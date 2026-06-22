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Perelló intenta abrir un expediente al juez Peinado sin fracturar el CGPJ ni tener que recurrir a su voto de calidad
La afirmación del juez Juan Carlos Peinado de que los agentes de la Policía Nacional que escoltan a Begoña Gómez pueden facilitar su fuga será analizada este lunes por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, convocada por su presidenta con carácter extraordinario.
Isabel Perelló no ha querido esperar a la sesión ordinaria de la Comisión Permanente prevista para el martes, tras recibir una queja del ministro del Interior, el exvocal del CGPJ y exjuez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, el pasado sábado.
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Una acusación particular del 'caso Begoña' exige al CGPJ que no se reúna y no actúe contra Peinado
El partido político Iustitia Europa, uno de los que ejerce de acusación popular contra Begoña Gómez, ha solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la suspensión urgente de la reunión que tiene previsto celebrar este lunes y que archive cualquier actuación disciplinaria contra el juez de instrucción del caso, Juan Carlos Peinado.
Así lo ha reclamado Iustitia Europa en un escrito dirigido al CGPJ horas antes de que la Comisión Permanente de esa institución inicie su reunión para estudiar una posible sanción a Peinado por el auto que dictó el sábado, en el que sostenía que los escoltas de Begoña Gómez podrían ayudarle a huir de la Justicia.
Según Iustitia Europa, las medidas cautelares ordenadas por el juez Peinado, como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, no son firmes y por tanto son recurribles ante la Audiencia Provincial de Madrid.
"Si el CGPJ entra a valorar el contenido jurídico de una resolución recurrible estará invadiendo competencias reservadas exclusivamente a jueces y tribunales", en opinión del presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, abogado personado en la causa.