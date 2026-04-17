El truco para convertir un balcón pequeño o un rincón de tu jardín en una zona chill out

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Si te gusta tomar el sol o aprovechar el buen tiempo, este año tienes que crear tu propia zona chill out en casa. Y no hace falta que tengas un jardín o un patio, pues es suficiente con una pequeña terraza, una silla colgante de jardín y elementos que te hagan sentir cómodo. Lo importante no es tanto el tamaño, sino ser capaz de crear ese espacio al aire libre en el que te apetezca estar en primavera y verano.

Y un elemento que ya hemos fichado en las tendencias de decoración para exteriores en 2026 es la silla colgante huevo para el jardín a la venta en Carrefour, porque está rebajada y es comodísima. Se va a convertir en tu espacio favorito en casa, ¡por menos de 275€!

Lo más interesante de esta silla de jardín

Estructura metálica reforzada que soporta hasta 150 kg.

Diseño envolvente tipo huevo muy agradable.

Asiento con cojines gruesos acolchados.

Funda desmontable y lavable para mantenerla siempre limpia.

Base de ratán y cuerda que le da un toque natural a cualquier espacio.

El asiento colgante para relajarte al aire libre

Silla colgante

La silla colgante huevo para el jardín es un elemento de mobiliario perfecto para descansar y desconectar en casa. Para empezar, la estructura de acero es muy firme y resistente para uso en exteriores, porque en ningún caso pierde estabilidad. Además, el asiento tiene una forma envolvente que crea una especie de burbuja que 'abraza' el cuerpo para una sensación más agradable.

Además, incluye un asiento formado por varios cojines amplios, acolchados para estar cómodo en cualquier postura, ya sea leyendo, descansando, tomando el sol e incluso trabajando con el portátil. Y como se pueden quitar fácilmente, el mantenimiento es aún más sencillo.

Cómo amueblar tu jardín o patio para esta temporada

Para tener un buen espacio chill out en casa, no necesitas llenarlo de cosas, sino elegir bien cada elemento. Esta silla colgante rebajada en Carrefour tiene que estar sí o sí en tu patio, terraza o jardín. Además:

En terrazas pequeñas, queda muy bien acompañada de una alfombra exterior, una mesita baja y algunas plantas en vertical. No satures el espacio, mejor crea un rincón que sea agradable visualmente.

En espacios más amplios, puedes combinar la silla con un sofá de exterior, luces cálidas o textiles suaves.

Y en espacios de tamaño medio, el truco está en utilizar un par de macetas grandes para delimitar, iluminación tenue y que la silla sea el punto de descanso.

Ahora que ya han llegado los primeros días de buen tiempo, aprovecha la oferta de Carrefour en la silla colgante de jardín y añade otros elementos en sintonía para crear tu propio espacio de relax en casa. ¡Solo necesitas echarle imaginación!

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