El CNI, al delegado del Gobierno en Ceuta, el día antes de la invasión: "Hay 180.000 seguidores, para que te hagas una idea de la difusión"

Entre los grupos identificados figuraban uno en WhatsApp llamado "Asalto a la valla de Ceuta" y dos grupos de Facebook con más de 180.000 miembros en total.

El CNI también avisó a la Guardia Civil y a los servicios de inteligencia marroquíes de posibles intentos de entrada tanto por el mar como por la valla fronteriza.

La alerta indicaba que el llamamiento para la entrada masiva coincidía con la Fiesta del Trono en Marruecos, aprovechando la previsión de menor vigilancia.

El CNI alertó a la Delegación del Gobierno en Ceuta el 29 de julio sobre cuentas en redes sociales con 180.000 seguidores que promovían un asalto a la ciudad.

El Centro Nacional de Inteligencia avisó el 29 de julio pasado a la Delegación del Gobierno en Ceuta de la existencia de dos cuentas en redes sociales "con un total de 180.000 seguidores".

"Para que te hagas a la idea del alcance de la difusión", añadió el servicio secreto de inteligencia.

Esa conversación forma parte de los informes y documentos desclasificados este miércoles por el Gobierno sobre la entrada ilegal de cerca de 80.000 personas procedentes de Marruecos en Ceuta.

Entre esos documentos figuran conversaciones de Whatsapp entre el CNI-Ceuta y la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma.

La primera de esas comunicaciones por Whatsapp desclasificadas está fechada el 27 de julio.

"Reunión urgente con ciudad, cnp y gc para tema nadadores", informa una fuente no identificada de la Delegación del Gobierno al CNI-Ceuta.

"Cuando quieras te informo", añade.

El 29 de julio, a 24 horas de la entrada masiva de migrantes en Ceuta, el CNI mantiene la siguiente conversación con la Delegación del Gobierno a partir de las 13:52 horas:

- CNI: En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h.

- CNI: Aprovechando fiesta del trono y q sus FCS estarán liados

- CNI: Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores

- CNI: Para q te hagas a la idea del alcance de la difusión

- Delegación: Sus rilas [sic]

El CNI también alertó al Servicio de Información de la Guardia Civil. Fue por una conversación por Whatsapp a las 13:53 horas.

"Te llamo por la situación de Ceuta. Tenemos información de un intento de entradas a nado y salto a la valla para mañana, día de la Fiesta del trono".

"Tenemos varios grupos en Fb y WhatsApp incentivando estas entradas", añadió.

Aviso a Marruecos

El mismo 29 de julio, el CNI también envió una "alerta temprana" a los servicios de inteligencia marroquíes DGST y DGED en el que advertía de "posibles intentos de entrada en Ceuta durante la semana de la Fiesta del Trono [...] tanto a nado como a través de la valla".

Informe del CNI a sus homólogos marroquís el 29 de julio, un día antes de la invasión de Ceuta. E.E. CNI

El servicio secreto de inteligencia especificaba haber encontrado dos grupos diferentes en redes sociales. El primero en WhatsApp bajo el nombre "Asalto a la valla de Ceuta", que alentaba "un intento de entrada el próximo jueves 30". Afirma que el administrador del grupo (su nombre aparece tachado en el documento revelado) posee dos teléfonos, uno español y otro argelino". Identifica igualmente un grupo de Facebook "con el nombre de Ceuta Fnideq con más de ciento sesenta mil miembros".

Además, informa de un segundo grupo de Facebook bajo el nombre de "Hraga Ceuta, con más de 22.000 miembros".