Ábalos asegura que Zapatero le "puenteó" en el rescate de Plus Ultra: "Le dije a Sánchez que no era una aerolínea consolidada"

José Luis Rodríguez Zapatero y José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, en una imagen de 2020. Eduardo Parra Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA José Luis Ábalos acusa a José Luis Rodríguez Zapatero de actuar a sus espaldas en el rescate de Plus Ultra, asegurando que se enteró de la operación en el Consejo de Ministros. Ábalos afirma que advirtió a Pedro Sánchez sobre la falta de consolidación de la aerolínea Plus Ultra antes de su rescate con 53 millones de euros en 2021. El exministro critica el "doble rasero" del PSOE al proteger a Zapatero tras su imputación mientras él fue expulsado del partido por su implicación en la trama de las mascarillas.

José Luis Ábalos ha señalado desde la cárcel a José Luis Rodríguez Zapatero por el rescate de Plus Ultra y ha denunciado un "doble rasero" en el PSOE a la hora de proteger al expresidente del Gobierno tras su imputación y expulsarlo a él del partido cuando se inició el procedimiento que lo ha llevado al banquillo del Tribunal Supremo.

El exministro de Transportes, a la espera de conocer la sentencia de su juicio en el Alto Tibunal -la Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para él-, ha asegurado que no se enteró del rescate de la aerolínea hasta que llegó al Consejo de Ministros. También ha dicho que intentó alertar a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre la operación.

"El auto habla de dos caminos para conseguir el rescate de Plus Ultra, eso es falso. Nadie se dirige en ningún sentido a mí, todo lo contrario. Me entero en el Consejo de Ministros del rescate. Zapatero me puentea, habla directamente con Pedro Saura", el entonces secretario de Estado de Transportes, ha confesado el exsecretario de Organización del PSOE al programa Mañaneros 360 de TVE.

Fuentes próximas a Pedro Saura han desmentido a EL ESPAÑOL esa acusación. De acuerdo con las mismas, Saura sostiene que en el tiempo en que fue secretario de Estado de Transportes "Zapatero no le llamó nunca": "Ni para eso ni para nada".

"Cuando me enteré, me referí al presidente advirtiéndole de que no era pertinente, que no era una aerolínea consolidada. Desconozco si Koldo García intercedió, él actuaba por la calle lateral", ha añadido. El Gobierno aprobó finalmente el rescate de Plus Ultra en marzo de 2021, concediendo una ayuda de 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Ábalos también se ha mostrado decepcionado y enfadado con su formación política, que el expulsó el pasado mes de junio tras el expediente sancionador abierto tras conocerse la implicación del exministro y su exasesor, Koldo García, en la trama para beneficiarse de la compra de mascarillas durante la pandemia.

"Estoy indignado, existe una doblez en el trato bastante evidente", ha lamentado Ábalos por otro lado. "A Zapatero se le protege, se le arropa, se le está dando cobertura mientras que a mí no se me dio oportunidad. Entiendo que la presunción de inocencia juega para todos en el mismo nivel y me siento muy agraviado por la postura del partido".

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