Los depósitos bancarios siguen subiendo sus intereses en 2026: estos tres ya superan el 2,50% TAE

Las mejores opciones, a tres años: con rentabilidades de hasta el 2,60% TAE

Como alternativa, la cuenta remunerada de Raisin ofrece un 3,33% TAE durante tres meses

Tras un periodo de estancamiento, desde principios de 2026 la renta fija bancaria ha comenzado a repuntar

La rentabilidad de los depósitos bancarios está empezando a repuntar desde comienzos de 2026 tras un 2025 en el que ha permanecido bastante estancada en cifras cercanas al 2% TAE. La estabilización de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) ha dado cierta seguridad a las entidades financieras para lanzar ofertas más agresivas, y ya se pueden encontrar productos de este tipo que superan el 2,50% TAE.

Uno de los mejores depósitos bancarios del momento es el del banco sueco Klarna a tres años, que ofrece un 2,60% TAE por saldos de entre 500 y 100.000 euros, con pago de intereses anual. Otra opción destacada es la del banco lituano Fjord Bank, también a tres años y que ofrece un 2,58% TAE para saldos de entre 1.000 y 95.000 euros con abono de los intereses al vencimiento. Y cierra el podio la entidad luxemburguesa BTG Pactual con su depósito al 2,54% TAE para saldos de entre 5.000 y 100.000 euros con abono de intereses al vencimiento.

Estos tres depósitos a plazo fijo se pueden contratar a través de la plataforma Raisin, un comparador de productos de renta fija que permite acceder a ofertas de bancos de toda Europa de una forma sencilla y segura. De esta forma, el ahorrador español puede optar por instrumentos más competitivos que los ofrecidos por las entidades de nuestro país.

Los mejores depósitos bancarios a tres años

Entidad Plazo Importe mínimo. Importe máximo Rentabilidad Fondo de Garantía al que esté adherido Klarna 3 años 500 euros 100.000 euros 2,60% FGD Suecia Fjord Bank 3 años 1.000 euros 95.000 euros 2,58% FGD Lituania BGT Pactual 3 años 5.000 euros 100.000 euros 2,54% FGD Luxemburgo

Depósitos bancarios: menos plazo, menos intereses

Para aquellos ahorradores que no quieran dejar inmovilizado su dinero por periodos tan amplios también existen plazos más cortos dentro de la propia plataforma de Raisin, de tres meses a dos años, aunque en estos casos las rentabilidades no han escalado tanto. Por ejemplo, el banco lituano Mano Bank ofrece un depósito a plazo fijo al 2,47% TAE a un año y medio para saldos de entre 20.000 y 100.000 euros con abono al vencimiento.

A un año, destaca la propuesta del también lituano SME Bank, que ofrece un depósito a plazo dijo al 2,38% TAE por saldos de entre 10.000 y 100.000 euros con abono de intereses al vencimiento. A nueve meses, la mejor oferta es la de Mano Bank, al 2,44% TAE para saldos de entre 20.000 y 100.000 euros con pago al vencimiento. A seis meses, la italiana Banca Progetto tiene un depósito al 2,45% TAE para saldos de entre 10.000 y 90.000 euros y abono de intereses al vencimiento. Por último, a tres meses la opción más destacada es también la de Banca Progetto, al 2,25% TAE para saldos de entre 10.000 y 90.000 euros con pago al vencimiento.

Sin embargo, para aquellos que busquen un producto de renta fija a muy corto plazo la opción más rentable de Raisin no es ninguno de sus depósitos bancarios, sino su cuenta remunerada de bienvenida, que ofrece un 3,33% TAE durante tres meses para saldos desde un solo euro hasta 60.000 euros.

La cuenta remunerada de Raisin es un producto promocional y sólo la pueden contratar los nuevos clientes una vez. Cuando concluyan los tres meses, el usuario puede elegir entre retirar sus ahorros y los intereses generados o colocarlos en otro de los instrumentos de la plataforma, como los depósitos a plazo fijo comentados anteriormente.

La cuenta remunerada de Raisin también puede ser una buena opción para aquellos que quieran esperar un poco por si la rentabilidad de los depósitos bancarios sigue subiendo a lo largo de 2026, como pronostican algunos expertos e informes financieros. Ya que, además de su corto plazo, este producto permite que su titular ingrese y retire los fondos cuando quiera con total flexibilidad y sin penalizaciones. Así, se puede utilizar para sacar algo de beneficio por los ahorros propios mientras se aguarda a que el mercado ofrezca mejores oportunidades.