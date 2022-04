Charo Ruiz, la diseñadora que creó el vestido más alabado de la reina Letizia que se agota cada año

Noticias relacionadas La moda Adlib de Ibiza celebra sus 50 años sobre la pasarela

El verano de 2020 fue inolvidable para la diseñadora española Charo Ruiz. Aquel estío, la Reina Letizia eligió uno de sus vestidos para lucirlo en su visita a Ibiza, como homenaje a la moda Adlib. El modelo de 549 euros y realizado con volantes de guipur, un finísimo encaje de bolillos, le queda-ba espectacular y fue muy alabado. Tanto éxito tuvo, que se agotó en apenas unas horas. Algo que se repite cuando lo reeditan cada temporada. No era la primera vez que vestía a alguna royal española: la Princesa de Asturias llevó un diseño suyo cuando era aún bebé.

Tras la aparición estelar de doña Leticia con su vestido, Ruiz cosechó aún más fama. Pero lo cierto es que ya se trataba de una diseñadora de gran éxito entre celebrities de todo el mundo. También creó el primer vestido con el que Cristina Pedroche dio las campanadas en 2014 y cuyas transparencias escandalizaron por primera vez. “El balance fue positivo, sobre todo para Cristina y me alegro mucho por ella, que recibió muchos comentarios de odio y supo manejar la situación de una manera admirable para lo jovencita que era. Ella es divina y sigue siendo fiel a Charo para sus looks de verano”, resume la diseñadora.

Además de nuestras royals, la lista de mujeres famosas y conocidas por su buen gusto que eligen los diseños de Charo Ruiz Ibiza es impresionante y muy larga: Nieves Álvarez, Sara Carbonero, Taylor Swift, Elsa Pataky, Eugenia Silva, Isabel Preysler, Tamara Falcó Paula Echevarría, Alicia Vikander, Naomi Camebll o Miranda Kerr… Y podríamos seguir enumerando nombres de celebrities.

Nacida en Sevilla, en su casa familiar en Marchena “de muy pequeña, ya observaba el minucioso y excelente trabajo de mi abuela. Admiraba su destreza y creatividad, era la mejor modista del pueblo”.

Charo Ruiz

La niña se crió rodeada de patrones, tejidos y fornituras… “En mis primeros recuerdos siempre aparece mi abuela con su tabla de patinaje dibujando con la tiza. Yo le ayudaba a pasarle las agujas en las pruebas, creo que eso ha influido bastante en mi vocación”, confiesa.

Como tantas familias en aquella época, sus padres emigraron a Barcelona en busca de fortuna en los años sesenta y ella, en cuanto cumplió los 18, se apuntó a una agencia de modelos, profesión en la que destacó y llegó a trabajar para el mítico Pertegaz.

“Era la época de la Gauche Divine, y la ciudad vivía un esplendor estético, artístico e intelectual, pese a la represión del franquismo. Fuimos una generación muy moderna”, cuenta la diseñadora.

En los 70, el amor cambiaría la vida de Charo Ruiz. Pero no el de una pareja, sino el de toda una isla: Ibiza. “Vine de vacaciones por primera vez con una amiga en el año 73 y fue un amor a primera vista. La naturaleza, el mar, y la gente, era muy curioso sentir la libertad de aquella época en una isla tan pequeña, con personas procedentes de casi todas las partes del mundo”, explica de su pasión por ella.

Charo Ruiz.

“Aunque la isla más popular era Mallorca, Ibiza era la preferida en los círculos más modernos de la época”, cuenta Ruiz, “al año siguiente vine con mi novio y así casa verano hasta que nos instalamos después de tener a nuestra primera hija: Paloma”.

Desde entonces, el idilio no ha hecho más que crecer y ella se ha convertido en uno de los nombres más representativos de la la moda Adlib, un concepto que, explica, “se creó con la intención de dará a conocer fuera de la isla lo que estaba ocurriendo allí, con un lema basado en la libertad, la creatividad, el arte en la indumentaria y, sobretodo, en la mujer como protagonista, apoyada por la marca Ibiza por mucho tiempo. Y una plataforma muy importante para los creadores de la Isla, porque hay muchos y muy buenos”.

Una moda que supone un reflejo de Ibiza, un espacio que forma a personas en libertad, con una mirada limpia y desprejuiciada. Un mundo que, en estos días sombríos, de extremos y hostilidades, parece aún más asombroso. O quizá sean las personas, las que no soportaban la oscuridad, quienes han convertido a la ínsula en ese lugar donde vivir libres y en el respeto.

Favorita de las 'celebrities'

A unos altísimos precios, es cierto, pero, con todo, hay algo de magia en quienes eligieron Ibiza para ser. Ese es el caso de Charo Ruiz que, desde allí, se ha convertido en una de las diseñadoras favoritas de las celebrities de todo el mundo y, por supuesto, de las royals españolas.

Tras más de 30 años diseñando, más de 60 colecciones, varias tiendas, incluida la Flagship Store en Ibiza y más de más de doscientos puntos de venta en todo el mundo, Charo Ruiz Ibiza es una firma de referencia. “Flagship Store en Ibiza. “Me siento muy orgullosa de ver cómo un estilo tan personal lo entienden mujeres con tanto estilo y peso dentro del mundo de la moda”, resume ella.

Además de sus vestidos de ensueño, esos ‘Charos’ que sientan tan bien, la diseñadora y siempre atenta empresaria, para este verano también va a lanzar corsés que enamorarían a cualquiera de las mujeres de la familia Bridgerton y a las fans de la serie.

