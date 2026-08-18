El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha endurecido el tono en relación a la gestión de la crisis migratoria, lo cual marcó la visita de la ministra de Migraciones Elma Saiz. Tanto ella como las titulares de Sanidad, Mónica García, y Juventud e Infancia, Sira Rego, comparecerán en el Congreso la próxima semana. Hoy, visita la ciudad autónoma Cuca Gamarra.
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El juez del 'caso Leire Díez' cita este martes al exjefe de gabinete de Sánchez para el clonado de su móvil
El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha citado este martes a Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para proceder al clonado de su teléfono móvil.
Inicialmente, este trámite había sido agendado para el 5 de agosto, pero el instructor de la causa, Santiago Pedraz, accedió a la petición de la defensa de Serrano, que había solicitado el aplazamiento de la comparecencia.
Pedraz imputó a Serrano en la causa judicial abierta por el 'caso Leire Díez', que indaga una presunta red dirigida a amañar contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales y una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que afecten al PSOE y al Gobierno.
En ambas ramas del caso, el instructor sitúa como líder al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, mientras que atribuye a Leire Díez la coordinación de las presuntas tramas.
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Mónica García y Elma Saiz comparecerán en el Congreso el 27 y 28 de agosto para explicar la situación en Ceuta
La ministra de Sanidad, Mónica García, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, comparecerán a petición propia en el Congreso de los Diputados los días 27 y 28 de agosto respectivamente, para dar cuenta de la situación en Ceuta tras la crisis migratoria.
Según han informado fuentes de Sanidad e Inclusión, este lunes se ha registrado la petición para acudir a las comisiones correspondientes en la Cámara Baja.
También lo ha solicitado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego "con el fin de garantizar la atención y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes no acompañados que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Ceuta".
La decisión llega horas después de que el Partido Popular exigiera a las tres ministras que rindieran cuentas en el Congreso para explicar las medidas adoptadas y su ausencia durante los últimos 16 días.