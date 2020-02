Los mejores productos de peluquería para profesionales

La peluquería tiene el propósito de mimarnos y hacernos sentir mejor con nuestro aspecto. Los profesionales cuentan con una formación especializada que abarca desde los más sencillos cortes de pelo, hasta estilismos mucho más elaborados y creativos, ideales para ocasiones especiales como una boda o graduación. Para ello es necesario tener la destreza suficiente para aplicar todo el conocimiento y así obtener resultados perfectos.

Para llevar a cabo estos procedimientos, peluqueras y peluqueros tienen que contar con los artículos necesarios y que, además, sean de buena calidad. Nosotros te recomendamos una variedad de productos de peluquería que podrás utilizar en tu trabajo o en casa.

Tijeras profesionales

Estas dos tijeras profesionales tienen el peso perfecto para utilizarlas tanto en tu trabajo como en casa. Con la tijera de sierra fina podrás recortar y entresacar el pelo y con la otra conseguirás cortar el pelo rápidamente sin dañarlo. Además de estas dos tijeras, el contenido del paquete incluye un peine, una bolsa de almacenamiento y un aparato para regular la altura.

Pulverizador de agua

Este producto tiene múltiples funciones. Lo puedes utilizar tanto para cosas del hogar como en la peluquería. Con este pulverizador conseguirás esparcir uniformemente el agua y cubrir grandes superficies de forma rápida y sencilla. Su agarre es mucho más cómodo en comparación con los pulverizadores convencionales, funciona con la punta de los dedos y reduce la fatiga. Tiene una capacidad de 150ml y está hecho a base de plástico.

Bata con botón

Es el complemento ideal para los salones de belleza o peluquerías. Conseguirás una sensación cómoda y elegante durante tu jornada de trabajo con este diseño refinado y sus aberturas laterales. La tela ofrece un excelente rendimiento y es muy fácil de limpiar, por lo que podrás trabajar con total libertad y sin preocupaciones.

Cortapelos impermeable

Para el pelo muy corto o diferentes rapados destaca este cortapelos de la marca KYG. El corte que hace es muy preciso y tiene un sistema impermeable que te permitirá utilizarlo por todo el cuerpo. Su diseño ergonómico con rayas antideslizantes evitará que se te caiga de las manos debido al sudor. Lleva incorporada una pantalla LED en la que podrás ver el nivel de corte seleccionado y el tiempo de carga de las baterías. Junto a todas estas características, cabe destacar la calidad de las cuchillas, que son resistentes y duraderas a la vez que protegen la piel.

Navaja de afeitar con cuchillas

Todo profesional de la peluquería necesita esta herramienta. Con esta navaja de afeitar con cuchillas conseguirás un acabado perfecto en las zonas más complicadas. Es ergonómica y ligera e incluye un accesorio antideslizante en la empuñadura para una mayor comodidad. La hoja de corte es de acero inoxidable para garantizar la seguridad y el uso profesional.

Capa para proteger la ropa

Los clientes depositan su confianza en los profesionales no sólo por la calidad de su trabajo, sino también por el trato. Por eso es importante procurar que el consumidor se sienta a gusto en todo momento. Para ello te recomendamos esta capa negra que protege la ropa y la mantiene limpia y seca. El diseño integral abarca desde la zona del cuello hasta abajo. También podrás utilizar este producto en casa y evitar el desorden y las manchas.

Secador de pelo profesional

El secador de pelo es una herramienta imprescindible en todas las peluquerías. Es uno de los productos más utilizados y por eso tiene que ser de una calidad excelente. Nosotros te presentamos este secador de la marca Rowenta que ofrece un secado ultra rápido para un acabado profesional. Cuenta con seis ajustes de velocidad y temperatura que se adaptan a las necesidades de todo tipo de cabello. Este artículo incluye un difusor con el que podrás dar volumen a tu pelo.

Zapatos de trabajo

Es muy importante estar cómodo durante el trabajo, especialmente si pasas gran parte de tu jornada de pie y no paras de moverte. Con estos zapatos conseguirás una sensación de comodidad todo el tiempo. Además, su suela es antideslizante, por lo que podrás pisar suelo mojado sin riesgo de caerte. Este producto también es ideal para trabajos en el sector de la hostelería.

Carrito con ruedas

Con este carrito con ruedas podrás tener a mano todos los productos que necesites a la hora de crear peinados más elaborados. De esta forma no perderás tiempo en moverte por el salón en busca de aquel producto que te has olvidado y no encuentras. Ya puedes tener en el mismo sitio todos los accesorios necesarios para dejar a tu cliente satisfecho.

