La Guardia Civil halla "dos piezas metálicas" en un túnel próximo al lugar donde se produjo el accidente de Adamuz

Los indicios recogidos fueron depositados en el Equipo de Policía Judicial de Peñarroya-Pueblonuevo para su análisis.

El hallazgo se realizó cuatro días después del siniestro, durante una inspección junto a técnicos de Adif.

La Guardia Civil halló dos piezas metálicas en un túnel anterior al lugar donde se produjo el accidente de tren de Adamuz (Córdoba).

Así lo refleja un informe ya entregado a la juez Cristina Pastor, que investiga este siniestro ferroviario. EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho documento.

El 22 de enero de este año, cuatro días después del siniestro, dos agentes de la Guardia Civil acompañaron a varios técnicos de Adif, la empres que gestiona las infraestructuras ferroviarias, a dicho túnel.

Imagen de la entrada al túnel, recogida en el informe de la Guardia Civil.

Como expresa la Guardia Civil en el documento, "los indicios recogidos" fueron depositados en el Equipo de Policía Judicial de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).

"A petición de personal de Adif, presentes en el lugar, se realiza grabación en video del estado en el que se encuentra la vía a su paso por el interior del túnel", añade el informe policial.

Imagen de la segunda pieza metálica hallada en el túnel.

El túnel, como explica el informe, está cerca del lugar del siniestro. A su entrada, existen dos rótulos, con las siguientes inscripciones: "16-Loma del Partidor" y "PK 319.2". Esta última hace referencia al punto kilométrico 319,2 de la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla.

La colisión entre el Iryo descarrilado y el Alvia se produjo en el 318,2-318,3.

