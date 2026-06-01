Sánchez respalda en público a Juanfran Serrano, señalado por Pedraz por colaborar con la 'fontanera' contra la Justicia

Las claves

Las claves Generado con IA Pedro Sánchez mostró públicamente su apoyo a Juanfran Serrano, señalado por el juez Pedraz por su posible colaboración en maniobras contra jueces y fiscales. Serrano, actual secretario de Política Municipal del PSOE, aparece en la investigación pero no está imputado debido a su condición de aforado. El PSOE defendió la gestión de su gerente Ana María Fuentes, imputada en la causa, y expresó confianza en la justicia. La portavoz Montse Mínguez criticó el trato mediático al PSOE y comparó la investigación con casos anteriores del PP, negando financiación ilegal.

En un momento como este, cualquier gesto importa. De ahí que no sea baladí que, en la primera Ejecutiva del PSOE tras el auto de Santiago Pedraz sobre el caso Leire Díez, Pedro Sánchez haya dado una palmada en la espalda y haya saludado a Juanfran Serrano.

Se trata del ex número dos de Santos Cerdán, y actual secretario de Política Municipal del PSOE, quien aparece señalado por el magistrado, que asegura que existen serios indicios sobre su papel a la hora de organizar las cloacas para maniobrar contra jueces, fiscales y agentes de la UCO. Aunque no está imputado, en parte, porque es aforado.

A su llegada a la Ejecutiva, Sánchez le ha tocado el hombro y le ha tendido la mano. Un gesto de deferencia que solo ha querido tener con Juanfran Serrano mientras que en las imágenes, distribuidas por el PSOE, pasa de largo ante el resto de miembros.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, preside la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal en la sede de Ferraz

Dentro de la Ejecutiva, Sánchez ha pedido "tranquilidad, serenidad y confianza en la justicia". Unas palabras que más tarde fueron rematadas en rueda de prensa por la portavoz, Montse Mínguez, quien ha asegurado que "no le tenemos miedo a la justicia".

Aunque ha admitido que "en las últimas semanas hemos vivido una situación que no nos hubiera gustado" y que "es la segunda vez que viene la UCO a Ferraz".

Mínguez ha respaldado a la gerente, Ana María Fuentes, que ha sido imputada por Pedraz. "Confianza en la gerente, que ha llevado bien las cuentas del partido", ha señalado la portavoz.

Tras una intervención inicial en la que ha mostrado su confianza en la justicia, la portavoz ha acabado hablando de un "linchamiento" y de poderes ocultos, que no ha especificado, que quieren "derribar la acción de todo un Gobierno": "Quieren que salgamos con el carné del PSOE en la boca y las manos arriba".

Aunque solo ha querido señalar a los medios "sensacionalistas", ha asegurado que la UCO publica con rapidez dos informes sobre la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, mientras se sigue esperando el relativo al novio de Isabel Díaz Ayuso, lo que, a su juicio, constituye "un juicio asimétrico".

Más tarde se ha comparado con el PP para asegurar que los casos que afectan al PSOE "no tienen nada que ver con Gürtel", porque «aquello era financiación ilegal».

"Lo que no encontró la UCO aquí es lo que sí encontró en Génova 13. Aquí no encontraron que, mientras estaban entrando en la planta de arriba, se estuvieran destruyendo discos duros", ha añadido Mínguez sobre los dos registros policiales que el PSOE rebaja a un mero requerimiento.

La portavoz de la Ejecutiva también ha querido mandar un mensaje a Emiliano García-Page, el barón de Castilla-La Mancha que en las últimas semanas ha pedido un adelanto electoral. "El PSOE siempre escucha a los líderes territoriales. También a los que critican los 365 días del año", ha ironizado.