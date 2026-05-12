No parece un smartwatch: HUAWEI tiene el reloj perfecto si no te gusta llevar una pantalla en la muñeca

La mayoría de smartwatches de gama media tienen un diseño muy parecido: pantallas cuadradas, rectangulares o redondas bastante grandes y con un diseño más deportivo que elegante. Sin embargo, hay personas que prefieren diseños premium y algo más sofisticados, sin llevar una pantalla enorme en la muñeca y con un acabado más parecido al de un reloj tradicional.

Y eso es justo lo que ha conseguido HUAWEI con el lanzamiento del WATCH GT 6, pues mantiene un aspecto elegante y clásico sin renunciar a lo que esperamos de un smartwatch actual. Además, lo puedes conseguir ahora rebajado en la HUAWEI Store, con un 8% de descuento si te suscribes a la newsletter de HUAWEI y con los auriculares FreeBuds SE2 de regalo. ¡Corre a por él!

Lo más destacado de este smartwatch HUAWEI

Autonomía de hasta 21 días.

Pantalla AMOLED de hasta 3.000 nits, visible incluso bajo el sol.

Más de 100 modos deportivos: ciclismo, running, yoga, esquí, fuerza…

Monitorización avanzada de sueño, estrés, oxígeno en sangre y frecuencia cardíaca las 24 horas.

Diseño con esfera redonda y acabado premium que se parece mucho más a un reloj convencional.

El smartwatch más elegante de HUAWEI (y del mercado)

WATCH GT 6

El HUAWEI WATCH GT 6 no te obliga a elegir entre un diseño bonito o funciones avanzadas. Para empezar, tiene un acabado premium con una esfera redonda, bisel cuidado y mucho más parecido a un reloj convencional que a un wearable deportivo. Pero debajo de ese aspecto clásico encontramos un dispositivo muy completo.

Tiene una pantalla redonda de hasta 3.000 nits de brillo para no tener que forzar la vista. Y en el terreno de la salud, controla la frecuencia cardíaca, el nivel de oxígeno en sangre, la calidad del sueño, el estrés y la variabilidad cardíaca, entre otras. Además, incorpora funciones concretas para mejorar el bienestar emocional y cuidar la salud femenina.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura la batería del HUAWEI WATCH GT 6?

Hasta 21 días con un uso ligero y alrededor de 12 días con un uso habitual.

¿Es compatible con iPhone?

Sí, funciona tanto con iOS como con Android a través de la aplicación HUAWEI Health.

¿Se pueden responder llamadas desde el reloj?

Sí, puedes realizar y recibir llamadas por Bluetooth desde la muñeca.

¿Sirve para hacer deporte?

Sí, aunque veas un acabado premium y elegante, incluye más de 100 modos de deporte avanzados.

¿Este smartwatch HUAWEI controla la salud?

Monitoriza el sueño, la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre, el estrés y otros indicadores de bienestar.

Es una de las mejores inversiones si quieres un smartwatch elegante que puedas llevar en el día a día. Y si lo quieres hacer más deportivo, solo tienes que cambiar la correa.

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