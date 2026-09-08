El abogado de Begoña Gómez alega ante el juez que el escrito de acusación que pide 13 años para ella es "defectuoso"

El juez decidirá próximamente si se abre juicio oral o se archiva el procedimiento; el caso podría ser juzgado por un jurado popular.

Hazte Oír lidera la acusación popular y pide 13 años de prisión para Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.

La defensa solicita al juez el archivo de la causa judicial por supuesta corrupción contra la esposa de Pedro Sánchez.

El abogado de Begoña Gómez sostiene que el escrito de acusación que pide 13 años de cárcel para ella es "defectuoso" e "ineficaz".

Jaime Campaner, el abogado de Begoña Gómez, ha alegado ante el juez Juan Carlos Peinado que el escrito de acusación que pide 13 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez es "defectuoso" e "ineficaz".

Por ello, ha solicitado el archivo de la causa judicial en la que su clienta ha sido investigada por supuesta corrupción.

Así se ha pronunciado este martes el letrado, durante la audiencia preliminar celebrada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, del que es titular Peinado.

Gómez no ha acudido a este acto; no tenía obligación de hacerlo.

Después de la celebración de esta audiencia preliminar, el juez tiene que decidir en los próximos días si decreta la apertura de juicio oral para Gómez o si, por el contrario, archiva el procedimiento.

Lo más probable es que ocurra la primera opción, lo que supondría que la esposa del presidente del Gobierno se enfrentará a un jurado popular por los supuestos delitos de tráfico de influencias y malversación.

Es decir, que sería juzgada por nueve ciudadanos legos en Derecho, que decidirían sobre su inocencia o culpabilidad.

Por el momento, el magistrado estará de vacaciones desde este miércoles hasta el próximo día 18. Y se jubila —por cumplir 72 años, la edad máxima para ejercer como juez en España— el próximo 27 de septiembre.

La acusación popular en esta causa judicial la lidera la organización Hazte Oír, que pidió 13 años de cárcel para Begoña Gómez.

A pesar de que las acciones populares están agrupadas por orden del juez, una de ellas, Manos Limpias —la primera en denunciar a la esposa de Sánchez— ha tratado, de nuevo, de desgajarse de este grupo y poder formular una acusación propia.

"Escrito defectuoso"

A juicio de la defensa de Begoña Gómez, el escrito de acusación que solicita 13 años para la esposa de Sánchez "presenta graves defectos insubsanables".

Según ha argumentado este martes Campaner, la ley es "muy clara" al exigir a los acusadores que en la conclusión primera de su escrito se limiten a relatar los hechos punibles.

El letrado defensor considera que el escrito de acusación contra Gómez incluye demasiadas referencias a informes policiales elaborados durante la instrucción del caso Begoña y a ciertas declaraciones testificales.

"Debió limitarse a una narración de hechos", ha señalado Campaner, según relatan a EL ESPAÑOL fuentes presentes en la audiencia preliminar, a la que sólo acceden las partes de este procedimiento.

Tal y como ha subrayado el letrado defensor, "la ley opta por no permitir" que determinados detalles de la causa "sean trasladados al juicio, a fin de no contaminar al jurado".

Por todo ello, Campaner ha solicitado a Peinado el sobreseimiento de la causa.