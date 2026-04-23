Lotería Nacional, en directo | Comprobar resultados del sorteo del jueves 23 de abril
Comprueba aquí los resultados de la Lotería Nacional del jueves 23 de abril de 2026 y todos sus números premiados con 30.000 €.
Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado un nuevo sorteo de la Lotería Nacional. Los números premiados en el sorteo de hoy, jueves 23 de abril de 2026 son los siguientes:
- Primer premio (30.000 €): 78.726
- Segundo premio (6.000 €): 20.710
- Últimas 4 cifras (75 €): 7.223, 0980, 8.282, 9.093
- Últimas 3 cifras (15 €): 382, 593, 051, 799, 333, 920, 820
- Últimas 2 cifras (6 €): 12, 51, 29, 88, 75, 68, 92, 67, 85
- Reintegros (3 €): 6, 5 y 7
🔴 ¿Cuál es el bote del premio de hoy?
En el sorteo de Lotería Nacional del jueves el premio grande es de 300.000 € a la serie, es decir, 30.000 € por décimo.
Además, hay un segundo premio de 60.000 € a la serie, que son 6.000 € por décimo, y muchos premios menores (aproximaciones, terminaciones, reintegros) con importes inferiores a esas cantidades.
🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio?
Tienes 3 meses desde el día siguiente al sorteo para cobrar el premio; pasado ese plazo, caduca y se pierde el derecho a cobrar.
Los premios hasta 2.000 € por décimo se cobran en administraciones de Loterías, y los superiores a 2.000 € se cobran a través de bancos colaboradores, normalmente mediante ingreso en cuenta.
🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio?
Los premios de Lotería Nacional están exentos hasta 40.000 € por décimo, así que por debajo de esa cifra no pagas nada.
Solo si el premio supera esos 40.000 € se aplica un 20% sobre lo que excede de esa cantidad, y esa retención ya te la descuentan directamente cuando cobras, ingresándote el resto neto.
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Lotería Nacional | El segundo premio del sorteo del jueves
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.710
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Lotería Nacional | Este es el primer premio
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional fue el 78.726
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | Finaliza la cobertura de Lotería Nacional del jueves
EL ESPAÑOL finaliza la cobertura del sorteo de la Lotería Nacional de este jueves, 23 de abril de 2026. Muchas gracias por haber seguido con nosotros la emoción de este juego de azar tan importante en nuestro país. Les esperamos en el próximo sorteo será la la Lotería Nacional, que se celebrará el sábado 25 de abril de 2026.
¡Saludos a todos y que pasen una muy buena noche de jueves!
¡Enhorabuena a todos los afortunados de hoy!
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Por qué algunos números se agotan antes que otros?
Los números asociados a fechas, patrones llamativos o supersticiones suelen venderse antes. También influyen las terminaciones consideradas “afortunadas” por algunos jugadores.
Aun así, desde el punto de vista estadístico, todos los números tienen exactamente las mismas probabilidades de resultar premiados.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué recomendaciones hay para guardar un décimo?
Se recomienda conservar el décimo en buen estado, evitando doblarlo en exceso o dañarlo. También es aconsejable hacer una foto como copia de seguridad.
En caso de compartirlo, firmarlo por detrás puede ayudar a identificar a los propietarios, aunque el documento original sigue siendo imprescindible para cobrarlo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué impacto tienen los sorteos en las administraciones?
Los días de sorteo suelen generar gran actividad en las administraciones de lotería, especialmente en fechas señaladas o cuando hay premios importantes.
Además, cuando un establecimiento vende un número premiado, suele ganar notoriedad, lo que incrementa su clientela en sorteos posteriores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué ocurre si pierdo el décimo antes de comprobarlo?
Si se pierde un décimo antes de comprobar el resultado, la situación puede ser complicada, ya que es un documento al portador. Sin él, no se puede reclamar el premio de forma directa.
En algunos casos excepcionales, si se puede demostrar la propiedad y se ha denunciado la pérdida, podría iniciarse un proceso, aunque no siempre garantiza recuperar el importe.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Se pueden anular décimos antes del sorteo?
