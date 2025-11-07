Los mejores seguros de viaje de 2025: coberturas y recomendaciones si viajas al extranjero

Viajar tranquilo implica más que elegir destino y vuelos: también protegerte ante imprevistos. En 2025, los seguros de viaje internacionales son más completos y flexibles que nunca. Desde coberturas médicas globales hasta protección frente a cancelaciones o pérdida de equipaje, existen opciones adaptadas a cada tipo de viajero. En esta guía repasamos los mejores seguros de viaje de 2025, comparando sus coberturas, precios y ventajas para ayudarte a elegir el que mejor se adapte a tu estilo de viajero.

¿Qué es un seguro de viaje y por qué contratarlo?

Un seguro de viaje es una póliza que ofrece asistencia y cobertura económica ante posibles incidencias durante un desplazamiento: atención médica en el extranjero, hospitalización, cancelaciones, pérdida de equipaje o responsabilidad civil, entre otras.

Contratarlo no solo garantiza respaldo económico, sino que evita complicaciones administrativas en países donde la atención sanitaria es cara o de difícil acceso. Además, muchas coberturas incluyen repatriación, asistencia jurídica o compensación por retrasos en vuelos, aportando tranquilidad total en cualquier destino.

Ventajas de contratar un seguro de viaje

A diferencia de confiar únicamente en la tarjeta sanitaria o en el seguro médico habitual, los seguros de viaje ofrecen protección integral y adaptada a cada tipo de desplazamiento. Entre sus principales ventajas destacan:

Cobertura médica internacional con altos límites de gasto.

Atención 24 h en tu idioma desde cualquier país.

Posibilidad de incluir deportes, cruceros o viajes de trabajo.

Reembolso de cancelaciones, retrasos o pérdida de equipaje.

Flexibilidad: pólizas por días, anuales o familiares.

Cumplimiento con los requisitos de visado de países como EE. UU. o Japón.

Comparativa de los mejores seguros de viaje 2025

Proveedor Tipo Cobertura destacada Ventajas Cupón / Descuento Chapka (AON) Seguro de viaje internacional Cobertura médica completa, cancelación, repatriación Seguros adaptados a cada viajero: vacaciones, mochileros, estudiantes o largas estancias. ELESPAÑOL5 (−5%) Assist Card Seguro médico internacional Asistencia médica global, app 24/7, cobertura COVID Amplia red médica en +190 países y atención inmediata desde su aplicación móvil. ELESPAÑOL10 (−10%) Intermundial Seguro de viaje completo Asistencia médica, cancelación, equipaje Excelente relación precio-cobertura, atención en español 24/7 y coberturas flexibles. ELESPA (−10%) AXA Assistance Seguro de viaje premium Cobertura médica ilimitada, cancelación, repatriación Una de las aseguradoras más prestigiosas, ideal para viajes largos o internacionales. ELESPANOL15 (−15%) Europ Assistance Seguro de viaje clásico Cobertura médica global, pérdida de equipaje Atención rápida y eficaz, red médica internacional y soporte multilingüe. — Allianz Travel Seguro internacional Cobertura médica, cancelación y asistencia Respaldo de una gran compañía global con atención personalizada. — ERGO Seguros Seguro de viaje flexible Cobertura médica, cancelación y responsabilidad civil App para gestionar incidencias, ideal para viajes por Europa y fuera de la UE. — Heymondo Seguro con app médica Cobertura médica, COVID, deportes y cancelación Atención 24/7 por chat médico y gestión online. Ideal para nómadas digitales. Descuento automático (−5%) IATI Seguros Seguro para viajeros Cobertura médica, equipaje, cancelación Atención en español, opciones para mochileros, familias y largas estancias. — Protegetuviaje Seguro configurable Cobertura médica, deportes, cancelación Permite personalizar coberturas y añadir extras de aventura o cancelación. —

Los mejores seguros de viaje de 2025

chapka seguro

Cupón: ELESPAÑOL5 → 5 % de descuento

Chapka es una de las compañías más reconocidas entre los viajeros europeos. Destaca por su cobertura médica internacional, asistencia 24 h y seguros adaptados a todo tipo de viajes: vacaciones, largas estancias, estudiantes o working holidays. Su interfaz es muy clara y permite calcular el precio del seguro en segundos. Además, con el código ELESPAÑOL5, los lectores obtienen un 5 % de descuento exclusivo.

