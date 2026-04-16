La inflación llega al Congreso de los Diputados: el precio del menú sube un 24% y el del desayuno se dispara un 80%

Se han añadido opciones como desayunos proteicos y smoothies, mientras que desaparecen menús tradicionales como el pincho de tortilla con zumo y café.

El cambio de empresa concesionaria a Mediterránea de Cátering ha traído nuevos menús, subida de precios y renovación de la plantilla y vajilla.

El café ha pasado de costar 0,95 euros en 2021 a 1,40 euros en 2024, incrementándose un 47% en tres años.

El precio del menú en el Congreso de los Diputados ha subido un 24% y el desayuno básico se ha encarecido un 80%.

Hace casi 20 años, un ciudadano, taxista de profesión, le preguntó al presidente del Gobierno si sabía cuánto costaba un café. Sucedió en el programa de TVE Tengo una pregunta para usted.

En aquel momento, José Luis Rodríguez Zapatero balbuceó que serían "unos 80 céntimos". "Eso sería en tiempos del abuelo Pachi", le respondió indignado el taxista.

Tras la polvareda, que evidenciaba la desconexión de la clase política con la calle, se justificó la respuesta porque era el precio de los cafés en la Cámara Alta.

Durante los últimos años, el precio ha ido subiendo progresivamente, también en la Carrera de San Jerónimo.

La penúltima subida fue en 2023 cuando, fruto de la inflación, la concesionaria pidió ajustar el precio del café, que pasó de 0,95 a 1,20 euros.

Tres años después, los productos de la cafetería vuelven a encarecerse: desde ahora, un cortado cuesta 1,40 euros o 1,50 si se aplica un extra de café en el vaso. O lo que es lo mismo: en tres años ha subido el precio un 47%, más que la inflación acumulada de este trienio, que ronda el 10%.

El dato es aún más llamativo si se compara con los 16 años anteriores, cuando Zapatero se tomaba cafés en el Congreso. Desde 2007 a 2023 subió apenas 15 céntimos, pero en los últimos tres años se ha disparado casi 50 céntimos más.

Sus señorías, y las 2.000 personas entre asistentes, asesores y periodistas que trabajan en el Congreso, tendrán que rascarse más los bolsillos.

En esta ocasión, el incremento coincide con el cambio de empresa concesionaria, que ha pasado de Cafestore —filial de Sacyr— a Mediterránea de Cátering.

La nueva empresa ha aumentado la plantilla con más empleados, ha mantenido a los que ya estaban y ha renovado hasta la vajilla.

Entre las novedades, también está el ajuste al alza de los precios. Un desayuno básico de café, pan tostado, tomate y aceite ha pasado de 1,20 euros a 2,35, lo que supone un aumento del 80%.

Mediterránea ha introducido nuevos desayunos, como uno proteico por 4 euros, y otros más saludables y urbanos, con yogur kéfir acompañado de café o infusión. El espíritu de Malasaña llega a la Cámara Baja.

Para desgracia de los más tradicionales, se ha eliminado el menú más español de primera hora de la mañana: pincho de tortilla, zumo y café, que costaba poco más de dos euros.

Fin a los "miércoles valencianos"

Ahora, quienes quieran una tortilla de patata —con o sin cebolla— tendrán que pagar dos euros por el pincho más el café. Eso sí, pueden sumar un smoothie, otra de las grandes novedades, por algo más de tres euros.

Por primera vez, entre sesión y comisión, sus señorías podrán tomarse estos batidos de mango o frutas, pero también unas tapas, y ya no tendrán que recurrir a los bocadillos o sándwiches como tentempié. Como novedad, destacan los calamares rebozados.

Tras los desayunos, el segundo aumento de precio más notable está en el "menú del día", que pasa de 6,45 a 8 euros, aunque hace poco más de tres años costaba apenas 4,50. Consta de un primero, un segundo, postre y bebida.

Ayer, algunos lamentaban la desaparición de los "miércoles valencianos", cuando la sesión de control coincidía con arroces o fideuàs como platos estrella. Este miércoles, el menú ofrecía cuatro primeros: alcachofas rehogadas, caldo de pescado, pasta o gazpacho.

Aunque siempre se puede coger medio menú por 5 euros.

El cambio de concesionaria lo aprobó la Mesa del Congreso el pasado febrero, con un contrato de un valor estimado de 6,4 millones de euros (2,15 millones por ejercicio) y posibilidad de prórroga para los años 2029 y 2030.

Cafestore, que gestionaba los servicios de la Cámara Baja desde 2019, también se presentó al concurso, pero quedó en tercer lugar. La superó también Taberna del Alabardero, actual gestora del restaurante del Senado.

Mediterránea de Cátering S.L. ha instalado máquinas expendedoras más modernas y digitalizadas, donde el pago se realiza con tarjeta. Aunque, de momento, este miércoles había más quejas que satisfacción, ya que no funcionaban del todo bien.