Illa arrebata al separatismo la 'prioridad nacional' del catalán como requisito para que los inmigrantes puedan quedarse

El gobierno catalán ofertará 150.000 plazas para aprender catalán, coincidiendo con la posible regularización de hasta 150.000 inmigrantes en la región.

Junts y sectores independentistas critican la decisión de Illa, acusándolo de promover la 'españolización' y marginar el criterio nacionalista.

La medida convierte a Cataluña en la primera comunidad autónoma en exigir oficialmente el conocimiento de su lengua cooficial para la prórroga de residencia.

Salvador Illa exigirá que los inmigrantes en Cataluña aprendan catalán como requisito para renovar su permiso de residencia.

La decisión de Salvador Illa de obligar a los inmigrantes a aprender catalán como prueba de su arraigo ha arrebatado al separatismo una de sus banderas.

El presidente de la Generalitat se reafirmó este jueves, fiesta de Sant Jordi en Cataluña, en su propósito de promover el catalán a la fuerza entre los recién llegados.

"El catalán nos necesita a todos" y "cada nuevo catalanohablante es una esperanza", dijo en su discurso, que fue criticado por Junts y en sectores del independentismo.

Cataluña será la primera comunidad que exigirá de forma obligatoria su lengua cooficial para renovar un permiso de residencia.

Esta medida se aplicará en el segundo año de residencia. Afectará, por tanto, a todos aquellos que obtengan los papeles en la regularización masiva que ha puesto en marcha el Gobierno.

Según la norma que ultima el líder socialista catalán, la primera autorización no exigirá acreditar ningún nivel, pero la renovación será denegada si el solicitante no demuestra conocimientos básicos de la lengua autóctona.

Queda ahora por determinar si la prueba de conocimiento se hará mediante un examen o si será obligatorio acudir a algún curso.

Hasta ahora, ni el español, ni ninguna lengua cooficial del país eran obligatorios para solicitar permisos de residencia, aunque sí se "valoraban" para acreditar arraigo tras los tres años iniciales o a los cinco, en el caso de una estancia de larga duración.

El cambio ahora es que será necesario acreditar cierto nivel para solicitar una prórroga.

También enfatizó Illa en su discurso que este año se ofertarán 150.000 plazas para aprender catalán, una cifra récord, para que puedan acudir principalmente los inmigrantes que quieran cumplir este requisito de "prioridad nacional".

El aumento en un 50% de estas plazas coincide con la previsión del gran número de inmigrantes que podrían regularizarse en Cataluña: se calcula que entre 120.000 y 150.000 personas. Pero podrían ser más.

La decisión de Illa de incluir el catalán como requisito se produce después de que Junts criticara la "marginación" del catalán "como criterio de integración" en el proceso de regularización en curso, y cuando Vox exige en sus pactos con el PP que prime la "prioridad nacional" en la obtención de ayudas.

Aun así, el anuncio de Illa no ha satisfecho a Junts. Josep Rull le acusa de promover una "españolización sin complejos", y Carles Puigdemont ha asegurado en X que en Cataluña "hay conflicto social, nacional, económico, lingüístico…".

Puigdemont acusó también a Illa de promover una "paz de cementerios" en Cataluña que "no es convivencia", sino "taxidermia".

En los últimos días, las Juventudes de Junts habían amenazado con sabotear al escritor Eduardo Mendoza tras cuestionar el sentido nacional de Sant Jordi y apostar por que se llamara, a secas, el Día del Libro.

También lo tildaron de "catalanófobo" y pidieron que se le retirase la Cruz de Sant Jordi que le concedió la Generalitat. En algunos foros radicales independentistas se ha llegado incluso a promover la quema de sus libros.

El Premio Princesa de las Letras 2025 tuvo que acudir con seguridad privada a la caseta donde firmaba los ejemplares de su última novela, La intriga del funeral inconveniente, lo que no impidió que fuese la estrella de la jornada, siendo uno de los autores que más colas generó para la firma de ejemplares.