Pero, eso sí, los hace en versión libre y para nada opresivos, porque en sus diseños “el diseño, patronaje, tejidos y acabados están pensados para sentirnos victoriosas y sobre todo muy cómodas durante toda la temporada y en cualquier escenario”, asegura. Quizá ése sea ese el secreto de su arrollador éxito. Prendas de una mujer que piensa en las mujeres, siempre, desde la empatía y el respeto que se percibe en cada una de sus respuestas. Y cuánto se agradece.

¿Qué han supuesto la Reina Letizia y la Princesa Leonor para ti y para tu firma?

Fue un sueño cumplido. Admiro mucho el estilo y la personalidad de nuestra Reina y me hacía mucha ilusión verla vestida con alguno de mis vestidos. Y, cuando lo hizo, en su última visita oficial a Ibiza, me emocioné muchísimo. De la misma manera que cuando vi a Leonor en sus primeras vacaciones en Mallorca, con apenas unos meses y en brazos de su abuela la Reina Sofía, tan linda con un conjunto blanco de la firma, en todas las portadas de las revistas.

Además de nuestras ‘royals’, la lista de mujeres famosas que eligen tus diseños es muy larga. ¿Podrías contarnos alguna anécdota con alguna de ellas?

Naomi [Campbell] es muy habitual de Ibiza cada verano y, aunque tenemos algún amigo en común, no la conozco personalmente, pero me cuentan que, cuando entra a nuestra boutique del puerto de Ibiza, lo tiene claro y elige sus looks en apenas 5 minutos. Y se los lleva sin probar. Como si ya conociera la colección de antes.

¿Qué sientes cuando ves a alguien con uno de tus ‘Charos’?

"Me siento muy orgullosa de ver cómo un estilo tan personal lo entienden mujeres con tanto estilo"

En general, me hace mucha ilusión y me emociona ver a mujeres con mis prendas por la calle, sean o no famosas. A veces, incluso, me acerco y les comento lo guapas que están con ese vestido. Me encanta observar su reacción porque casi siempre me contestan muy orgullosas respondiendo: ‘Muchas gracias es de Charo Ruiz, una marca preciosa de Ibiza’.

Nunca me he probado uno, pero juraría que tus vestidos te hacen sentirte más bella ante el espejo. ¿Cuál es el secreto de tus diseños?

Muchas gracias, ¡así es! El diseño, patronaje, tejidos y acabados están pensados para sentirnos victoriosas y sobre todo muy cómodas durante toda la temporada y en cualquier escenario. Si vives en Madrid, te invito a que pases por la calle Lagasca número 30, ahí podrás vivir la experiencia Charo Ruiz Ibiza en primera persona y entender el porqué de nuestra trayectoria y fidelidad de nuestras clientes y amigas.

¿Para qué tipo de mujeres están pensadas tus creaciones? ¿Tienen precios asequibles o son de mirar y no tocar?

Cuando planteamos las colecciones, lo hacemos pensando en todo tipo de mujeres, edades y tallas. Fundamentalmente, en mujeres a las que les gusta disfrutar de los momentos y, sobre todo en primavera y verano, de sus vacaciones, navegando, en algún evento especial…

Un ‘Charo’ es un elemento más en el ritual de celebrar de la vida. Y lo más importante: para toda la vida, son piezas atemporales, sostenibles y de una calidad excelente, que pasan de abuelas a nietas. Los precios oscilan entre los 99€ y los 999€.

Diste las campanadas con Cristina Pedroche y te hiciste viral. ¿Qué recuerdas de aquella aventura de vestirla?

Pues ella vio el vestido de Malena Costa en la entrega de los premios GQ y la estilista de La Sexta nos lo pidió, como opción. A partir del revuelo que se montó cuando apareció con él, fue que las marcas pusieron el foco en Cristina para vestirla para las campanadas de Antena 3, ya asesorada por Josie, junto a una muy buena estrategia de comunicación.

"Un ‘Charo’ es un elemento más en el ritual de celebrar de la vida"

Lo nuestro fue orgánico y se viralizó de una manera inesperada para ella, para mi y para todo el mundo… Yo estaba celebrando el fin de año en el desierto del Atlas, sin nada de cobertura y, cuando regresé, mi equipo me informó de lo sucedido y no daba crédito.

Pero el balance fue positivo, sobre todo para Cristina y me alegro mucho por ella, que recibió muchos comentarios de odio y supo manejar la situación de una manera admirable para lo jovencita que era en ese momento. Ella es divina y sigue siendo fiel a Charo para sus looks de verano.

Como empresaria, ¿has sentido algún impedimento por ser mujer?

Sinceramente, te diré que si lo ha habido, no le he prestado demasiada atención y he seguido mi camino enfocada en mi trabajo en mi familia y en mi equipo que siempre me han apoyado. Me siento muy afortunada por ello, porque soy consciente de la realidad a la que nos tenemos que seguir enfrentando las mujeres por desgracia en el mundo hoy en día.

¿Qué consejos darías a alguien que lea esto, ame la moda y esté soñando con emprender?

Que lo haga desde el corazón y con pasión. Que se prepare bien, se enfoque y se rodee de talento y de creatividad. Que viaje, conozca, sea disciplinado y constante, y que nunca pierda la ilusión.

Y por último, ¿a quién te gustaría ver este verano con uno de tus vestidos?

Admiro mucho a Michelle Obama y sé que tienen algunas piezas ella y sus hijas, imagino que las llevan en sus vacaciones y momentos más privados, supongo que por eso no aparecen en fotos, pero me encantaría verlas vestidas con su Charo en verano y en Ibiza.

Sigue los temas que te interesan