Oferta flash: Licuadora para verduras AICOK al 60% de descuento

Una forma diferente y variada de tomar frutas y verduras es a través de cremas, zumos y batidos. Los exprimidores y batidoras tradicionales nos permiten obtener algunas de estas bebidas pero a menudo su proceso de obtención de jugo es más lento y puede que no se aproveche todo el líquido que se puede sacar de los alimentos. Si buscamos un aparato que nos permita aprovechar hasta la última gota de nuestros productos favoritos, la mejor opción es hacerte con una buena licuadora para verduras.

AICOK dispone de una de las licuadoras mejor valoradas de Amazon. El modelo proporciona una potencia de 800 W por lo que no habrá zumo que se le resista. Dispone de modo de doble velocidad, y eligiendo la más alta, tendrás un vaso de zumo listo en menos de un minuto. Su diseño la hace muy fácil y cómoda de utilizar, solo tendrás que introducir la fruta o verdura que prefieras, puedes meter hasta una manzana entera y, en el caso de frutas muy grandes como una sandía, bastará con cortar algunos pedazos. Esto es posible gracias a su ancha boca de 75 milímetros.

La licuadora está compuesta en su mayoría por piezas de acero inoxidable como el cuerpo principal o el filtro de precisión. Otras de sus partes están hechas de materiales de grado alimenticio por lo que es totalmente seguro, esto se aplica a la salida de juego, a la varilla de empuje de los alimentos, el barril de residuos, a la taza del licuado y al cepillo de limpieza que incluye.

La base cuenta con ventosas antideslizantes para una buena estabilidad y agarre que proporciona la seguridad de que no se volcará. Otra de sus ventajas es su boca antigoteo y la posibilidad de bloquear el brazo mediante un interruptor, para que mientras no esté usando la máquina o necesite tocar alguna de sus partes, esta no se ponga en funcionamiento.

No dejes pasar la oportunidad de hacerte con esta licuadora y tener todos los días un zumo o licuado fresco y recién hecho. Se incluye un libro de recetas para que no dejes de experimentar con nuevos sabores y texturas, con ingredientes tan sanos como la zanahoria, el apio, el kiwi o el pomelo, entre otros. No se recomienda introducir frutas como el plátano u otros alimentos que no contengan apenas líquido, pues no se conseguirá más que una pasta escasa.

Accede a la oferta pinchando en el siguiente botón y no olvides que al tratarse de una oferta flash, desaparecerá dentro de unas horas, ¡aprovecha ahora el 60% de descuento!