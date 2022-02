Fiona Ferrer: "Aunque no me gusta dar explicaciones a nadie, estoy abierta al amor y a lo que venga"

Fiona Ferrer (48 años), empresaria y escritora, es una de esas mujeres con una personalidad arrolladora. Trabajadora como la que más y acaba de ser nombrada embajadora de Ibiza 2022 por las asociaciones Ibiza Luxury Destination y Fomento del Turismo de Ibiza. Fiona Ferrer ha crecido en Ibiza y parte de su familia aún vive allí.

"Además, mi madre fue de las precursoras de la moda Adlib", expresa a Ferrer a EL ESPAÑOL. Cuando Nuria Moreno, presidenta de Ibiza Luxury Destination, le comunicó la propuesta, le produjo una emoción impresionante. El objetivo es promocionar el turismo, el turismo de lujo, pero que no por ello tiene que ser algo que cueste miles de euros, ya el lema de la asociación es el lujo es estar en Ibiza. "Voy a hacer todo lo posible para que Ibiza suene más que nunca", exclama la empresaria.

¿Por qué es Ibiza un destino de lujo?

El mar que tenemos en España no lo sabes apreciar hasta que te vas fuera. Ibiza tiene la parte del verano que conocemos, pero también la parte del invierno, que es una gran desconocida. Ahora que se habla mucho de salud mental, Ibiza tiene muchos sitios donde se hacen retiros para estar en contacto con el mar y la naturaleza. Da cabida a muchos escenarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Fiona Ferrer Leoni (@fionaferrerleoni)

¿Qué objetivos personales se marca usted?

Al final, el objetivo es trabajar, también hacer negocios. Yo ya tenía una serie de proyectos, que si ya me hacían ilusión, ahora me hacen el doble. Por ejemplo, en junio voy a organizar la exposición de Aldo Comas y Sebastián Castella. También me interesa la moda. Me fascina la artesanía. Una de las cosas que he pedido a la presidenta es visitar las fábricas artesanas donde se hacen los cestos. Me gustaría abarcar todo, que me dieran mucho trabajo, que pudiéramos hacer sinergias. Al final yo tengo una mentalidad muy empresarial. Me encantaría que surgieran nuevos proyectos.

Hemos visto que van a hacer cosas en Nueva York, Ámsterdam, Copenhague…

Se van a organizar ventas especiales de ciertos diseñadores de moda Adlib en tres hoteles de lujo de Ibiza. A mí me encantaría apoyar todo eso, están trabajando mucho, son unos grandes profesionales.

El mejor piropo: trabajadora

Fiona Ferrer siempre ha sido una mujer muy trabajadora. Antes de los 30 ya era directora de Elite Model Look España, lo había sido en Costa Rica y había colaborado con Elite Model Look de Colombia, creado un formato de televisión, trabajado en la casa de subastas de artes, con el Museo de Arte Contemporáneo de Miami y tenía dos empresas.

Ha vivido en París, Nueva York, Miami, Barcelona, Ibiza, Palma por lo que afirma que tiene una mentalidad muy global. "El mejor piropo que me pueden decir es que soy muy trabajadora. Nada en la vida es gratis. El éxito que llega rápido, se va rápido. En la vida hay que trabajar, pero también disfrutar y yo disfruto con mi trabajo", declara a este periódico. Ferrer explica que ahora es autónoma, que tuvo una gran agencia de comunicación y ahora trabaja en comunicación, asesoramiento y posicionamiento de marcas nacionales e internacionales de una manera mucho más personal.

"Obviamente tengo un pequeño equipo que me ayuda, pero el 99,9% lo hago yo, porque al final tiene que ser así. Es muy importante delegar, pero tuve una muy mala experiencia y prefiero trabajar sola y juntarme con otros equipos", puntualiza. Si se va a trabajar con ella conviene saber tres cosas:

1. No perdona una traición personal ni profesional.

2. Si te dice que hace algo lo hace, si alguien no cumple que se olvide.

3. No le gusta la mediocridad, hay que intentar hacer las cosas lo mejor posible: "La mediocridad está pasada de moda".

Una mujer polifacética

Fiona Ferrer junto a Aldo Comas y Macarena Gómez en la Galería Red en Palma en 2020. Gtres

Ferrer es una mujer muy polifacética. Le interesa también el mundo del arte. Es la marchante de Aldo Comas (37) y colabora con varias galerías. También colabora con Clinique La Prairie: "Es maravilloso, y una de las cosas que me preocupa es el tema de la salud mental y nutrición. Me voy a someter con ellos a un tratamiento detox y de nutrición porque si no te pones fuerte de la cabeza no se puede funcionar".

