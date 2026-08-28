Crisis migratoria de Ceuta, en directo | El PP acusa a Marlaska de "mentir" por el baile de cifras sobre el número de migrantes que hay en Ceuta
Últimas noticias sobre la actualidad política española y la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta.
Marlaska reduce ahora a 5.000 los invasores que hay en Ceuta y anuncia un CETI "permanente" para albergar a 800 personas
Este viernes se reúne el Comité Especializado sobre Ceuta con la participación de once ministros y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, los ministros de Interior y Exteriores, Fernando Grande-Marlaska y José Manuel Albares, comparecerán para dar explicaciones sobre la situación de Ceuta.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este viernes que reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.
En Ceuta, los sindicatos policiales piden refuerzos ante la tensión y los disturbios de los últimos días, mientras que las asociaciones vecinales piden un plan de choque para la ciudad autónoma priorice las barriadas.
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Marlaska asegura que las informaciones que tenían sobre los alicientes a una entrada masiva eran las mismas que otros años, exceptuando la sentencia del TS
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta se debe a una "pluralidad" de motivos. De esta forma, el dirigente ha informado de que ya contemplaban alicientes a lo sucedido.
Entre ellos, "la diferencia económica" entre Marruecos y Ceuta o Melilla, las "redes sociales" o las "mafias", motivos que ya les preocupaban en años anteriores. Así, ha añadido que este año lo distinto era la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las devoluciones en caliente.
Además, ha vuelto a defender el rol de Marruecos, que en 2025 interceptó a 2.857 que trataban de cruzar a Ceuta de forma irregular.
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El PSOE saca pecho por su actuación en Ceuta: "Afirmar que el Estado ha abandonado la seguridad de Ceuta no se sostiene con datos"
David Serrada Pariente (PSOE), ha utilizado su intervención durante la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para sacar pecho por la actuación del Gobierno ante la crisis en Ceuta y ha asegurado que "afirmar que el Estado ha abandonado la seguridad de Ceuta no se sostiene con datos".
De esta forma, ha asegurado que el Gobierno ha reforzado las Fuerzas que se encuentran en Ceuta. "Aquí esta la diferencia entre decir y hacer, una cosa es decir que hay que controlar las entradas y hacerlo es invertir en seguridad", ha reclamado.
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Sindicatos de Policía piden refuerzos en Ceuta ante la tensión y los disturbios en la ciudad
Sindicatos policiales como el SUP (Sindicato Unificado de Policía) o la CEP (Confederación Española de Policía) han pedido refuerzos para la Unidad de Intervención Policial de Ceuta ante la tensión y los disturbios que se viven en la ciudad autónoma tras la entrada de miles de personas migrantes el pasado 30 y 31 de julio.
A través de un comunicado, el Sindicato Unificado de Policía ha alertado de que los cuatro grupos operativos de esta unidad de antidisturbios han trabajado sin descanso desde el lunes y ha reclamado al menos siete grupos para mantener la capacidad de reacción y garantizar los relevos.
Alerta este sindicato del "agotamiento físico y mental extremo" de los agentes. "El descanso también es seguridad. Estamos poniendo a policías agotados en escenarios de enorme tensión donde tienen que tomar decisiones en segundos. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para reforzar el dispositivo".
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El PSOE pide responsabilidad a Feijóo para no "dar alas" a la violencia en Ceuta
El PSOE ha pedido este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, responsabilidad para no "dar alas" ni "legitimizar" la violencia en Ceuta.
En un mensaje publicado en X, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha añadido que "no se puede pedir normalidad para Ceuta mientras se inflama la convivencia con bulos y mensajes xenófobos".
No se puede pedir normalidad para Ceuta mientras se inflama la convivencia con bulos y mensajes xenófobos.— Rebeca Torró/❤️ (@Rebeca_Torro) August 28, 2026
Los discursos de odio de dirigentes políticos en prime time dan alas y legitiman la violencia.
El PP debe parar esta espiral. Pido al señor @NunezFeijoo responsabilidad.
"Los discursos de odio de dirigentes políticos en prime time dan alas y legitiman la violencia. El PP debe parar esta espiral", ha advertido.
Por su parte, en declaraciones a los periodistas en una concentración por los derechos laborales de los bomberos forestales en Madrid, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha condenado los episodios de "racismo" registrados en Ceuta y ha considerado que están alimentados y "financiados" por "agitadores mediáticos como Vito Quiles", por el PP y por Vox.
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Ester Muñoz apunta que el apoyo del Gobierno a Marruecos tiene que ver con el hackeo del móvil del presidente
La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha apuntado este viernes que el respaldo que muestra el Gobierno a Marruecos sobre su actuación en Ceuta puede tener que ver con la información que tiene el país después de que hace unos años los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska fueran hackeados.
