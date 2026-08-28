Crisis migratoria de Ceuta, en directo | El PP acusa a Marlaska de "mentir" por el baile de cifras sobre el número de migrantes que hay en Ceuta

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha apuntado este viernes que el respaldo que muestra el Gobierno a Marruecos sobre su actuación en Ceuta puede tener que ver con la información que tiene el país después de que hace unos años los móviles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de los ministros de Defensa y del Interior, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska fueran hackeados.

Así lo ha denunciado la dirigente durante una entrevista en Telecinco, en la que ha preguntado retóricamente hasta qué grado el Gobierno está sometido a Marruecos y si eso tiene que ver "con la información que tienen tras el hackeo de los móviles del Gobierno".

Para Muñoz, es un "insulto a la inteligencia de los españoles" el interés que demuestra el Ejecutivo por exculpar a Marruecos de la entrada en Ceuta de 80.000 personas. "Todos sabemos que lo que ha pasado el 30 de julio no fueron 70.000, 80.000 personas que de repente por redes sociales se pusieron de acuerdo para entrar en España", ha exclamado.

Precisamente eso, ha añadido la Portavoz del Grupo Popular, es lo que está preguntando el PP al Gobierno después de que también este viernes, Marlaska haya vuelto a ensalzar a Marruecos y a agradecer su colaboración para solucionar la crisis migratoria en Ceuta.