Además, adelanta que pronto va a empezar a colaborar con Porsche. En mayo publicó su tercera novela, La Estilista, con la que le está yendo muy bien. "Estoy muy emocionada, espero que vaya a más", desliza. Además, le fascina el mundo de la belleza y por ello colabora con firmas como Lancôme o Elisabeth Arden. "Cuando trabajo con firmas es porque realmente creo en ellas", deja claro Ferrer.

Lleva la comunicación de PURE, la primera marca de vinos sin azúcar que se distribuye en 19 países y ha logrado posicionarlo, junto a Yamila Ale, en exclusivos restaurantes como Aarde o El Velázquez 17. "Estoy muy relacionada con el lujo, pero a la vez creo que soy bastante sencilla y natural. De hecho, para mí el lujo es ser normal", dice.

Fiona Ferrer se plantea que quizá por esto y por su accesibilidad le llegan estos proyectos tan relacionados con el lujo: "Soy accesible, soy natural, soy transparente y eso es muy importante, y más ahora donde las redes sociales son una mentira".

Redes sociales y salud mental

Fiona Ferrer en la presentación de 'La estilista', su último libro.

La Estilista arranca hablando de la salud mental, de la depresión en primera persona: "No llegué a caer, pero estuve a nada". Ferrer explica que a veces las cosas te van mejor y a veces te van peor. "Si bien nunca he estado muy abajo, a pesar del esfuerzo a veces tienes más y a veces menos", aclara.

Y las redes sociales pueden estar muy vinculadas a este tipo de patologías. Así lo manifiesta: "Si en redes ves a otras personas con bolsos maravillosos, viajes, que encima les pagan... te crea frustración". De una manera irónica, La Estilista habla de esto: "Las marcas tienen que tener mucho cuidado de a quien contratan porque los productos tienen que ir de acuerdo con una edad. Es inviable que una chica de 21 años se compre un bolso de 5.000 euros".

Por ello considera que hay que mirar más allá de las redes sociales, no mirar tanto los likes, sino la inteligencia, lo que hay detrás. Pero las redes sociales también tienen una parte maravillosa que Fiona Ferrer destaca que "son un mundo fascinante que hace que tengamos que hacer las cosas mejor".

Próximos proyectos…

Este jueves 3 de febrero comienza SIMOF, el Salón Internacional de Moda Flamenca, en Sevilla. En él se va a ver el trabajo de nueve diseñadores jóvenes y Fiona Ferrer participará como jurado. "Hay que apoyarles, lo han pasado muy mal. Llevamos dos años sin ferias", afirma.

Fiona Ferrer tiene su propia marca, FFL y es la distribuidora en exclusiva en España y Portugal. "Empecé a producir en Colombia y España y está todo enfocado en la artesanía". Su primera colección se vendió en Nueva York y, ahora, entre el 14 y el 16 de febrero presenta una nueva colección junto a Flora Amazona, una de las firmas más importantes de joyería de lujo de Latinoamérica.

Presentan en el Hotel Wellington de Madrid las colecciones Flora Amazona, FFL Flora Amazona y otra de pijamas, que cuando se presentó la anterior en el mes de julio se agotó en 24 horas. "Mi socia, Ana María Sarmiento, viene desde Bogotá. Vamos a estar allí presentando la colección", comenta. Todo el mundo está invitado a comprar o ir simplemente a ver la colección.

Hablemos de amor…

Fiona Ferrer y su expareja, Javier Fal-Conde, en la presentación de 'La estilista'. Gtres

"Mi corazón está contento y tranquilo", expresa Fiona Ferrer, que se describe como una mujer discreta. "Si alguna vez se ha sabido alguna relación -solo se han sabido dos- es porque eran relaciones consolidadas". Ferrer no tiene pareja y disfruta de estar sola. "Como tengo tanto movimiento no me gusta dar explicaciones a nadie, pero estoy abierta al amor y a lo que venga. Estoy en una etapa muy positiva y muy divertida, casi no entro por casa".

Ahora bien, si algún hombre quiere entrar en su vida tiene que cumplir los siguientes requisitos:

1. Tener sentido del humor.

2. Causarle admiración personal y profesional.

3. Ser valiente -odia los cobardes-.

Además, tiene que haber una complicidad maravillosa, "que me cuide y que me quiera: no soporto es a los acomplejados". Cuenta que están los que se excusan diciendo que quieren proteger su intimidad y que como es conocida no quieren salir en prensa y luego tienen una red social abierta donde da like a todo el mundo.

"Y luego ven una foto tuya y son incapaces de darte un like o una enhorabuena. Si no quieres salir de verdad ten la red social privada, pero no juegues a dos bandas", afirma. Confiesa que ella, cuando a una expareja o a un amigo le va bien o consigue algo le da un corazón para que sepa que le ha visto y les felicita públicamente porque es "cero acomplejada".

[Más información: Fiona Ferrer: "Nunca podría estar con un hombre por estar"]

Sigue los temas que te interesan