Sánchez cede a las presiones de sus alcaldes y socios y descarta unir generales y municipales en un 'superdomingo' electoral

El presidente del Gobierno mantiene la intención de agotar la legislatura, aunque no ha concretado la fecha para convocar las próximas generales.

La decisión responde a las presiones de alcaldes y dirigentes territoriales del PSOE, que preferían no coincidir con las generales.

Pedro Sánchez descarta la posibilidad de celebrar un 'superdomingo' electoral que unifique generales, municipales y autonómicas en mayo de 2027.

Pedro Sánchez ha descartado este viernes la posibilidad de hacer coincidir las elecciones generales con las municipales y autonómicas de mayo de 2027, una opción que en las últimas semanas había ganado fuerza en el PSOE y que había generado inquietud entre alcaldes y dirigentes territoriales del partido.

"Lo que sí que les puedo garantizar a todos los españoles y a todos los partidos políticos es que desde luego no va a haber un superdomingo electoral", ha afirmado el presidente del Gobierno a su llegada a la cumbre entre la Unión Europea y los Balcanes Occidentales que se celebra en Montenegro.

El anuncio supone renunciar a una fórmula que hasta ahora manejaba Moncloa, tal y como ha informado este periódico. ¿El objetivo? Aprovechar una mayor movilización electoral y concentrar en una sola jornada todas las citas con las urnas.

Sin embargo, numerosos alcaldes y candidatos autonómicos defendían justo lo contrario: que las generales se celebrasen antes. Como resumían algunos dirigentes socialistas con una frase: "Que se la juegue él antes que nosotros".

Desde Tivat, Sánchez ha asegurado que "hay un debate que se tiene que sustanciar" y se tiene que centrar en los alcaldes y los presidentes autonómicos en aquellas comunidades donde se celebren elecciones.

Sánchez sigue manteniendo su intención de agotar la legislatura, aunque por el momento no ha aclarado cuándo prevé convocar las próximas generales.

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