera hacia la derecha, Cassandra Sowa). European Leadership Academy

Por eso, y recordando a su ex jefe, David Jiménez (exdirector de El Mundo), asegura que "ser líder no tiene que ser la meta". Primero, explica, debes preguntarte qué quieres hacer con tu talento y "si lo haces bien, si viene desde el corazón, la gente te va a acompañar y tú vas a inspirar a esa gente". Porque la clave de la vida, como decía David Jiménez, —recuerda— está en ser "independiente, libre y hacer proyectos que mejoren la vida de los demás".

Un ideal con el que Sowa concuerda a la perfección: "Ver que hay gente que confía en mí, hace que quiera esforzarme mucho más en mí y ver a donde puede llegar. Quiero trabajar lo máximo posible e impulsarme".