La Fiscalía se opone al encargo del juez a la UDEF de rastrear las cuentas de Monedero y Bescansa

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido las últimas diligencias encargadas por el juez Manuel García-Castellón para rastrear las cuentas bancarias de los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa.

Según confirman fuentes fiscales a EL ESPAÑOL, ha presentado un recurso de apelación directo ante la Sala de lo Penal.

El Ministerio Público ya había solicitado el archivo de la investigación sobre la supuesta financiación chavista de Podemos, derivada de las declaraciones ante el juez del exmilitar venezolano Hugo Armando Carvajal, apodado El Pollo. La causa aún continua secreta.

Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, fundadores de Podemos, en una imagen de archivo. Efe

Concretamente, el juez García-Castellón encargó a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional que rastrease las cuentas de ambos dirigentes, además de las de otros dos fundadores de Podemos, Jorge Lago y Ariel Jerez. Todo ello, después de que El Pollo les implicase en el supuesto cobro de dinero para financiar irregularmente al partido a través del régimen de Venezuela.

No es ésta la primera vez que la Fiscalía se opone a algunas de las pesquisas ordenadas por el juez en este caso. Ya recurrió, al considerarlas "prospectivas", algunas diligencias anteriores. Y la instancia superior, la Sala, le dio la razón, obligando al juez a limitarse a investigar los hechos manifestados por el testigo, no a personas concretas. No obstante, el tribunal sí avaló que la Policía pudiese indagar en lo declarado por El Pollo.

'El Pollo'

El exmilitar, antiguo jefe de la Inteligencia chavista, señaló ante el juez que varios de los fundadores de Podemos recibieron pagos del país latinoamericano. El exespía también entregó documentación al Juzgado con la que trataba de apuntalar su testimonio.

Actualmente, está interno en la prisión madrileña de Estremera, a la espera de que se resuelva su extradición a Estados Unidos, congelada tras su recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El país norteamericano le reclama por varios delitos; entre ellos, narcotráfico.

Según su testimonio, el Gobierno venezolano habría entregado 142.000 dólares, a través de la empresa Viu Comunicaciones, a Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, fundadores del partido izquierdista.

Sin embargo, la investigación judicial se desinfló sustanciosamente el pasado 2 de marzo, cuando la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó un recurso de la Fiscalía y frenó la batería de diligencias que había ordenado Joaquín Gadea —juez de refuerzo del Juzgado Central 6— para investigar lo narrado por Hugo Armando Carvajal.

En octubre de 2021, el exmilitar señaló, además de a Bescansa, Lago y Jerez, a Juan Carlos Monedero, otro de los fundadores del partido, como supuesto receptor de 600.000 dólares, que le habría entregado en mano un asistente de Nicolás Maduro. También sugirió al juez varios testigos que corroborarían su relato sobre la presunta financiación irregular de Podemos.

El Pollo no pudo aportar más documentos al Juzgado, porque aseguró que los guarda en Venezuela, en un "trastero" próximo a la frontera con Brasil. Asimismo, también ofreció informar a la Justicia española sobre el supuesto cobro de comisiones en grandes contratos adjudicados por el régimen chavista para comprar armas a España o desarrollar grandes infraestructuras.

Proceso de extradición

El exjefe de la Inteligencia del Gobierno de Hugo Chávez fue detenido el pasado 9 de septiembre en Madrid, en un operativo conjunto llevado a cabo por la Policía Nacional y agencia antidroga estadounidense, tras haber pasado dos años prófugo y oculto de las autoridades.

Desde entonces, ha mantenido lo que ha denominado como un "proceso de colaboración" con la Justicia española —en el que se enmarcan sus revelaciones sobre Podemos y algunas otras— para dilatar lo máximo posible su entrega a Estados Unidos.

El pasado 25 de marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ante el que la defensa de Hugo Armando Carvajal había presentado un recurso, ordenó a la Audiencia Nacional congelar in extremis, como medida cautelar, su entrega a las autoridades norteamericanas. Antes, los jueces ya habían reprochado a El Pollo su "estrategia dilatoria" para evitar ser extraditado a EEUU.

