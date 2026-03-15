El Español publica esta tarde el sondeo electoral definitivo de SocioMétrica al cierre de las urnas de Castilla y León

Las claves nuevo Generado con IA El Español publicará a las 20:00 la encuesta definitiva de SocioMétrica sobre las elecciones autonómicas de Castilla y León. El sondeo se ha realizado con 1.000 entrevistas y participan más de 2 millones de electores, incluyendo residentes en el extranjero. La participación a las 14:00 era del 36,93%, 2,2 puntos más que en 2022. La última encuesta anticipa la victoria del PP, liderado por Mañueco, quien podría necesitar pactar con Vox para gobernar.

EL ESPAÑOL se anticipa al resultado electoral y publicará esta tarde a las 20:00 horas, al cierre de las urnas, la encuesta definitiva de SocioMétrica para las elecciones autonómicas de Castilla y León.

El sondeo ha sido realizado con 1.000 entrevistas por el instituto demoscópico que dirige Gonzalo Adán, doctor en Psicología Social y DEA en metodología de las ciencias del comportamiento.

En los comicios de este domingo están llamados a participar 2.097.768 personas, incluyendo a 180.222 inscritos en el Censo de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA).

Según el último dato oficial facilitado por la Junta, a las 2 de la tarde habían votado 695.599 electores, el 36,93% del censo.

Esto supone un incremento de participación de 2,2 puntos respecto a las anteriores elecciones de 2022, a la misma hora.

Los ciudadanos de Castilla y León eligen este domingo 82 procuradores (uno más que en 2022, debido al incremento de población): 15 por la provincia de Valladolid, 13 por León, 11 por Burgos y 10 por Salamanca.

Otras tres provincias (Ávila, Palencia y Segovia) eligen siete procuradores cada una, mientras que Soria, la más despoblada, elige sólo cinco.

La última encuesta de SocioMétrica publicada el lunes anticipaba una clara victoria del candidato popular Alfonso Fernández Mañueco, quien con toda probabilidad tendrá que entenderse con Vox para gobernar.

Los de Abascal ambicionan romper su techo y alcanzar este domingo el 20% del voto, aunque pueden verse frenados por la decisión de bloquear los pactos de gobierno en Aragón y Extremadura.

Por su parte, el PSOE se ha encomendado al No a la guerra y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero (que multiplicó su presencia en la recta final de campaña) para evitar una nueva debacle, como las recientes elecciones autonómicas en Aragón y Extremadura.

No obstante, está por ver la capacidad de arrastre del No a la guerra esgrimido por Pedro Sánchez frente al ataque de EEUU e Israel contra el régimen teocrático de Irán, que intentaba avanzar el desarrollo de su programa para fabricar armas nucleares.

La plataforma Parar la Guerra convocó este sábado, coincidiendo con la jornada de reflexión, más de un centenar de manifestaciones en toda España para expresar su rechazo a la intervención militar.

No logró una participación multitudinaria: reunió a 4.500 personas en Madrid, 50 en Barcelona y un centenar en Zaragoza.

La plataforma había convocado estas concentraciones, con un manifiesto firmado por artistas y figuras públicas como el exjuez Baltasar Garzón, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, el Gran Wyoming, el actor Luis Tosar, el escritor Juan José Millás y la periodista Julia Otero.

También firman el manifiesto los secretarios generales de los sindicatos UGT, Pepe Álvarez, y CCOO, Unai Sordo.