Así lo ha denunciado la dirigente durante una entrevista en Telecinco, en la que ha preguntado retóricamente hasta qué grado el Gobierno está sometido a Marruecos y si eso tiene que ver "con la información que tienen tras el hackeo de los móviles del Gobierno".
Para Muñoz, es un "insulto a la inteligencia de los españoles" el interés que demuestra el Ejecutivo por exculpar a Marruecos de la entrada en Ceuta de 80.000 personas. "Todos sabemos que lo que ha pasado el 30 de julio no fueron 70.000, 80.000 personas que de repente por redes sociales se pusieron de acuerdo para entrar en España", ha exclamado.
Precisamente eso, ha añadido la Portavoz del Grupo Popular, es lo que está preguntando el PP al Gobierno después de que también este viernes, Marlaska haya vuelto a ensalzar a Marruecos y a agradecer su colaboración para solucionar la crisis migratoria en Ceuta.
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El CGPJ nombra a Miguel Ángel Torres Segura, destinado en Melilla, como juez de refuerzo para Ceuta
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado al magistrado Miguel Ángel Torres Segura como juez de refuerzo para la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta.
La designación se ha hecho a propuesta de la presidenta en funciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, Beatriz Pérez, a la vista de que Torres es —de los siete candidatos— el que cuenta con más antigüedad en la carrera judicial y dada su experiencia en las jurisdicciones civil y penal.
Torres, actualmente destinado en la Sección Séptima de la Audiencia de Málaga, con sede en Melilla, reforzará el tribunal por seis meses —que son prorrogables— ante el incremento de la carga de trabajo por la crisis migratoria sufrida por la ciudad autónoma.
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Bildu pide a Marlaska que indique cual era la información que tenía antes de la entrada masiva: "Se acabará sabiendo"
Jon Iñarritu (EH Bildu) ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare la información que sabía el Gobierno en los días previos a la entrada masiva de miles de migrantes a Ceuta, ya que dentro del Ejecutivo se han dado varias versiones.
"Se acabará sabiendo", ha asegurado Iñarritu a la vez que ha pedido que lo aclare pronto.
Asimismo, ha preguntado al ministro cuál fue el motivo para actuar tarde. Según el propio dirigente, ha afirmado que tiene "la sensación" de que pensaban que de esa forma los migrantes volverían de forma voluntaria a Marruecos.
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Junts responsabiliza a Marlaska de la crisis en Ceuta: "El único responsable es usted"
Marta Madrenas (Junts), ha responsabilizado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de la crisis migratoria en Ceuta, durante su comparecencia en el Congreso en la Comisión de Interior. "El responsable es usted", ha denunciado.
"Su obligación es anticiparse, si tiene la información y deja crecer el problema, ha dejado de hacer su trabajo", ha sentenciado la dirigente.
Además, le ha acusado de no instalar la barrera en Ceuta después de que se supiera la sentencia del Tribunal Supremo que impide las devoluciones en caliente, aunque ya habían anunciado la instalación.
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ERC pide a Marlaska aclarar la "trazabilidad de los informes de inteligencia" y asegura que la falta de previsión de la entrada masiva no es propio de una "democracia"
Francesc Marc-Álvaro (ERC) ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aclare la "trazabilidad de los informes de inteligencia", a la vez que ha preguntado que, "con tanta inteligencia" desplegada en Ceuta, como fue posible que "no lo previeran".
De esta forma, ha asegurado que el que no se supiera no es propio de una "democracia avanzada" sino que supone una "comedia".
"¿Qué plan tiene su ministerio para que no tengamos situaciones que no queremos tener?", ha preguntado refiriéndose a los episodios de violencia que se han vivido en Ceuta. "Es un polvorín", ha indicado.
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Sumar pide que se traslade a los migrantes a la Península de forma "urgente" para destensionar Ceuta
Enrique Santiago, diputado de Sumar, ha exigido que se trasladen a todos los migrantes de Ceuta de forma "urgente" y que ahí continúen los protocolos para expulsar, devolver o conceder el asilo a los migrantes.
Esto, ha apuntado Santiago, es necesario debido a que la presencia de los migrantes está incrementando "la presión sobre los servicios públicos en Ceuta".
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Sumar apunta a Marruecos por la llegada de miles de migrantes a Ceuta y carga contra el Gobierno: "Se ha tardado demasiado en actuar"
Enrique Santiago, diputado de Sumar, ha asegurado que la entrada de miles de migrantes a Ceuta, se trata de una "operación coordinada entre Marruecos, Israel y EEUU".
