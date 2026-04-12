Estos son los números premiados del Sorteo Extraordinario de Lotería Nacional contra el cáncer AECC:

- Primer premio: 46.439



- Segundo premio: 46.504

- Tercer premio: 78.721

- Reintegros: 1, 5, 9

- Cinco cifras: 27.366 - 32.051 - 33.518 - 36.443 - 43.193 - 45.377 - 46.309 - 52.613 - 64.677 - 73.538 - 76.804 - 85.899

- Cuatro cifras: 2.125 - 3.924 - 4.263 - 9.039

- Tres cifras: 018 - 071 - 124 - 179 - 219 - 333 - 408 - 525 - 551 - 775 - 859

- Dos cifras: 37 - 53 - 60 - 69 - 91

🔴 ¿Cuándo puedo cobrar mi premio de Lotería Nacional?

Puedes cobrar tu premio desde el día siguiente al sorteo. El plazo máximo para hacerlo es de tres meses a contar desde el día posterior a la celebración.

Los premios de hasta 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración oficial; los superiores a esa cantidad deben gestionarse en las entidades bancarias colaboradoras, presentando el DNI y el décimo premiado.

🔴 ¿Cuánto se queda Hacienda del premio de la Lotería Nacional?

Hacienda se queda el 20% de la parte del premio de lotería que supere 40.000 euros por décimo o apuesta en los sorteos oficiales (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, ONCE, etc.). Si el premio es igual o inferior a 40.000 euros, lo cobras íntegro y no pagas nada por ese concepto.

Cuando el premio es mayor, el banco ya te ingresa el importe con la retención aplicada, así que recibes el premio “limpio” y no tienes que volver a tributarlo en la Renta, más allá de informar si procede. Por ejemplo, si ganas 100.000 euros, tributan 60.000 al 20% (12.000 euros para Hacienda) y tú cobras 88.000 euros netos.