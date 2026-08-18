El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha citado este martes a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proceder al clonado de su teléfono móvil.

Inicialmente, este trámite había sido agendado para el 5 de agosto, pero el instructor de la causa, Santiago Pedraz, accedió a la petición de la defensa de Serrano, que había solicitado el aplazamiento de la comparecencia.

Pedraz imputó a Serrano en la causa judicial abierta por el 'caso Leire Díez', que indaga una presunta red dirigida a amañar contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.

En ambas ramas del caso, el instructor sitúa como líder al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que atribuye a Leire Díez la coordinación de las presuntas tramas.