Además, ha cargado contra el Gobierno por su falta de respuesta ante la crisis. "Se ha tardado demasiado en actuar", ha proclamado. Por ello, ha pedido que se traslade de forma "urgente" a los menores que todavía se encuentran en la ciudad.
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Vox acusa al Gobierno de querer convertir Ceuta en un "enorme CETI" y pide la expulsión de "todos los migrantes"
El diputado de Vox, Ignacio Gil Lazaro, ha cargado contra el Gobierno durante la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. "No les importa Ceuta", ha proclamado, acusando al Ejecutivo.
Además, ha acusado al Gobierno de querer convertir Ceuta en un "enorme CETI" y ha exigido la expulsión de todos los migrantes.
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El PP acusa a Marlaska de "mentir" por el baile de cifras sobre el número de migrantes que hay en Ceuta
Ana Belén Vázquez, diputada del PP, ha acusado al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska de "mentir en la casa de la soberanía nacional" debido a las diferencia en las cifras que ha dado el Gobierno y las que señalan las autoridades en Ceuta.
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Ana Vázquez (PP), a Marlaska: "Huyó usted de Ceuta con tanta celeridad como Sánchez de Paiporta, es usted el galgo de Ceuta"
Ana Belén Vázquez, diputada del PP, ha mostrado su rechazo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la comparecencia del dirigente en el Congreso, a la vez que ha acusado al ministro de "huir" de Ceuta después de que el presidente Pedro Sánchez asegurara que Marlaska se quedaría hasta que volviera la normalidad.
"Huyó usted de Ceuta con tanta celeridad como Sánchez de Paiporta, es usted el galgo de Ceuta", ha asegurado la dirigente.
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El PP asegura que el "único objetivo del Gobierno" cuando llegaron los migrantes de Marruecos era que no les culparan por los muertos
Javier Celaya, diputado del PP por Ceuta, ha cargado contra el Gobierno durante la comparecencia del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, este viernes, y ha afirmado que el único objetivo del Ejecutivo era que no se les responsabilizara de las muertes de los migrantes que trataban de llegar a la ciudad a través del mar.
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Marlaska anuncia un nuevo CETI "permanente" para acoger a 800 personas
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que se pondrá en marcha un nuevo Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para 800 personas en Ceuta.
Además, Interior reforzará la frontera de Ceuta con medidas "extraordinarias" como el alargamiento de los espigones del Tarajal y Benzú, un sistema permanente de contención marítima mediante boyas fondeadas y otro de vigilancia aérea con drones, embarcaciones ligeras de intervención y dispositivos remotos de actuación subacuática.
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Marlaska vuelve a apuntar a las "mafias" y evita cargar contra Marruecos por la crisis en Ceuta
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha evitado este viernes cargar contra Marruecos y ha vuelto a apuntar a las mafias como los culpables de la llegada de miles de personas a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Además, ha celebrado la "coordinación" entre ambos países y ha alegado que "la condena de las mafias y la coordinación con terceros países" supone una tendencia positiva para evitar posibles llegadas.
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Marlaska reduce ahora a 5.000 el número de invasores que permanecen en Ceuta "según las estimaciones"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha declarado durante su comparecencia en el Congreso que según las estimaciones disponible, todavía se encuentran "alrededor de 5.000" migrantes en Ceuta.
"La propia naturaleza de los hechos dificulta la obtención de una cifra exacta del número de personas que accedieron de manera irregular a territorio nacional, pero las estimaciones más razonables lo fijan en unas 72.000", ha declarado.
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Marlaska señala a la derecha al inicio de su comparecencia: "Las intenciones partidistas de algunos están alentando la violencia"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha comenzado su comparecencia en el Congreso este viernes señalado a la derecha por su "aprovechamiento" por la crisis en Ceuta.
El dirigente ha asegurado que tienen "tienen intenciones partidistas" y que, estos mismos partidos, están tirando a la violencia.
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Torres hace un llamamiento a la "no violencia" y pide "humanidad" en Ceuta
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha cargado contra las personas que este jueves atacaron varios de los lugares donde se encontraban los migrantes en Ceuta, a la vez que ha pedido que no se impida que pase la ayuda humanitaria.
"Es una cuestión de humanidad", ha afirmado el ministro en una entrevista en La Hora de la 1 este viernes.
"Tenemos que hacer un llamamiento responsable a la no violencia. Tuvimos ataques de migrantes a militares, a taques a los inmigrantes, ataques a las personas voluntarias, a la Cruz Roja, a los medios de comunicación... y eso no lleva a ningún lugar", ha añadido.
"Hay que normalizar la situación y para eso tenemos que hacer un llamamiento contundente contra la violencia", ha zanjado.