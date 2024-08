Localizan sin vida a Marcos Olmedo, el psicólogo desaparecido en una estación de Fuenlabrada el 18 de agosto

Marcos Olmedo Burón, el psicólogo de 37 años que desapareció en la estación de La Serna de Fuenlabrada el pasado 18 de agosto, ha sido localizado sin vida, tal y como informan desde SOS desaparecidos en redes sociales.

El cuerpo sin vida de Marcos fue localizado, tras numerosas gestiones policiales, ayer jueves. Luego le realizaron labores científicas de identificación, que determinaron que se trataba del joven desaparecido. La noticia fue comunicada anoche a su familia. A priori se descarta de que su muerte sea un arrollamiento accidental, por lo que todo apuntan al suicidio.

Se confirma el peor de los escenarios después de que su familia y amigos llevaran días buscándole sin descanso por diversas zonas de la sierra de Madrid y por el centro de la ciudad.

Juan Manuel Medina, abogado y portavoz de la familia, explicó en conversación telefónica a Madrid Total que Marcos estaba atravesando "una depresión desde el mes de mayo" y recalcó que, dentro de la complejidad de una situación como esta, "llevaba una vida normal".

Al parecer, horas antes de su desaparición, Marcos tuvo "un comportamiento más errático, triste y melancólico" respecto a los días anteriores. Ese mismo día, su madre le animó a que "dejara de mirar el móvil" y realizara alguna actividad. Su respuesta fue que estaba "mirando trenes para viajar a algún sitio".

Esa misma mañana, Marcos se fue a "confesar con un cura", otro extraño detalle, puesto que no era católico practicante y no acudía a la iglesia con regularidad. Aunque todo lo que se dice en un confesionario es secreto, el cura con el que Marcos habló afirmó que no dijo nada relacionado con su desaparición o que pudiera presagiar un trágico escenario.

A partir de las 18:00 horas del pasado domingo 18 de agosto, Marcos ya estaba ilocalizable: "Tenía el teléfono apagado. El último detalle que tenemos de él es gracias a que su madre está autorizada en sus cuentas bancarias. Marcos fue a una farmacia de Fuenlabrada y compró una caja de 50 pastillas de Lorazepan". Por tanto, el farmacéutico que le atendió sería la última que vio a Marcos antes de su desaparición.

Juan Manuel Medina explicó que Marcos estaba actualmente "de baja por depresión", pero comentó que es una persona tremendamente preparada: "Tiene las carreras de Psicología, Sociología y Audiología". En cuanto al informe médico de Marcos, el portavoz de la familia explicó que tenía "cierta dificultad para relacionarse" o un posible "miedo al rechazo", pero ningún factor que pueda explicar su repentina desaparición.

A nivel policial y jurídico el caso es complejo. Lo llevó la Unidad de Atención a la Familia de la Policía de Fuenlabrada y también estuvo en manos del juzgado número 5 del citado municipio, el mismo tribunal en el que la madre de Marcos puso la denuncia.