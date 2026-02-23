Descubre el congelador horizontal más versátil con función frigorífico

Si has entrado a leer este artículo es porque necesitas más espacio para conservar tus alimentos en mejor estado durante más tiempo y sí, estás en el lugar indicado, porque vamos a contarte todo lo que convierte a este congelador horizontal Cecotec en una gran alternativa. Tanto si tienes una casa grande como si llevas un negocio, puede ser perfecto para ti: es muy versátil, tiene capacidad XXL y un 24% de descuento en web.

¿Qué hace especial al arcón Bolero CoolMarket Chest?

418 litros de capacidad o, lo que es lo mismo, capacidad XXL

Sirve como congelador y nevera

Congela rápido

Display LED electrónico

Ruedas EasyMove para poder desplazarlo

Hoy cuesta solo 349€

El Bolero CoolMarket Chest, en detalle

Bolero CoolMarket

El Cecotec Bolero CoolMarket Chest 418P White E ofrece una impresionante capacidad de 418 litros, ideal para familias grandes o uso comercial. Pero si hay algo que nos gusta de él, más que el resto de cosas, es su sistema Dual Function, que permite convertirlo fácilmente de congelador a frigorífico, pasando de frío negativo a positivo según tus necesidades.

Gracias a la tecnología UltraContact D-Cool, mantiene una temperatura constante con un consumo reducido, optimizando la eficiencia energética. La función Fast Freezing congela de forma intensiva para preservar nutrientes, textura y sabor desde el primer momento. Además, incorpora ZeroG FlexiDoor, que mantiene la puerta fija entre 30º y 80º con cierre automático, facilitando el acceso sin esfuerzo.

Las ruedas EasyMove facilitan el desplazamiento, mientras que las dobles cestas con asas permiten clasificar y acceder cómodamente a los alimentos. Además, incluye alarma de puerta abierta para evitar pérdidas de frío. Como ves, es de lo más completo, y hoy puedes llevártelo a casa con un 24% de descuento.

¿Para quién es?

Este arcón congelador permite almacenar grandes cantidades de alimentos con máxima eficiencia, ofreciendo además la posibilidad de convertirlo en frigorífico según la necesidad. Nos parece ideal en cualquiera de estas situaciones:

Familias numerosas

Negocios y pequeños comercios

Usuarios que necesitan gran capacidad

Quien busca congelador convertible

Hogares que almacenan grandes compras

