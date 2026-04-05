El PP recuerda que Feijóo no tuvo ningún papel en la Kitchen pero Sánchez sí es responsable de la corrupción del Gobierno

José Luis Ábalos y Santos Cerdán antes de entrar en prisión, en los pasillos del Congreso, junto a Pedro Sánchez.

Las claves nuevo Generado con IA El PP afirma que Alberto Núñez Feijóo no tuvo ninguna implicación en la operación Kitchen, mientras que responsabiliza a Pedro Sánchez de los casos de corrupción en su Gobierno. Esta semana comienzan dos juicios relevantes: uno por la operación Kitchen, con la antigua cúpula del Ministerio del Interior en el banquillo, y otro contra José Luis Ábalos y Koldo García por presuntas comisiones en contratos de mascarillas. La dirección nacional del PP subraya que ninguno de los colaboradores de Feijóo ha tenido problemas con la Justicia, a diferencia de los secretarios de organización del PSOE, vinculados a casos de corrupción. El PP critica la transparencia y la moralidad de Pedro Sánchez, relacionando su entorno con diversos escándalos y pagos opacos revelados en investigaciones judiciales recientes.

La Justicia se prepara para dictar sentencia sobre los escándalos de corrupción del pasado y del actual Gobierno.

La antigua cúpula del Ministerio del Interior dirigido por Jorge Fernández Díaz se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional a partir del lunes, en el juicio de la operación Kitchen por el espionaje a la familia Bárcenas.

Y el martes comienza en el Tribunal Supremo el juicio al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, por cobrar comisiones en los contratos de mascarillas durante la pandemia.

Ante esta agenda judicial, la dirección nacional del PP se ha desligado de los escándalos del pasado y ha recalcado que, ni se puede identificar a Feijóo con la trama Kitchen, ni a Pedro Sánchez con el caso Filesa de los años 80.

Pero, señalan las fuentes de la calle Génova, Pedro Sánchez sí es directo responsable de todos los casos de corrupción que salpican a su Gobierno a su entorno más cercano, como el caso Begoña, las tramas de Ábalos y Cerdán, el "rescate de Air Europa a instancias de su mujer", o el rescate de la aerolínea Plus Ulta "a instancias de Zapatero".

"No somos lo mismo", indica la dirección nacional del PP, que recuerda que ninguno de los consejeros de Feijóo durante su etapa en la Xunta de Galicia, ni los secretarios generales que ha tenido en el partido (Alfonso Rueda, Miguel Tellado y Cuca Gamarra) han tenido problemas con la Justicia.

En cambio, recalcan los populares, "a Sánchez le han detenido, encarcelado e imputado a sus dos secretarios de Organización en el PSOE", José Luis Ábalos (que está en prisión desde noviembre y el martes se sienta en el banquillo por el caso mascarillas) y Santos Cerdán.

La moral del presidente Pedro Sánchez, añade el PP, "la marcan las saunas de su familia, los catálogos del Tito Berni, los pisos y los contratos a Jessica, Miss Asturias, y los pagos en efectivo a una tal Carlota que 'se enrolla que te cagas'.

"Su transparencia la definen los sobres que recogían los billetes de los pagos que se hacen en Ferraz con soles, lechugas y chistorras", en el argot utilizado en las grabaciones de Koldo y Ábalos que han trascendido.