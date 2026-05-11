HUAWEI mejora sus auriculares open-ear con más batería, mejor sonido y mayor comodidad

Los auriculares open-ear están a la orden del día, y seguro que ya se los has visto a alguien, sobre todo a deportistas. En lugar de introducirse en el canal auditivo, se colocan sobre la parte externa de la oreja y dejan el oído libre, así que la experiencia es mucho más cómoda y natural, sobre todo si los utilizas durante muchas horas.

La ventaja de los open-ear es que puedes escuchar cualquier contenido sin aislarte por completo del entorno para estar pendiente del tráfico, de una conversación o cualquier sonido importante a tu alrededor. Y es justo lo que consiguen los auriculares inalámbricos open-ear HUAWEI FreeClip 2, con una batería de larga duración, funciones de IA y un superprecio. Si te registras además en la newsletter de HUAWEI, recibirás un cupón con un 8% de descuento extra.

Razones para comprar los HUAWEI FreeClip 2

Cada auricular solo pesa 5,1 gramos, así que te olvidarás de que los llevas puestos.

Hasta 9 horas de reproducción continua y 38 horas con el estuche de carga.

Resistencia IP57 que protege frente al sudor y a las salpicaduras.

Incorporan tres micrófonos y algoritmos de IA para llamadas más claras.

Así son los auriculares open-ear de HUAWEI más cómodos y respetuosos

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Los auriculares inalámbricos open-ear HUAWEI FreeClip 2 tienen un diseño en forma de C que se adapta muy bien a la forma de la oreja. El puente es un 25% más flexible que en la generación anterior y está fabricado con silicona líquida muy agradable al tacto, lo que reduce la presión y los hace mucho más cómodos.

El sonido también da un salto importante, pues incorporan un sistema acústico de doble diafragma de 10,8 mm potente, con un volumen hasta un 100% superior. Es decir, que las voces son más definidas, los graves tienen más presencia y la escucha es mucho más rica, tanto en música como en pódcast o audiolibros.

¿Merece la pena invertir en unos auriculares open-ear?

Sí, merecen la pena y tienen merecida la fama que han ganado en los últimos años. Los HUAWEI FreeClip 2 son más cómodos que los in-ear, más respetuosos con la salud auditiva y se sujetan mejor al hacer deporte. Aunque no aíslan por completo, ese es principalmente su principal atractivo, porque te acompañan durante todo el día sin que desconectes por completo del entorno.

Además, la experiencia de estos auriculares open-ear es aún mejor gracias a la IA, a una batería de larga duración y a un diseño muy ligero. Así que si pasas muchas horas con los cascos, haces deporte al aire libre o cambias mucho entre el móvil, la tablet y el ordenador, estos open-ear son para ti.

Los FreeClip 2 de HUAWEI son una de las versiones más avanzadas de los auriculares open-ear que ya empezamos a ver por todas partes, y ahora los puedes conseguir por menos de 180€ en la Store.

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