Preguntas y respuestas del 23J: voto por correo, mesa electoral y otras dudas comunes

Los ciudadanos de España se enfrentan a un nuevo proceso electoral, las elecciones generales 2023. Unos comicios que coinciden con uno de los meses más vacacionales, ya que, la fecha elegida es el 23 de julio, por lo que es probable que muchos ciudadanos tengan ya contratados sus viajes de verano.

Esta situación ha provocado que los electores se hagan numerosas preguntas acerca de estas elecciones. Y casi todas ellas tienen que ver con la época del año con la que coincide este proceso electoral, ya que, afecta a las vacaciones y los viajes de muchos españoles.

Así, algunas de las cuestiones más buscadas por los electores son ¿Cómo votar por correo? ¿Cómo evitar la mesa electoral? Y ¿Qué pasa si no acudo como vocal o presidente a la mesa electoral?

A continuación, te contestamos todas las cuestiones que tienen que ver con estas preguntas.

¿Cuándo y cómo se puede votar por correo?

Para solicitar el voto de manera presencial hay que acudir a las oficinas de Correos, la fecha para poder hacer este trámite es hasta el 13 de julio. El impreso de solicitud que hay que recoger se encuentra en las oficinas.

En este impreso se deberá indicar la dirección postal a la que se enviará la documentación electoral, el plazo para recibir la documentación electoral es hasta el 16 de julio. La Oficina del Censo Electoral entregará a los solicitantes, una vez aprobada la solicitud, los siguientes documentos para poder votar:

Un sobre de votación

Un sobre con la información de tu mesa electoral

Certificado de inscripción en el censo

Hoja explicativa

Papeleta de los partidos políticos que se presentan a las elecciones

El votante incluirá dentro del sobre con la dirección de la mesa electoral que entregará a la oficina de Correos:

El sobre de la votación

El certificado de inscripción en el censo

No se debe incluir documentos de identidad porque el voto quedaría anulado

El envío es gratuito y se presentará en la oficina con el DNI, pasaporte o carnet de conducir. La fecha tope para enviar el voto por correo es hasta el 19 de julio.

¿Cómo se puede evitar la mesa electoral?

Hay varias circunstancias y situaciones en las que los ciudadanos se pueden librar de formar parte de la mesa electoral. A continuación, te contamos cuáles son las condiciones.

Las embarazadas de más de 6 meses

Aquellas que tienen riesgo durante el embarazo en los 6 primeros meses

en los 6 primeros meses Mujeres en periodo de lactancia hasta que el bebé cumpla 9 meses

hasta que el bebé cumpla 9 meses Quienes se encuentran de baja maternal

Quienes se encuentran de baja paternal

El Presidente de la Mesa que no cuenta con las titulaciones necesarias de Bachiller o Formación Profesional de segundo grado o el graduado escolar

de Bachiller o Formación Profesional de segundo grado o el graduado escolar Aquellos que no saben escribir ni leer

Quienes tienen más de 65 años

Haber formado parte de la Mesa en al menos tres ocasiones en los últimos 10 años

en al menos tres ocasiones en los últimos 10 años Aquellos que tienen discapacidad

Quienes cobran una pensión por gran invalidez

Quienes están de baja laboral

Las personas que tengan una lesión o enfermedad que no les permita ejercer las funciones en la Mesa Electoral

que no les permita ejercer las funciones en la Mesa Electoral Las monjas o monjes de clausura

Los médicos

Los enfermos psiquiátricos

Los presos

Los policías

Los directores y jefes de los medios de comunicación

Los bomberos

Los profesionales que tienen que asistir a eventos públicos el mismo día de la votación

el mismo día de la votación Los ciudadanos que tienen un evento familiar importante el mismo día de las elecciones que no se pueda aplazar y siempre y cuando el miembro de la Mesa Electoral encabece ese evento o tenga una relación de parentesco con el protagonista (sea su hermano, abuelo o nieto).

el mismo día de las elecciones que no se pueda aplazar y siempre y cuando el miembro de la Mesa Electoral encabece ese evento o tenga una relación de parentesco con el protagonista (sea su hermano, abuelo o nieto). Quienes tengan que aportar sus servicios a las juntas electorales, juzgados y administraciones públicas durante el día de la votación

durante el día de la votación Las víctimas de delito con orden de alejamiento

con orden de alejamiento Quienes tengan que realizar operaciones o pruebas clínicas durante el día de las elecciones

durante el día de las elecciones Los ciudadanos que hayan cambiado de residencia habitual a otra Comunidad Autónoma

a otra Comunidad Autónoma Aquellos que tengan que cuidar de menores de 8 años o de personas con discapacidad física, psicológica o sensorial

Quienes necesiten cuidar de un familiar de hasta el segundo grado de consanguinidad por motivos de edad, enfermedad o accidente

de hasta el segundo grado de consanguinidad por motivos de edad, enfermedad o accidente Los padres y las madres de menores de 14 años siempre y cuando ninguno de los dos pueda hacerse cargo del pequeño durante el día de la votación

No obstante, recientemente, la Junta Electoral ha aceptado que las vacaciones pagadas puedan librar de la mesa electoral a los seleccionados. De esta forma, las personas que hayan contratado y pagado sus viajes en esas fechas, antes del anuncio de las elecciones, quedan eximidas de acudir a la mesa electoral.

¿Qué pasa si no acudo como vocal o presidente a la mesa electoral?

En el caso de que no se cumplan ninguno de los supuestos que se indican a continuación y seamos elegidos por sorteo para tener que asistir a la mesa electoral el 23J, no será posible librarnos de esta tarea.

Aunque, es probable que muchos ciudadanos se pregunten: ¿qué es lo que pasaría si finalmente no acuden a esta mesa electoral del 23J?, ya sea como vocal o presidente. Pues el hecho de no acudir a la mesa electoral cuando hemos sido elegidos y no es posible eximirse de esta tarea, puede traernos problemas.

No acudir a la mesa electoral sin contar con causa justificada conlleva exponerse a varias sanciones graves. También pueden ser castigados quienes abandonen la mesa electoral. Estas infracciones se aplican tanto a los miembros como a los suplentes.

En estos casos, estas personas pueden ser sancionadas con una pena de prisión de tres meses a un año o una multa de seis a veinticuatro meses", según establece el artículo 143 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

