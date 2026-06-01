Feijóo despeja las reticencias de PNV y Junts a la moción: "Para convocar elecciones no hace falta Vox en ningún Gobierno"

Feijóo presiona al PNV para que decida si apoya la moción, pese a las advertencias del PSOE vasco sobre posibles consecuencias en sus acuerdos.

La aprobación de la moción requiere el apoyo de PP, Vox, UPN y al menos uno de los partidos PNV o Junts para alcanzar la mayoría absoluta.

El líder del PP propone una moción instrumental para relevar a Sánchez y convocar elecciones de manera inmediata, prometiendo gobernar en solitario.

Feijóo asegura que para convocar elecciones tras una moción de censura no es necesario que Vox entre en el Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo ha intentado neutralizar la principal objeción que PNV y Junts vienen planteando ante una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez: la entrada de Vox en ese Gobierno.

"Para convocar elecciones no necesitamos que Vox esté en ningún Gobierno", ha asegurado este lunes el líder del PP durante una entrevista en El Programa de Ana Rosa.

El objetivo de Feijóo consistiría en activar una "moción instrumental" que permita relevar a Sánchez y convocar elecciones de forma "inmediata".

"Constituir un Gobierno para activar la convocatoria electoral no necesita que esté ningún otro partido que no sea el partido mayoritario de la Cámara", ha dicho Feijóo.

La Constitución obliga a que cualquier moción de censura sea constructiva, es decir, que incluya un candidato alternativo a la Presidencia del Gobierno.

No contempla una convocatoria automática de elecciones tras prosperar la iniciativa.

Para salir adelante, además del respaldo del PP (137) y Vox (33) la moción debería contar con el voto favorable del diputado de UPN y, además, sería necesario el concurso del PNV (5) o Junts (7) para alcanzar la mayoría absoluta (176).

Por eso Feijóo se compromete a que, si prosperara esa "moción instrumental", disolvería las Cortes para devolver la palabra a los ciudadanos: "Habrá elecciones y decidirán los españoles".

¿Con Abascal de vicepresidente? "Mi planteamiento sigue igual que hace un año, cuando presentamos nuestro Congreso y nuestra ponencia: pretendo gobernar en solitario y creo que se puede conseguir", ha dicho.

Según Feijóo, una mayoría social contraria al PSOE podría traducirse en un Ejecutivo monocolor. "Si el 50% de la gente quiere que no gobierne el PSOE, ese 50% va a tener la posibilidad de un Gobierno sólido y estable", ha prometido.

Porque "los gobiernos de coalición tienen más dificultades y tensiones internas".

El PNV, "de rodillas"

Feijóo ha aprovechado también la entrevista en Telecinco para aumentar la presión sobre el PNV.

"Ayer el líder del PSOE del País Vasco amenazó directamente al PNV con que si apoyan algún tipo de moción tomarán buena nota y gobernarán con Bildu", ha denunciado.

"El PNV tiene que tomar una decisión. ¿Va a vivir de rodillas o va a vivir con dignidad?", se ha preguntado.

El líder del PP se refería a una entrevista que dio el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, en la que advirtió de que sería un "error histórico" que el PNV retirara su apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para respaldar al PP.

En ese supuesto, los socialistas se replantearían la continuidad de sus acuerdos con los nacionalistas en las principales instituciones vascas.

"Tomaríamos la decisión que estimásemos oportuna", advirtió el líder de los socialistas vascos.

Por eso, ahora Feijóo pide al PNV que sea "consecuente". "Nos echó del Gobierno por una cuestión que, comparado con esto, era una cuestión menor".

Asimismo, también ha pedido los alcaldes socialistas "que también actúen".

"Optimista"

En cualquier caso, Feijóo se ha mostrado "optimista" porque ve "algún movimiento por ahí" entre los socios de Pedro Sánchez, a los que ha animado a buscar "una solución en poco tiempo".

"Estoy muy interesado en cuál es la actitud de los socios del Gobierno y parece que hay un pequeño movimiento. Veremos si ese movimiento se queda en una burla o, por el contrario, es un movimiento consecuente", ha dicho.

"Si los que lo dicen son coherentes y lo hacen, podemos buscar una solución en poco tiempo", ha reiterado, en referencia a Vox, PNV, Junts, UPN y Coalición Canaria.

Según Feijóo, en el Congreso hay 184 diputados que han dicho que quieren elecciones, ocho más de los que se necesitan para la mayoría absoluta.

La oferta del PP, ha insistido en varias ocasiones, es "muy conocida": "Decencia y elecciones".

En cualquier caso, Feijóo ha pedido no "especular" con las mociones de censura porque "el foco está en conocer el contenido y alcance de semejante corrupción sistémica".