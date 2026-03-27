Olvídate del split: este aire acondicionado enfría más rápido y lo puedes mover donde quieras

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¿Ventilador de pie, de techo o aire acondicionado split? Quizá son las primeras opciones que se nos vienen a la cabeza al pensar en los sistemas de climatización para cuando suben las temperaturas. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, pero puedes cambiarlos todos por un aire acondicionado portátil mucho más eficiente y flexible.

La gran ventaja de estos dispositivos es que podrás moverlos de una habitación a otra siempre que lo necesites, así que no necesitas tener varios ventiladores de techo en casa ni montar un split en cada dormitorio. Además, existen opciones como el aire acondicionado portátil Comfort 6000 de AEG que reducen el consumo en la factura de la luz, y ahora está rebajado 150€ en las ofertas de marzo de AEG. ¡Corre a por él!

Por qué es mejor este aire acondicionado portátil vs. otras alternativas

Capacidad de 9.000 BTU para enfriar cualquier habitación en poco tiempo.

Función 3 en 1 que refrigera, ventila y deshumidifica.

Ahorro energético de hasta un 28% con el kit de ventana optimizado.

Control remoto mediante app para ajustar la temperatura y los modos de uso sin moverte.

El aire acondicionado portátil de AEG que menos consume

Aire acondicionado portátil Comfort 6000

Si ya estás pensando en el buen tiempo y en cómo vas a refrescar tu casa este año, es un momento perfecto para comprar el aire acondicionado portátil Comfort 6000 de AEG y aprovechar los 150€ de descuento que tiene. Funciona con sistemas que optimizan el flujo de aire para reducir el consumo de energía sin sacrificar el rendimiento.

Y además de enfriar, también puede reducir la humedad en el ambiente, lo que agradecerás según la zona en la que vivas. Cuando no necesites frío intenso, funciona como ventilador más allá del verano. Podrás controlar este aire acondicionado portátil desde el móvil, ajustar la temperatura antes de salir de casa o programarlo para un uso más eficiente.

¿Qué es y cómo aprovechar las ofertas de marzo de AEG?

Las ofertas de AEG son habituales en su tienda online, y ahora mismo tienen activa una promoción que terminará el próximo 7 de abril. Durante este tiempo, la marca rebaja algunos electrodomésticos de su gama con precios que no suelen ser habituales. Aplican a pequeños y grandes dispositivos, como lavadoras, placas de cocina, hornos, frigoríficos, climatización y más.

Si tienes que renovar algún aparato en casa, es buen momento para hacerlo, porque su gama destaca por la calidad y los avances en tecnología. ¿Quién no querría tener en casa la mejor calidad al precio más bajo posible?

¿Es lo que estabas buscando? Podrás mover el aire acondicionado portátil tantas veces como lo necesites, y además es una de las opciones más eficientes del mercado para ahorrar en la factura de la luz. ¡Llévatelo por menos de 150€!

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