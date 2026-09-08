El PP exige al Gobierno desclasificar informes sobre Pegasus para saber "por qué es dócil con el invasor"

Alicia García, portavoz del PP en el Senado, con el informe del CENIF sobre el asalto a Ceuta. EP

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Las claves Generado con IA El PP exige al Gobierno la desclasificación de los informes sobre el espionaje con Pegasus a Pedro Sánchez y miembros del Ejecutivo. Alicia García relaciona la petición con la reciente desclasificación de documentos sobre el asalto migratorio a Ceuta y cuestiona la postura del Gobierno respecto a Marruecos. El PP acusa al Ejecutivo de ignorar avisos previos sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta y de no responsabilizar a Marruecos en la crisis. El Gobierno defiende que está priorizando la recuperación de la normalidad en Ceuta y critica al PP por dificultar la cooperación institucional.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha exigido este martes al Gobierno que "desclasifique" los informes relativos al espionaje con Pegasus al presidente Pedro Sánchez y a miembros del Ejecutivo.

La senadora ha planteado esa petición en la primera sesión de control del curso, justo después de que el Consejo de Ministros acordara levantar el secreto de cerca de 40 documentos vinculados al asalto migratorio a Ceuta y ha preguntado "qué tiene Marruecos que ustedes no quieren que se sepa".

García ha trasladado esta reclamación al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, durante la sesión de control celebrada en el Senado.

"Ya que desclasifican documentos, empiecen por Pegasus y sabremos por qué son hostiles con los invadidos y dóciles con los invasores", ha sostenido la dirigente popular.

La portavoz del Grupo Popular ha vinculado la cuestión con la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, que el Ejecutivo prevé documentar públicamente según su versión exculpatoria de Marruecos, tras la desclasificación aprobada este martes.

El Gobierno ha anunciado que difundirá este miércoles los informes, elaborados entre el 1 de julio y el 1 de agosto, por organismos como el CNI, el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El caso Pegasus se refiere al ciberespionaje sufrido por los teléfonos de Sánchez, Marlaska, Robles, Planas y González Laya, en 2021.

La portavoz del PP en el Senado ha utilizado la desclasificación de documentación sobre Ceuta para reclamar que se hagan públicos también esos informes, vinculados a esos ataques y cuestionar la posición del Gobierno respecto de Marruecos.

Cruce por Ceuta

García ha acusado al Gobierno de haber dejado "desamparados" a los ceutíes y ha exigido que fije una fecha para el retorno de "todos" los migrantes en situación irregular que entraron en la ciudad autónoma. También ha preguntado a Cuerpo si mantiene que no existen pruebas que incriminen a Marruecos en la crisis.

"Marruecos lo planificó y el Gobierno lo tapó", ha afirmado la senadora, que ha asegurado que las alertas previas reflejaban un riesgo de entrada masiva. Según García, el Ejecutivo desoyó nueve avisos durante los días 27, 28 y 29 de julio y respondió con un "no te preocupes" a las advertencias trasladadas por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

La dirigente popular ha reprochado asimismo al Ejecutivo que, a su juicio, "señala" al CNI, a la Policía, al presidente de Ceuta y a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, mientras evita atribuir responsabilidad a Marruecos.

Respuesta de Cuerpo

El vicepresidente primero ha defendido que la prioridad del Ejecutivo es recuperar "lo antes posible" la normalidad en Ceuta. En ese sentido, ha asegurado que el Gobierno está desplegando los recursos humanos y materiales necesarios para acelerar ese objetivo.

Cuerpo ha replicado al PP con una apelación a la "responsabilidad institucional" y ha cuestionado si contribuyen a normalizar la situación propuestas que ha descrito como "imposibles o incluso ilegales". También ha acusado a los populares de poner "palos en las ruedas" de la cooperación entre administraciones y de "azuzar", en vez de condenar, la violencia.

El ministro ha reconocido que los ceutíes están "conmocionados" y tienen temor a que pueda repetirse una situación semejante, pero ha insistido en que la salida pasa por reforzar la colaboración institucional y recuperar la normalidad previa a la crisis.