Estables para levantar pesas y cómodas para moverte: así son las zapatillas Nike para entrenar que arrasan

Tener unas buenas zapatillas de training significa que estás un paso por delante en tus entrenamientos, mucho más si se adaptan a tu manera de entrenar y las necesidades de tus pies. Lógicamente, no podemos utilizar las mismas zapatillas para ir al gimnasio que para correr al aire libre o practicar un deporte de equipo.

Por lo general, si entrenas en el gym, vas a necesitar unas zapatillas de training, como las Nike Bella 7, que te den estabilidad para mantener una postura adecuada y al mismo tiempo que sean flexibles para moverte a tu aire. Este calzado de Nike cumple perfectamente con estos 'requisitos' y lo mejor es que acaba de bajar su precio un 30% en plena vuelta al cole. ¿Las quieres?

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Lo que destacan los expertos de las Nike Bella 7

Pisada amortiguada y estable gracias a la unidad Air Zoom en el talón.

Nivel de estabilidad muy alto para levantar pesas y mantener una buena postura.

La parte superior de malla se adapta al movimiento del pie y transpira.

Incluye amortiguación que suaviza el impacto para entrenar con una sensación muy cómoda.

Entrena de manera cómoda, segura y estable

zapatillas nike entrenamiento.jpg Nike

Es imposible que las Nike Bella 7 no te conquisten a primera vista. Tienen un diseño que llama la atención en gris y distintos tipos de rosa, aunque las tienes disponibles en la tienda online de Nike en otros tonos. Su principal objetivo es que la base para entrenar sea estable, sobre todo en ejercicios de fuerza.

Para conseguirlo, Nike utiliza la amortiguación Air Zoom en el talón con una placa de plástico y una estructura de goma en esa misma zona. El resultado es una zapatilla de training que sujeta bien el pie y que reduce la sensación de impacto. Podrás pasar de un ejercicio a otro en el gimnasio casi sin esfuerzo.

Cómo elegir tus zapatillas de training para este curso

¿No sabes qué tener en cuenta para elegir tus zapatillas de training? Esto es lo que deberías pensar:

Si haces pesas y ejercicios de fuerza, tus zapatillas tienen que tener una base segura y ser lo más estables posibles.

Lo ideal es que tengan un equilibrio entre la sujeción y la flexibilidad para no limitar movimientos.

Busca zapatillas transpirables (con materiales de malla) para que el pie esté más ventilado.

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Si estás buscando unas zapatillas de training para ir al gimnasio, hacer ejercicios de fuerza y apuntarte a clases colectivas, las Nike Bella 7 tienen la mejor relación calidad-precio. Además, las tienes disponibles desde la talla 35,5 hasta la 44,5 en distintos colores.

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