Sí, las administraciones pueden devolver o anular décimos no vendidos antes de la celebración del sorteo. Una vez realizado, ya no es posible realizar ningún cambio.
Esto forma parte del proceso habitual de gestión de boletos y evita que participen números que no han sido adquiridos por jugadores.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué seguridad tiene el sistema de sorteo?
El sistema de la Lotería Nacional cuenta con múltiples controles para garantizar la transparencia. El proceso está supervisado y se realiza siguiendo protocolos estrictos.
Además, el sorteo es público y auditable, lo que asegura que los resultados sean completamente fiables y verificables por cualquier interesado.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué bancos pagan los premios más altos?
Para premios superiores, es necesario acudir a entidades financieras autorizadas. Entre ellas se encuentran bancos colaboradores habituales de Loterías y Apuestas del Estado.
En estos casos, el pago no siempre es inmediato, ya que puede requerir identificación y algunos trámites adicionales, especialmente cuando las cantidades son elevadas.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué premios se cobran automáticamente en la administración?
Los premios de menor cuantía pueden cobrarse directamente en cualquier administración de lotería, sin necesidad de trámites adicionales. Normalmente, esto incluye importes por debajo de los 2.000 euros.
Este proceso es inmediato: basta con presentar el décimo premiado y se recibe el dinero en el acto. Es la forma más rápida y habitual de cobrar pequeños premios del sorteo.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué diferencia hay entre sorteo del jueves y del sábado?
La principal diferencia está en el precio del décimo y la cuantía de los premios. Los sorteos del jueves suelen ser más económicos y con premios más modestos.
En cambio, los sorteos del sábado tienen décimos más caros y premios mayores, lo que atrae a un perfil de jugador diferente y genera mayor expectación.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Es mejor elegir número o comprar al azar?
No hay ninguna estrategia que aumente las probabilidades de ganar en la Lotería Nacional. Todos los números tienen exactamente las mismas opciones de resultar premiados.
Aun así, muchos jugadores prefieren elegir números con significado personal, como fechas o combinaciones especiales, mientras que otros optan por la rapidez de la elección automática.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Qué pasa con los décimos no vendidos?
Los décimos que no se venden antes del sorteo quedan fuera de juego. Si resultan premiados, el dinero correspondiente pasa a manos del organismo organizador.
Esto significa que no todos los premios anunciados llegan realmente a los jugadores, ya que depende de si los números han sido adquiridos previamente.
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Comprobar Lotería Nacional hoy | ¿Cuánto dinero se queda Hacienda de los premios?
Los premios de la Lotería Nacional están sujetos a tributación a partir de un mínimo exento. Actualmente, los primeros 40.000 euros están libres de impuestos, y a partir de esa cantidad se aplica un gravamen del 20%.
Esto significa que muchos premios del sorteo de jueves no tienen retención, ya que suelen estar por debajo de ese umbral, especialmente en el caso de décimos premiados.
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Comprobar Lotería Nacional | Estos son los reintegros del sorteo del jueves
Los reintegros del sorteo de Lotería Nacional de hoy han sido el 6, 5, 7
¡Enhorabuena a todos los afortunados que han sido premiados!
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Lotería Nacional | ¡Llega el primer premio del sorteo del jueves 23 de abril!
El primer premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 78.726
Está premiado con 300.000 euros por serie y 30.000 euros por décimo
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Lotería Nacional | ¡Llega el segundo premio del sorteo del jueves!
El segundo premio del sorteo de Lotería Nacional ha sido el 20.710
Está premiado con 60.000 euros por serie y 6.000 euros por décimo.
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Comprobar Lotería Nacional jueves | Extracciones de cuatro cifras
Las cuatro últimas cifras del décimo, premiadas con 75 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 7.223
La segunda es el 0980
La tercera es el 8.282
La cuarta es el 9.093
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Comprobar Lotería Nacional hoy | Extracciones de tres cifras
Las tres últimas cifras del décimo, premiadas con 15 euros al décimo, son las siguientes:
La primera extracción es el 382
La segunda es el 593
La tercera es el 051
La cuarta es el 799
La quinta es el 333
La sexta es el 920
La séptima es el 820