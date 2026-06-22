El partido político Iustitia Europa, uno de los que ejerce de acusación popular contra Begoña Gómez, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión urgente de la reunión que tiene previsto celebrar este lunes y que archive cualquier actuación disciplinaria contra el juez de instrucción del caso, Juan Carlos Peinado.

Así lo ha reclamado Iustitia Europa en un escrito dirigido al CGPJ horas antes de que la Comisión Permanente de esa institución inicie su reunión para estudiar una posible sanción a Peinado por el auto que dictó el sábado, en el que sostenía que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarle a huir de la Justicia.

Según Iustitia Europa, las medidas cautelares ordenadas por el juez Peinado, como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, no son firmes y por tanto son recurribles ante la Audiencia Provincial de Madrid.

"Si el CGPJ entra a valorar el contenido jurídico de una resolución recurrible estará invadiendo competencias reservadas exclusivamente a jueces y tribunales", en opinión del presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, abogado personado en la causa.