Patricia Uriz no recuerda hablar de "chistorras" y contradice al instructor del TS: el PSOE era "muy rígido" con los pagos

El testimonio de Uriz contradice las conclusiones de la investigación del Tribunal Supremo, que cuestiona el control y justificación de los pagos en metálico dentro del partido.

Aseguró que el PSOE era muy rígido con la justificación de los gastos y que Koldo llegó a perder compensaciones por no presentar los tiques correspondientes.

Uriz confirmó que ella y Koldo adelantaban gastos personales de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y que los pagos relacionados con el PSOE se devolvían siempre en efectivo.

Patricia Uriz, expareja de Koldo García, declaró no recordar los mensajes de 'chistorras' y 'chorizos', términos supuestamente usados para referirse a billetes.

"Yo no recuerdo esos 'whatsapp' de chorizos y chistorras", ha manifestado esta mañana en el juicio que se sigue ante la Sala Penal del Tribunal Supremo Patricia Uriz, expareja de Koldo García, el asistente del exministro José Luis Ábalos.

Cubierta con un pañuelo y parapetada detrás de unas gafas negras, Uriz solo ha contestado a preguntas de la defensa de Koldo García y de ella misma, que está siendo investigada en la Audiencia Nacional.

Como ya ocurrió el pasado martes con la examante de Ábalos, Jésica Rodríguez, el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, ha protegido la imagen de la testigo y Uriz no ha sido captada por el sistema interno de grabación de la vista. Ni siquiera de espaldas.

Los "chorizos" y las "chistorras" no estaban en el guión de la abogada Leticia de la Hoz, claro. Se han colado a petición del abogado del PP Alberto Durán, que ejerce la acusación popular, y, pese a la oposición de la defensa, Arrieta ha querido que Uriz contestara.

"No lo recuerdo. Si hubiera podido acceder a los dispositivos podría decir algo", ha contestado, bien entrenada para repetir la tesis de que ni ella ni su expareja pueden defenderse porque no han tenido acceso a los teléfonos que la UCO les incautó.

Koldo dijo en su momento que esas expresiones se referían a encargos de embutidos que él traía de Navarra. Pero la transcripción de las conversaciones con su entonces pareja no cuadra con esa explicación.

"Vamos a recibir 2.000 chistorras", anunció Koldo a Uriz en un mensaje anterior a las elecciones de 2019. Tendrían "carne para un tiempo". "Vamos a guardar un poco, lo mínimo. Que ya estoy cansado".

"Recuerda 40 chistorras vale para llevar hoy", le dijo Koldo a Patricia en otro 'whatsapp'.

La UCO sostiene que, según el vocabulario deliberadamente críptico de la pareja, "chistorras serían billetes de 500€, soles los de 200€ y lechugas los 100€".

Los gastos de Ábalos

En todo caso, Uriz sí ha confirmado que ella y Koldo adelantaban el pago de gastos personales de Ábalos.

"Koldo me dijo que lo hiciéramos porque la exmujer de Ábalos [Carolina Perles] no apreciaba para nada a los hijos que no eran fruto de su matrimonio y para evitar discusiones [entre el exministro y Perles] lo hacíamos nosotros", ha dado como explicación.

Uriz, que ha dicho que Perles no le caía bien, ha señalado que la identificaba como "puta 1".

Estos mensajes también aparecen en los informes de la UCO. El 10 de febrero de 2021, Koldo escribió a su entonces pareja: "Necesito pulseras para la puta".

"Pero para la 1, ¿no?", preguntó Uriz. "Sí", respondió el asesor de quien todavía era ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE.

"¿Para el día de su cumpleaños? ¿La encargo ya?", consultó la mujer de Koldo, que le advirtió: "Las de oro blanco suben mucho el precio: a partir de 2.500 [euros]".

La expareja de Koldo García, además, ha explicado que éste siempre llevaba dos sobres, uno para hacer frente a los gastos de José Luis Ábalos como ministro de Transportes y otro para los pagos que hacía como secretario de Organización del PSOE.

¿Cómo se devolvían esos pagos adelantados? "Koldo daba los tiques a la secretaría del Ministerio y para Ferraz hacía una hoja excel y se la pasaba al partido. Los gastos personales de Ábalos que pagábamos se los daba yo a Koldo y él los gestionaba con Ábalos".

Los gastos que estaban relacionados con el PSOE se devolvían "siempre en efectivo", ha dicho.

"Ferraz solo pagaba si tenía los tiques, una justificación o soporte, era muy rígido. Koldo se quedó sin cobrar algún gasto por haber perdido algún tique", ha asegurado.

El testimonio contradice abiertamente el resultado de la investigación realizada por el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

Tras interrogar al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a la empleada Celia Rodríguez (precisamente citada hoy por Uriz como la empleada del PSOE que se mostraba "muy rígida" con la justificación de los gastos), Puente concluyó que no se había dado explicación a numerosos aspectos. Por ejemplo, cuál era el procedimiento de las compensaciones en metálico de facturas presentadas. O la falta de comprobación de que la persona que reclamaba la devolución de gastos era, conforme a los tickets o facturas aportadas, quien los había realizado. O la "no explicación suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.



Tampoco se comprobaba “si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria, de tal manera que no fuera posible que, adelantado el dinero por éstos para satisfacer esos gastos eventualmente con fondos procedentes de una actividad ilícita -o, incluso delictiva-, no se estuviera, al compensarles dichos gastos, blanqueando su procedencia, máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros".

Puente destacó que no habían quedado "suficientemente explicadas" las razones que aconsejaban que las compensaciones económicas, solicitadas a título personal por los miembros de la Secretaría de Organización o de forma colectiva para un indeterminado conjunto de personas pertenecientes a ese equipo, se efectuaran en metálico.

Estos aspectos están siendo investigados en la actualidad por la Audiencia Nacional a petición del Supremo.