assist card

Cupón: ELESPAÑOL10 → 10 % de descuento

Assist Card ofrece una de las redes médicas internacionales más amplias, con presencia en más de 190 países. Su servicio de atención inmediata y su app móvil para asistencia 24/7 son puntos fuertes. Es ideal para quienes buscan una cobertura global completa con posibilidad de personalizar coberturas adicionales como deportes o cancelación.

intermondial

Cupón: ELESPA → 10 % de descuento

Intermundial ofrece pólizas con una excelente relación entre precio y cobertura, incluyendo gastos médicos, cancelación, equipaje y asistencia. Su servicio 24 h en español y atención especializada para viajeros frecuentes la convierten en una alternativa muy fiable.

axa viajes

Cupón: ELESPANOL15 → 15 % de descuento

AXA es una de las aseguradoras más prestigiosas. Su seguro de viaje ofrece una de las coberturas médicas más altas del mercado, asistencia 24 h y repatriación garantizada. Además, con el cupón ELESPANOL15, los lectores disfrutan de un 15 % de descuento directo.

europ-assistance-350x183

Uno de los nombres clásicos en el sector, Europ Assistance destaca por su rápida gestión de incidencias y su amplia red médica internacional. Es una opción muy sólida para viajeros frecuentes o familias.

allianz viajes

Allianz Travel es sinónimo de fiabilidad. Ofrece seguros adaptados a cualquier destino, cobertura médica amplia y servicio de atención al cliente reconocido por su eficacia. Ideal para quienes buscan respaldo de una gran compañía.

ergo seguros

Con décadas de experiencia, ERGO combina coberturas médicas, cancelación y asistencia en un formato muy competitivo. Su app móvil facilita la gestión de incidencias y reclamaciones desde cualquier lugar.

heymondo-1725529679

Descuento automático: 5 % al contratar desde el enlace

Heymondo combina tecnología y servicio personalizado. Su app permite chatear con médicos 24/7 y gestionar todo desde el móvil. Cobertura COVID incluida, posibilidad de ampliar cancelación y reembolso rápido.

iati seguro viaje

Conocida por su atención al cliente en español y sus coberturas sin letra pequeña, IATI es muy popular entre mochileros y familias. Ofrece opciones anuales y para viajes largos, con atención directa y asistencia médica amplia.

protegetuviaje

Protegetuviaje se ha hecho un hueco entre las favoritas por su atención personalizada y precios competitivos. Permite configurar el seguro a medida, incluyendo deportes de aventura y cancelación opcional.

Conclusión y recomendaciones según tipo de viajero

En 2025, el mercado de seguros de viaje ofrece más opciones que nunca. La elección ideal depende de tu perfil y del tipo de experiencia que busques: desde mochileros que priorizan el precio hasta familias o viajeros de negocios que necesitan coberturas premium.

Recomendaciones por perfil

Para mochileros o viajes económicos: Chapka o Intermundial

Chapka o Intermundial Para viajes familiares: IATI o Europ Assistance

IATI o Europ Assistance Para largas estancias o nómadas digitales: Assist Card o AXA Assistance

Assist Card o AXA Assistance Para aventuras o deportes: Heymondo o Protegetuviaje

Heymondo o Protegetuviaje Para viajeros de negocios: Allianz Travel o ERGO

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor seguro de viaje internacional?

Depende del destino, la duración y el tipo de viaje. Los seguros con cobertura global, atención en español y asistencia médica ilimitada suelen ser los más recomendados.

¿Puedo contratar un seguro de viaje una vez iniciado el viaje?

Sí, varios proveedores permiten hacerlo online incluso estando en el extranjero, aunque la cobertura puede empezar unas horas después de la compra.

¿Cubre la pérdida o retraso del equipaje?

Sí, la mayoría de pólizas ofrecen compensación económica por pérdida, robo o demora del equipaje, siempre que se presente el parte correspondiente de la aerolínea.