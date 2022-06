Juan Marín prevé un pacto PP-Vox en Andalucía: "Juanma Moreno quiere seguir siendo presidente"

El vicepresidente de la Junta y candidato de Cs, Juan Marín, prevé que a partir del próximo 19 de junio habrá un Gobierno de coalición entre PP y Vox. Marín achaca esta ecuación a que el actual presidente y cabeza del PP, Juanma Moreno, y su socio de gobierno, "quiere seguir siendo presidente".

Cree que esa operación es "aritmética pura", sin embargo, prevé que "si Vox entra no habrá Presupuesto". Marín ha puesto como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso, ha recordado, lleva ya más de un año en la Presidencia y "no hay Presupuesto".

En un desayuno informativo de 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Marín ha criticado a la formación verde porque "le importa muy poco Andalucía" y su meta es que Santiago Abascal "sea presidente. Para eso viene". El candidato andaluz se ha referido a las palabras del secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, señalando a Andalucía como "trampolín" para otras metas electorales.

En el encuentro también se ha referido al futuro de su partido. "No me puedo resignar, ser pesimista". Marín cree que los andaluces van a elegir en las urnas "el cambio que ha funcionado en esta tierra".

En cualquier caso, asegura que no le asusta la derrota y si recibe un rechazo electoral "no pasará nada". Sin embargo, se alegra de que Juanma Moreno quiera contar con dirigentes de Cs para distintos escalones de la Administración. A su juicio, demuestra que "quiere contar con los mejores".

"Estoy aquí por Albert Rivera"

"Estoy aquí por Albert Rivera", ha señalado Marín en referencia al fundador de Ciudadanos, para ahondar en su figura y reafirmarse en que seguirá su mismo ejemplo en caso de que los resultados sean adversos para su partido. Rivera dimitió tras los malos resultados cosechados en las elecciones generales de noviembre de 2019. Cree que en política hay que tener dignidad para entrar y salir.

Sin embargo, el candidato ha apelado a la fortaleza de su partido, sustentada en datos como sus "19 alcaldes, concejales, que estamos en gobiernos". Pone como ejemplo Alemania, donde "los liberales desaparecieron y están gobernando en Alemania cuatro años después".

"Quiero lo mejor para Andalucía, no aspiro a ser consejero, diputado, hay mucha vida fuera de la política, saben lo que me ha costado en el plano personal", ha afirmado Marín sobre el resultado electoral adverso. No obstante, sostiene que su partido no tiene que prometer nada apelando a lo que ya han hecho durante la legislatura.

