Quedan 2 días para que la Fórmula 1 llegue por fin a Madrid: las últimas entradas están volando

¡Estamos en la semana del Gran Premio de España! Después de más de un año de espera, la Fórmula 1 debutará en el nuevo circuito de MADRING en solo dos días con la primera carrera de su historia y el regreso del Gran Circo a la capital de España 45 años después. Es la segunda parada de un doblete que comenzó el fin de semana pasado con el Gran Premio de Italia en Monza, carrera que se llevó Andrea Kimi Antonelli con una remontada brutal desde la 19ª posición de la parrilla.

El italiano se convirtió, además, en el primer piloto italiano en ganar en Monza en 60 años. De momento, este año ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso están en condiciones de luchar por la victoria, pero la primera carrera de la máxima categoría del automovilismo en Madrid será especial por muchos otros motivos. Y quedan las últimas 500 entradas disponibles en Fever desde 544€ para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre.

No te puedes perder el debut de MADRING porque…

Primera carrera de Fórmula 1 de la historia en el nuevo circuito de MADRING.

El trazado contará con 22 curvas, con zonas permanentes y partes urbanas.

Gradas con vistas privilegiadas a La Monumental, el podio, el paddock y diferentes puntos de adelantamiento.

Habrá Fan Zones, gastronomía, simuladores, exposiciones, música y actividades para disfrutar de la experiencia.

Vive tres días de Fórmula 1 desde el corazón de Madrid

Gran Premio de España F1 Fever

Si vives en Madrid (o alrededores) y quieres disfrutar de la Fórmula 1, podrás hacerlo sin viajar ni moverte mucho. El Gran Premio de España se disputará este año en el nuevo circuito de MADRING y está ubicado en la zona de IFEMA - Valdebebas. Combina la experiencia de un circuito permanente con el carácter de un circuito urbano.

La programación del fin de semana comienza el viernes 11 de septiembre con las dos sesiones de los entrenamientos libres, continúa el sábado 12 con los terceros entrenamientos libres y la clasificación, y ya el domingo 13 de septiembre, a partir de las 15:00 horas, será la carrera a 57 vueltas.

¿Qué entradas quedan disponibles para la Fórmula 1 en Madrid?

Las entradas generales para el Gran Premio de España llevan meses agotadas, pero todavía quedan algunos tickets de última hora disponibles en Fever. Puedes conseguirlas en la Recta Principal, la zona de Alta Velocidad, la Chicane, la Peraltada Monumental y las Curvas Enlazadas.

Los tickets más baratos son en la grada de Carlos Sainz en la zona de la chicane, a partir de 544€, y después desde 573€ en la curva peraltada. Las últimas entradas disponibles están volando en Fever, ¡date prisa en conseguir la tuya!

Demuestra tu pasión vistiendo los colores de tu escudería favorita

Aston Martin F1 F1

Y si quieres completar la experiencia más allá de las gradas de MADRING, la tienda oficial de Fórmula 1 reúne una amplia selección de ropa y merchandising oficial de la competición. Encontrarás camisetas, sudaderas, gorras y accesorios de Ferrari, McLaren, Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Williams y el resto de escuderías.

Asimismo, la F1 ha creado una colección específica para esta cita histórica. Incluye diseños exclusivos de Madrid 2026, como camisetas, sudaderas, gorras y otros artículos oficiales inspirados en la ciudad.

Si no quieres perderte el debut del circuito de MADRING y una de las carreras más esperadas de la temporada, aprovecha porque quedan muy pocas entradas disponibles. ¡Hazte con la tuya!

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