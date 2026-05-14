Lotería Nacional hoy, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 14 de mayo
Comprueba todos los resultados y números premiados con 30.000 euros de la Lotería Nacional de este jueves, 14 de mayo de 2026.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 14 de mayo de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 14.239
- Segundo premio (6.000 €): 38.810
- Últimas 4 cifras (75 €): 4.679, 9.990, 9.501, 4.458
- Últimas 3 cifras (15 €): 435, 178, 696, 704, 145, 944, 805
- Últimas 2 cifras (6 €): 68, 11, 11, 66, 98, 09, 43, 76, 07
- Reintegros (3 €): 9, 2 y 1
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo. Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar. Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada. Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 14 de mayo de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 16 de mayo de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué supersticiones son habituales entre los jugadores?
Muchos participantes eligen números relacionados con sueños, fechas importantes o acontecimientos personales. También existe la costumbre de jugar terminaciones consideradas tradicionalmente afortunadas, como el 7 o el 13.
En determinadas ocasiones, sucesos de actualidad o números relacionados con noticias relevantes provocan largas colas en las administraciones. Las supersticiones siguen teniendo un gran peso en la elección de décimos.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué hacen muchos ganadores tras recibir un gran premio?
Los expertos financieros recomiendan actuar con prudencia y evitar decisiones impulsivas después de recibir un premio importante. Cancelar deudas, ahorrar parte del dinero o buscar asesoramiento profesional suelen ser algunos de los primeros pasos más aconsejados.
También es habitual que muchos premiados decidan mantener la discreción para evitar problemas personales o presión social. La privacidad se convierte en una de las principales preocupaciones tras hacerse público un gran premio.
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Lotería Nacional de hoy, jueves 14 de mayo | ¿Qué significa que un número esté “abonado”?
Un número abonado es aquel que un jugador reserva de manera habitual para participar en todos o en varios sorteos a lo largo del año. Muchas personas mantienen el mismo número durante décadas por superstición o tradición familiar.
Las administraciones permiten a sus clientes conservar esos números mediante sistemas de reserva periódica. En algunos casos, los jugadores consideran esos décimos casi una seña de identidad personal.
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Lotería Nacional hoy | ¿Dónde cayó el segundo premio?
- Avda. Gral.vara Del Rey, 4, Logroño, 26001, la Rioja
- Ramon Y Cajal, 1, Redován, 03370, Alicante
- Avda. de Monelos, 143, Coruña (A), 15009, Coruña (A)
- Constitucion, 102, Pola de Gordón (La), 24600, Leon
- Juan Ramon Jimenez, 24, Madrid, 28036, Madrid
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Dónde cayó el primer premio?
- Ctra. General, 75 B, Villoria, 33986, Asturias
- Juan Alvarado Y Saz, 68, Aguimes, 35260, las Palmas
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué comunidades autónomas compran más lotería?
Las regiones con mayor tradición lotera suelen registrar cada año elevados niveles de ventas, especialmente en fechas señaladas como Navidad o sorteos extraordinarios. Madrid, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana figuran habitualmente entre las zonas con mayor participación.
No obstante, existen localidades pequeñas que también destacan por su fidelidad histórica a determinados números o administraciones concretas. Muchas veces, la venta de décimos está ligada a costumbres familiares y celebraciones populares.
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Lotería Nacional hoy | ¿Cuál es el origen histórico de la Lotería Nacional?
La Lotería Nacional es uno de los juegos de azar más antiguos de España y cuenta con más de dos siglos de historia. Su creación se remonta a comienzos del siglo XIX como una fórmula para recaudar fondos públicos sin aumentar impuestos entre la población.
Con el paso de los años, el sorteo se convirtió en una auténtica tradición social y cultural en todo el país. Actualmente sigue siendo uno de los juegos más seguidos cada semana por millones de personas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, jueves | ¿Qué ocurre con los premios no reclamados?
Los premios que no se cobran dentro del plazo oficial de tres meses caducan automáticamente. Una vez superado ese periodo, el dinero vuelve a las arcas públicas y el ganador pierde cualquier derecho sobre el importe.
Cada año quedan sin reclamar numerosos premios menores por olvidos, extravíos o errores al comprobar los números. Por eso, las administraciones insisten en revisar todos los décimos incluso días después del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué premios menores suelen generar más dudas?
Las aproximaciones, centenas y terminaciones son algunas de las categorías que más confusión generan entre los jugadores tras cada sorteo. Muchos participantes revisan varias veces sus décimos para asegurarse de si tienen derecho a algún premio.
Por ese motivo, las administraciones recuerdan la importancia de comprobar cuidadosamente todas las combinaciones premiadas y consultar siempre fuentes oficiales antes de dar por perdido un boleto.
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Lotería Nacional hoy, en directo | ¿Qué debo hacer si pierdo un décimo premiado?
Perder un décimo puede convertirse en un gran problema, especialmente si está premiado y no existen pruebas suficientes para demostrar la propiedad del boleto. Por eso, muchos jugadores optan por fotografiarlo antes del sorteo.
Si el décimo se pierde o es robado, los afectados pueden acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para presentar una denuncia y comunicar la incidencia a Loterías y Apuestas del Estado. Actuar rápidamente es clave para intentar bloquear el cobro fraudulento.
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Lotería Nacional hoy | ¿Puedo cobrar el premio en cualquier ciudad de España?
Sí. Los premios de la Lotería Nacional pueden cobrarse en cualquier administración autorizada o entidad bancaria colaboradora, independientemente de dónde se haya comprado el décimo.
Esto permite a los ganadores gestionar el cobro desde cualquier punto del país sin necesidad de desplazarse al lugar donde adquirieron el boleto. La única condición es presentar el décimo original y que esté correctamente validado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy, jueves 14 de mayo | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de un premio?
Los premios de loterías oficiales están sujetos a una retención fiscal del 20% únicamente sobre la cantidad que supere los 40.000 euros. Esto significa que los premios inferiores a esa cifra están completamente exentos.
Por ejemplo, si un jugador gana un premio superior al límite exento, solo tributará por la parte restante. La retención se aplica automáticamente en el momento del cobro, por lo que el ganador recibe ya el importe neto.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 9, 2 y 1
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 14 de mayo!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 14.239
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 38.810
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 4.679
La segunda es el 9.990
La tercera es el 9.501
La cuarta es el 4.458
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 435
La segunda es el 178
La tercera es el 696
La cuarta es el 704
La quinta es el 145
La sexta es el 944
La séptima es el 805
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de dos cifras
Estas son las dos últimas cifras del décimo premiadas con 60 euros al décimo en el sorteo de hoy jueves:
La primera extracción es el 68
La segunda es el 11
La tercera es el 11
La cuarta es el 66
La quinta es el 98
La sexta es el 09
La séptima es el 43
La octava es el 76
La novena es el 07
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Lotería Nacional hoy | ¿Qué debo hacer si pierdo un décimo premiado?
Perder un décimo puede convertirse en un gran problema, especialmente si está premiado y no existen pruebas suficientes para demostrar la propiedad del boleto. Por eso, muchos jugadores optan por fotografiarlo antes del sorteo.
Si el décimo se pierde o es robado, los afectados pueden acudir a la Policía Nacional o a la Guardia Civil para presentar una denuncia y comunicar la incidencia a Loterías y Apuestas del Estado. Actuar rápidamente es clave para intentar bloquear el cobro fraudulento.