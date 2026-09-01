El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside hoy el Consejo de Seguridad Nacional, cuyo tema principal serán las medidas a desarrollar en Ceuta para poner fin a la crisis migratoria y las consecuencias que se siguen viviendo en la ciudad.

Este órgano fue convocado por primera vez tras la llegada masiva de migrantes a las costas ceutíes a finales de julio el pasado martes.

Este lunes Sánchez concedió una entrevista en la Cadena Ser, la cual generó polémica sobre la visita del Rey a Ceuta, comparándose con él con el dato falso de los "20 años" de reinado de Felipe VI y afeando que este no hubiera visitado nunca la ciudad autónoma.