El Gobierno reúne hoy al Consejo de Seguridad Nacional para hablar sobre la situación que la ciudad de Ceuta sigue viviendo.
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Sánchez reúne al Consejo de Seguridad Nacional para dirimir la crisis migratoria de Ceuta tras su polémica entrevista
El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, preside hoy el Consejo de Seguridad Nacional, cuyo tema principal serán las medidas a desarrollar en Ceuta para poner fin a la crisis migratoria y las consecuencias que se siguen viviendo en la ciudad.
Este órgano fue convocado por primera vez tras la llegada masiva de migrantes a las costas ceutíes a finales de julio el pasado martes.
Este lunes Sánchez concedió una entrevista en la Cadena Ser, la cual generó polémica sobre la visita del Rey a Ceuta, comparándose con él con el dato falso de los "20 años" de reinado de Felipe VI y afeando que este no hubiera visitado nunca la ciudad autónoma.