Los mejores secadores de pelo para un buen cuidado del cabello

Nos encontramos en una época en la que no es muy recomendable secarse el pelo al aire ya que nos arriesgamos a coger un resfriado. Además, los resultados que se obtienen a golpe de secador no tienen nada que ver con el efecto de un secado al natural. Si eres de los que tienen una buena mata, el secador de pelo es un imprescindible en tu cuarto de baño. A la hora de elegir un modelo que sea duradero y cumpla su función con creces, debemos tener en cuenta características como la potencia, los ajustes de temperatura, el motor, o extras como los ionizadores que proporcionan cuidado y mimo a tu cabello para no dañarlo en exceso. Si quieres hacerte con un secador de pelo de mejor calidad o el tuyo ya necesita un sustituto, a continuación hemos recopilado los modelos mejor valorados y más vendidos de Amazon, incluyendo marcas de calidad como Rowenta o Philips.

Philips Drycare Advances HP8232

Este bonito secador en color blanco incorpora la tecnología ThermoProtect que proporciona un ajuste de temperatura para alcanzar el nivel de calor óptimo, con protección adicional para que evitar el sobrecalentamiento de tu pelo. Conseguirás una potencia y temperatura ideal gracias a sus seis posiciones diferentes y al flujo de aire constante, con 2200 W que harán la tarea más rápida y fácil. Con el ionizador te olvidarás de la electricidad estática y tu cabello se verá más suave y brillante. También incluye un botón independiente de aire frío intenso, una boquilla fina y un difusor que servirán como toque extra para fijar tus peinados.

Rowenta Infini Pro Elite CV8722E0

Uno de los modelos más destacados de Rowenta debido a su motor profesional AC con 2200 W de potencia que aguantarán largos usos sin bajar su rendimiento. Cuenta con dos posiciones de velocidad y tres de temperatura, además de una opción de golpe de aire frío. Destaca su flujo de aire de 120km/h y el recubrimiento de keratin y tourmaline que aseguran un secado rápido y con resultados brillantes y sin encrespamiento. Incluidos difusor y boquilla plana de precisión.

AEG HTD 5584

Otra de las opciones de secador de pelo con características similares a sus competidores es el de AEG. Respecto a otros modelos, este incorpora una función ECO-Save que permite un ahorro de energía si eliges un secado suave pero igualmente eficaz. También tiene una potencia de 2200 W, 3 niveles de temperatura, con Fix Style para aire frío y 2 velocidades según la potencia deseada. La tecnología ionic, como ya hemos explicado, permite alcanzar el nivel de secado más brillante y sedoso evitando la electricidad estática. Resulta seguro ya que está protegido contra el sobrecalentamiento y su carcasa Cool Shot para un tacto siempre frío. El paquete cuenta con difusor y boquilla fina.

Remington Silk AC9096

Uno de los modelos más completos del mercado. Este secador ofrece una potencia superior de 2400 W, con motor AC de corriente alterna de larga duración. Dispone de 6 niveles de temperatura y 2 de potencia (incluida función turbo), por lo que la cantidad de calor o frío podrá ser perfecta según tus preferencias. No le falta una potente ráfaga de aire frío de hasta 140 km/h y un generador iónico a prueba de encrespamiento. Es apto para el uso profesional dadas sus características y la calidad de sus piezas, esto también se aplica al difusor y la boquilla plana que incluye. Además, para usarlo con mayor comodidad cuenta con un cable de 3 metros, gancho para colgarlo y rejilla trasera desmontable para una correcta limpieza que asegure su duración a largo plazo.

Parlux Advance Light

Si además de calidad buscas un diseño bonito y original no te puedes perder este modelo de Parlux. Disponible en 10 brillantes colores diferentes, no pierde de vista las bondades de un secador competente y profesional. Su potencia es de 2200 W y un accionado de motor K-Advanced con tecnología de cerámica iónica que proporciona brillo y suavidad. Cuenta con 2 velocidades y 4 niveles de calor, así como botón de aire frío independiente. Es ligero y compacto, compuesto por un cable de 3 metros para facilitar su uso y con posibilidad de adaptar una boquilla de menor diámetro.

Taurus Studio 2200 plegable

En una recopilación de los mejores secadores de pelo no podemos dejar de incluir la opción de un modelo para viaje. Este de Taurus ofrece las características de un buen secador normal pero con el añadido de poder plegarlo, ocupando menor espacio para su fácil transporte y almacenamiento. La potencia de 2200 W minimiza el tiempo de secado y con los dos modos de ajuste tanto para temperatura como para potencia, conseguirás el acabado deseado. Por si fuera poco, también incluye boquilla fina y difusor para cabellos rizados.

Este es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español. Los precios de los artículos que aquí aparecen están recogidos a 31/01/2020.